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Более 500 заявок из 30 стран поступило в Украинский легион в Польше

Український легіон у Польщі: Заявки подали понад 500 українців з 30 країн

Более 500 заявок из 30 стран подали в Украинский легион, который сейчас формируется в Польше.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Представители рекрутингового центра заявили, что за месяц работы получено более 500 заявок от граждан Украины, проживающих в 30 странах мира, о желании присоединиться к Украинскому легиону.

"Больше всего заявок мы получаем от украинцев и украинок, проживающих в Польше или Чехии, но есть и из отдаленных географически регионов - Великобритании, Ирландии и даже Канады и США", - сказал представитель центра, который отвечает за морально-психологическую подготовку и проводит непосредственные собеседования с кандидатами в состав Легиона.

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90% заявок получено от мужчин, 10% - от женщин. По возрасту - примерно половина заявок получена от молодежи до 25 лет, добавили там.

"Если говорить о военных специальностях, то молодые люди больше декларируют желание попасть в дальнейшем в штурмовые подразделения или быть операторами БПЛА. Старшие лица склоняются к должностям, близким к их специальностям в мирной жизни, например в подразделениях материального обеспечения", - отметил он.

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Заявки подают абсолютно разные люди: от студентов, которые готовы взять академотпуск на период службы в армии, и до старших по возрасту людей, которые за рубежом работали, например, строителями или дальнобойщиками. Женщины, как правило, интересуются медицинскими специальностями.

Около 80% всех украинцев, которые подали заявки в состав Легиона, до сих пор не имели никакого отношения к армии, например, не проходили срочную службу в ВСУ.

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Автор: 

Польша (8538) добровольцы (1189) рекрутинг (147)


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молоді люди більше декларують бажання потрапити надалі у штурмові підрозділи або бути операторами БПЛА Джерело:

до першого обстрілу... А потім масове сзч...
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05.11.2024 11:58 Ответить
Капля в морі, моменто морі.
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05.11.2024 12:04 Ответить
500 человек из 30 стран. 16 на страну. Злобно.
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05.11.2024 12:11 Ответить
По сути, это банкротство того, как проходит мобилизация.
Мобилизация "сломана":
- бесталанные военные руководители, а талантливые (Азов, Кракен, Хартия, 3 ОШБ и пр. формирования Харькова) не продвигаются
- срок службы по мобилизации не лимитирован
- оплата мобилизованным покрывает оишь закупки ими же амуниции, топлива, расходников
- НЕ берегутся жизни солдат, а должна расходоваться техника, фортификации (жизнь в приоритете)
- "отмазывание" от службы прокурорских, мажоров, родственник всей 'элиты' демотивирует
- еще 22 резона, которые также надо решать.
Вывод:
для победы Украины нужно перестраиваться, "ермаковщина" ведёт с уругвайскому сценарию войны.
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05.11.2024 12:37 Ответить
Це повне фіаско. 30 країн, а результат 500 заяв.
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05.11.2024 12:41 Ответить
Это ложь.
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05.11.2024 22:11 Ответить
 
 