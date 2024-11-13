Минобороны о рекрутинговых центрах: обратились 24 тыс. человек, несколько тысяч уже стали военнослужащими
Сейчас в Украине функционирует 44 рекрутинговых центра в регионах. В рекрутинговые центры вернулись 24 тыс. человек, несколько тысяч уже стали военнослужащими.
Об этом рассказал Уполномоченный Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Бежевца, количество добровольцев в общем количестве тех, кто ежемесячно присоединяется к армии, составляет 20-30 процентов.
"24 тысячи обратились, несколько тысяч заканчивают оформление, а несколько тысяч стали военнослужащими и служат. Это речь только о той системе гражданских центров, которые мы в сотрудничестве с органами местного самоуправления развиваем", - рассказал представитель Минобороны.
19% кандидатов - женщины. Профессии, которые выбирают женщины, разнообразны.
"Это штабные должности - повар, делопроизводитель, юрист, медики конечно. Но не только. Мы видим определенную тенденцию. Все больше и больше женщин интересуются и боевыми должностями. У нас нередки случаи, когда женщины становились снайперами, когда женщины становились операторами БПЛА", - отметил Бежевец.
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В Україні 26 адміністративних одиниць (область чи місто зі спеціальним статусом). Мінусуємо тимчасово окуповані Севастополь та АРК, Донець та Луганськ. Маємо 22 адміністративні одиниці. Тобто цифра в "44 рекрутингові центри" - це по 2 штуки на адміністративну одиницю.
Чомусь мені здається, що коли скласти всі районні ТЦК обласних центрів, то цифра вийде набагато більшою. І вже точно це не призведе до покращення ситуації з мобілізацією.
Перед тим, як щось руйнувати, треба створити щось, що буде виконувати тіж функції і в тому ж обсязі. Інакше буде крах/колапс і виконання задачи стане неможливим. ІМХО