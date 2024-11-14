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Средний возраст украинских солдат за время войны вырос с 30 до 40 лет, - посол Канады Цмоць

Українські військові

Посол Канады в Украине Наталья Цмоць рассказала, что с начала войны России против Украины средний возраст украинского военного вырос на 10 лет - примерно от 30 до 40 лет.

В NV сообщили, что, по мнению дипломата, дискуссия относительно мобилизации, которая продолжается сегодня в Украине, является серьезной и важной, передает Цензор.НЕТ.

"Реальностью также является то, что средний возраст украинских солдат становится больше. Среднему солдату было за 30, сейчас среднему солдату за 40", - отметила Цмоць.

Читайте также: Запад будет поддерживать украинскую экономику, поскольку это важный элемент в войне на истощение, - посол Канады Цмоць

Автор: 

мобилизация (2748) ВСУ (6564) Цмоць Наталка (4)


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Топ комментарии
+11
ЗЄ береже свій безмозкий електорат та тупорилих "антонін", що не хочуть втрачати своїх бубочек.
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14.11.2024 18:49
+7
Гоша,а ты в курсе что "Совы-не то,чем они кажутся",тем более таким обоссанным путлоботам как ты?
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14.11.2024 19:48
+6
Цитата: "Якщо говорити про віковий портрет парламенту, то у Верховній Раді працюватиме 17 народних депутатів, яким від 21 до 30 років; 121 депутат - від 31 до 45 років; 58 майбутнім парламентаріям - від 46 до 60. Також у Верховній Раді працюватиме троє депутатів, яким більш як 60 років."
Троє залишаються у ВР, решта згідно "плану перемоги" на передову!
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14.11.2024 20:13
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14.11.2024 18:46 Ответить
ЗЄ береже свій безмозкий електорат та тупорилих "антонін", що не хочуть втрачати своїх бубочек.
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14.11.2024 18:49 Ответить
У нас на багатьох позиціях старлінки є. Хотів би запросити любителів вільного доступу до інтернет в 67 омбр, але у нас серед комадирів забагато довбаків.
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14.11.2024 19:23 Ответить
не знав що 67омбр в Німеччині воює
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14.11.2024 19:42 Ответить
Гоша,а ты в курсе что "Совы-не то,чем они кажутся",тем более таким обоссанным путлоботам как ты?
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14.11.2024 19:48 Ответить
не знав що 67омбр в Німеччині воює
===========
це від твої нікчемної обізнанності.
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14.11.2024 20:18 Ответить
Гоша, вам не приходила до голови не надто складна думка, що старлінк, через який я зараз звязуюсь, працює через сервер в Німеччині?
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15.11.2024 10:31 Ответить
А у вас?
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14.11.2024 19:24 Ответить
у мене є, а що? вакансії теж є.
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14.11.2024 20:13 Ответить
ясен пень. война 11-й год идет.
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14.11.2024 20:12 Ответить
Цитата: "Якщо говорити про віковий портрет парламенту, то у Верховній Раді працюватиме 17 народних депутатів, яким від 21 до 30 років; 121 депутат - від 31 до 45 років; 58 майбутнім парламентаріям - від 46 до 60. Також у Верховній Раді працюватиме троє депутатів, яким більш як 60 років."
Троє залишаються у ВР, решта згідно "плану перемоги" на передову!
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14.11.2024 20:13 Ответить
Відповідь в стилі "кварталу". Нарізати задачу всім, а самим проіпати все
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15.11.2024 03:24 Ответить
А вот тут било абідна. Я про старпьорів. Старопердунізм ніяк не пов'язаний з віком, бо то є психологічний стан індивідуума. Знаю багатьох старих пердунів, яким ледь за 40 перевалило.
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14.11.2024 22:17 Ответить
 
 