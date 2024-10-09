Мужчины, вступающие в Украинский легион в Польше, смогут "без проблем" пересекать границу, - генконсул Куць
Мужчины, которые присоединятся к Украинскому легиону в Польше, смогут легко пересекать границу для того, чтобы выехать в отпуск или на ротацию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал генеральный консул Украины в Люблине Олег Куць в интервью польскому порталу І.Pl.
"Мы должны бороться с дезинформацией. Противник предоставляет ложные факты, например, что наших бойцов отправляют на фронт без соответствующей подготовки, униформы, снаряжения, что их просто "бросят" на фронт. Это неправда. Любой желающий или колеблющийся, может обратиться в пункт набора без каких-либо обязательств, это добровольное подразделение", - подчеркнул генконсул.
По его словам, легион предлагает денежное вознаграждение, и если человек решает подписать контракт, он должен пройти медицинский осмотр.
Затем мужчина со своим подразделением проходит подготовку под руководством Министерства обороны Польши, его экипируют и отправляют на фронт на время действия контракта.
В легионе есть денежное вознаграждение, можно без проблем пересекать границу, чтобы вернуться на отпуск и ротацию. Кроме того, подать заявку на участие могут лица в возрасте от 18 лет, а не от 25 - ведь именно такой возраст является мобилизационным в Украине", - пояснил Куць.
Генконсул добавил, что по состоянию на 4 октября заявку на вступление в Украинский легион подали 196 украинских мужчин со всей Европы, а среди украинцев есть "большой интерес к этой инициативе".
Украинский легион в Польше
Напомним, создание Украинского легиона предусматривает соглашение о безопасности, подписанное Украиной и Польшей 8 июля.
Президент Владимир Зеленский сказал, что каждый гражданин Украины, который решит присоединиться к легиону, сможет подписать контракт с ВСУ.
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Бо у них свій окремий погляд на "безпроблемний" перетин кордону.
Он як з 72 ю бригадою з Вугледару: 2 роки без ротацій...
Вперед, зелено-брехлива шушера! Окрім як брехнею ви ніколи нічим іншим нічого не добивались. Даєш брехні більше і настільки ще більш несуразної, що ні на яку бошку не натягнеш!