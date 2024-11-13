Минобороны о рекрутинговых центрах: обратились 24 тыс. человек, несколько тысяч уже стали военнослужащими

Сейчас в Украине функционирует 44 рекрутинговых центра в регионах. В рекрутинговые центры вернулись 24 тыс. человек, несколько тысяч уже стали военнослужащими.

Об этом рассказал Уполномоченный Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Бежевца, количество добровольцев в общем количестве тех, кто ежемесячно присоединяется к армии, составляет 20-30 процентов.

"24 тысячи обратились, несколько тысяч заканчивают оформление, а несколько тысяч стали военнослужащими и служат. Это речь только о той системе гражданских центров, которые мы в сотрудничестве с органами местного самоуправления развиваем", - рассказал представитель Минобороны.

19% кандидатов - женщины. Профессии, которые выбирают женщины, разнообразны.

"Это штабные должности - повар, делопроизводитель, юрист, медики конечно. Но не только. Мы видим определенную тенденцию. Все больше и больше женщин интересуются и боевыми должностями. У нас нередки случаи, когда женщины становились снайперами, когда женщины становились операторами БПЛА", - отметил Бежевец.

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