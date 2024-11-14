Средний возраст украинских солдат за время войны вырос с 30 до 40 лет, - посол Канады Цмоць
Посол Канады в Украине Наталья Цмоць рассказала, что с начала войны России против Украины средний возраст украинского военного вырос на 10 лет - примерно от 30 до 40 лет.
В NV сообщили, что, по мнению дипломата, дискуссия относительно мобилизации, которая продолжается сегодня в Украине, является серьезной и важной, передает Цензор.НЕТ.
"Реальностью также является то, что средний возраст украинских солдат становится больше. Среднему солдату было за 30, сейчас среднему солдату за 40", - отметила Цмоць.
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це від твої нікчемної обізнанності.
Троє залишаються у ВР, решта згідно "плану перемоги" на передову!