Более 500 заявок из 30 стран поступило в Украинский легион в Польше
Более 500 заявок из 30 стран подали в Украинский легион, который сейчас формируется в Польше.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Представители рекрутингового центра заявили, что за месяц работы получено более 500 заявок от граждан Украины, проживающих в 30 странах мира, о желании присоединиться к Украинскому легиону.
"Больше всего заявок мы получаем от украинцев и украинок, проживающих в Польше или Чехии, но есть и из отдаленных географически регионов - Великобритании, Ирландии и даже Канады и США", - сказал представитель центра, который отвечает за морально-психологическую подготовку и проводит непосредственные собеседования с кандидатами в состав Легиона.
90% заявок получено от мужчин, 10% - от женщин. По возрасту - примерно половина заявок получена от молодежи до 25 лет, добавили там.
"Если говорить о военных специальностях, то молодые люди больше декларируют желание попасть в дальнейшем в штурмовые подразделения или быть операторами БПЛА. Старшие лица склоняются к должностям, близким к их специальностям в мирной жизни, например в подразделениях материального обеспечения", - отметил он.
Заявки подают абсолютно разные люди: от студентов, которые готовы взять академотпуск на период службы в армии, и до старших по возрасту людей, которые за рубежом работали, например, строителями или дальнобойщиками. Женщины, как правило, интересуются медицинскими специальностями.
Около 80% всех украинцев, которые подали заявки в состав Легиона, до сих пор не имели никакого отношения к армии, например, не проходили срочную службу в ВСУ.
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до першого обстрілу... А потім масове сзч...
Мобилизация "сломана":
- бесталанные военные руководители, а талантливые (Азов, Кракен, Хартия, 3 ОШБ и пр. формирования Харькова) не продвигаются
- срок службы по мобилизации не лимитирован
- оплата мобилизованным покрывает оишь закупки ими же амуниции, топлива, расходников
- НЕ берегутся жизни солдат, а должна расходоваться техника, фортификации (жизнь в приоритете)
- "отмазывание" от службы прокурорских, мажоров, родственник всей 'элиты' демотивирует
- еще 22 резона, которые также надо решать.
Вывод:
для победы Украины нужно перестраиваться, "ермаковщина" ведёт с уругвайскому сценарию войны.