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Новости мобилизации
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Кабмин внес изменения в порядок рекрутинга в электронной форме

плюс,резерв,рекрутинг

Кабинет Министров внес изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по рекрутингу граждан Украины в электронной форме.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

"Предусмотрено, что воинская часть, выбранная лицом, в течение одного рабочего дня с момента поступления с использованием рекрутинговой платформы заявления проводит уточнение намерений лица по заключению контракта о прохождении военной службы, в частности, путем проведения собеседования, и принимает решение о приеме лица на военную службу по контракту", - сообщил Мельничук.

О принятом решении воинская часть должна уведомить лицо с использованием рекрутинговой платформы, в день его принятия.

В случае решения о принятии лица на военную службу по контракту с таким лицом по его желанию заключается контракт о прохождении гражданами Украины военной службы. В случае решения об отказе в принятии лица на военную службу по контракту лицу сообщается причина такого отказа.

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Автор: 

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У жертви рекрута має скластися враження, що вб'ють його теж у цифровій формі - не страшно і не боляче!
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08.11.2024 18:30 Ответить
 
 