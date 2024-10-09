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Мужчины, вступающие в Украинский легион в Польше, смогут "без проблем" пересекать границу, - генконсул Куць

Чоловіки залучені до Українського легіону зможуть без проблем перетинати кордон

Мужчины, которые присоединятся к Украинскому легиону в Польше, смогут легко пересекать границу для того, чтобы выехать в отпуск или на ротацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал генеральный консул Украины в Люблине Олег Куць в интервью польскому порталу І.Pl.

"Мы должны бороться с дезинформацией. Противник предоставляет ложные факты, например, что наших бойцов отправляют на фронт без соответствующей подготовки, униформы, снаряжения, что их просто "бросят" на фронт. Это неправда. Любой желающий или колеблющийся, может обратиться в пункт набора без каких-либо обязательств, это добровольное подразделение", - подчеркнул генконсул.

По его словам, легион предлагает денежное вознаграждение, и если человек решает подписать контракт, он должен пройти медицинский осмотр.

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Затем мужчина со своим подразделением проходит подготовку под руководством Министерства обороны Польши, его экипируют и отправляют на фронт на время действия контракта.

В легионе есть денежное вознаграждение, можно без проблем пересекать границу, чтобы вернуться на отпуск и ротацию. Кроме того, подать заявку на участие могут лица в возрасте от 18 лет, а не от 25 - ведь именно такой возраст является мобилизационным в Украине", - пояснил Куць.

Генконсул добавил, что по состоянию на 4 октября заявку на вступление в Украинский легион подали 196 украинских мужчин со всей Европы, а среди украинцев есть "большой интерес к этой инициативе".

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Украинский легион в Польше

Напомним, создание Украинского легиона предусматривает соглашение о безопасности, подписанное Украиной и Польшей 8 июля.

Президент Владимир Зеленский сказал, что каждый гражданин Украины, который решит присоединиться к легиону, сможет подписать контракт с ВСУ.

Автор: 

Польша (8493) мобилизация (2794) добровольцы (1180) Куць Александр (39)


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Топ комментарии
+17
А генконсул Куць проконсультувався з нашими прикордонниками?
Бо у них свій окремий погляд на "безпроблемний" перетин кордону.
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09.10.2024 09:32
+15
Це точно. Безпроблебний перетин кордону буде тільки в одну сторону. ))
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09.10.2024 09:44
+10
В один бік. А коли перетнуть, то опиняться у такій самій ситуації що і всі інші.
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09.10.2024 09:52
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Будуть виступати на лижах за батальон монако в іграх нескорених.
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09.10.2024 09:37 Ответить
Це ви крім армії нічого не бачили. І не побачите. Такі люди потрібні системі
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09.10.2024 09:53 Ответить
А генконсул Куць проконсультувався з нашими прикордонниками?
Бо у них свій окремий погляд на "безпроблемний" перетин кордону.
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09.10.2024 09:32 Ответить
Не хвилюйся, зе нелох. Там все продумано.
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09.10.2024 09:39 Ответить
Це точно. Безпроблебний перетин кордону буде тільки в одну сторону. ))
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09.10.2024 09:44 Ответить
взагалі-то військові нормально перетинають кордон в будь-який бік, якщо командир не проти!
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09.10.2024 12:08 Ответить
Какой то вояка заехал в Монако. Зашел в казино и спустил капитал. И внутренний голос, немного расстроясь ему зашептал - опять проиграл (с)
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09.10.2024 09:34 Ответить
Треба буде трохи порекламувати серед укрстудентів у Польщі. Хай беруть академку на рік і беруться бити москаля.
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09.10.2024 09:36 Ответить
Всі дороги відкриті! - Украіна - мати жде
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09.10.2024 09:39 Ответить
Коли бачу слогани, то розумію, що людина з срср родом.
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09.10.2024 09:41 Ответить
Слогани були і до сересеру. В Нестора Івановича, наприклад
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09.10.2024 09:48 Ответить
Вас сія чаша минула? - радии за вас
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09.10.2024 09:43 Ответить
Не радій завчасно. Звідки б знав про любов совєтів до слоганвв
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09.10.2024 09:44 Ответить
А чим вас напружує Украіна - мати?
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09.10.2024 09:46 Ответить
Справа в тім, що якось що мати це є мати. А Україна була багатодітна. Кому мати а здебільшого мачуха. І ось виросло покоління з вік Христа і пригадало всі образи від ''матері''.
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09.10.2024 09:52 Ответить
Якиись ви зациклении - а матінка земля?
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09.10.2024 09:54 Ответить
Землю зкупили. Разом з кріпаками. Чи кріпак , думаєте, піде до останнього дециментра панської землі гинути?
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09.10.2024 09:59 Ответить
Дали паі - по 2 га - а хто на віині - дають по 1 га
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09.10.2024 10:03 Ответить
Порівнюючи з російською імперією початку 20 століття (перші декілька виборів до думи) з такими паями ти б не мав не те що бути обраним, ти б не мав права проголосувати на виборах, тебе б не внесли б у список. А зараз пенси без совкові вирішують поржати і знищити чоловіче населення України. Біля марахвету так цікаво. А вийде до найближчого цвинтаря.

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09.10.2024 10:13 Ответить
Міи тренер вчив мене - з людьми будь по - доброму - не виходь з себе - з старшими будь на ви - я кмс по боксу
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09.10.2024 10:01 Ответить
Слухай, друже, ти ж сам з сарказмом написав про те, що Україна- мати когось там чекає. Чи то так бокс вплинув?
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09.10.2024 10:04 Ответить
Я все пишу з долею сарказму - світ сміявся і не зіишов з розуму
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09.10.2024 10:06 Ответить
Вірю, Сковороду читав і переіначив.
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09.10.2024 10:14 Ответить
Світ ловив мене і не спіимав - в голові мікс всяких висловів
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09.10.2024 10:17 Ответить
З сарказмом чи з якоюсь іншою сумішшю, не важливо. Я не бачив ні одного вояки 40 х років минулого століття, який напряму сказав, що війна це добре, та йди воювати. Наприклад в афган. Покоління пенсів, які ніколи здебільшого не воювали, які власне й привели війну в країну своїм безвідповідальним ставленням до світу і самих себе, тепер з піною у рота пропонують всій молоді загинути за їх старі дупи. От поясни чим твоя дупа така цінна? Ти і подібні до тебе вибирали кравчуків- кучм, плювали на єс і нато і тепер, ми пенси, думаємо, що ми самі розумні а інші всі дурніі їм варто померти за ідеали вічно молодої камси.
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09.10.2024 10:31 Ответить
Всі винні - минуле не повернеш - а кожен день посипати голову попелом нічого не дасть а молоді хаи себе захищають - коли кацапи підсунуться я теж візьму автомат в руки
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09.10.2024 10:41 Ответить
Право повинно бути в кожного, кожен повинен вирішити, що йому робити. Це святе. А ось провокувати людей до дій чи бездіяльності не слід.
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09.10.2024 10:54 Ответить
Це так - але коли при такіи затяжніи віині відкрити кордони - то в Украіні мало хто залишиться - а демократія це не тільки право а и обов"язки
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09.10.2024 11:00 Ответить
Багато виїде, згоден. Тому в народу повинно бути відчуття справедливості. А його немає. І ніякими паями 1м×2м в армію не загониш. Війна, історично так було, справа богатих і заможніх людей. І козаччина не виключення з цього списку. Кварцяне військо польщі, для прикладу, так віддайте інородці 25% своїх статків і буде військо. Ні? Тоді збільшимо військовий податок на хлопів до 5%. Ок. Дивимось цей серіал до кінця.
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09.10.2024 11:13 Ответить
Думаю шо в 1941 р - 1945 р -- з СРСР воювали зовсім не багаті німці
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09.10.2024 11:18 Ответить
От, котрий раз бачу, що демократія в голові доводить до автократії. Німці програли війну. Виплатили контрибуції шалені. Піднялися з колін. Нічого не забули, на відміну від українських какая разніца. Вибрали Адольфа. Провели найвеличнішу олімпіаду. І помстилися. Це тільки уявлення, що німці програли. Згадаємо про людські втрати. В срср вони в декілька разів більше. Якби була б можливість вдягнути той одяг, що носив німець, то ще б до 70 років люди б з радістю це вдягали б. А трофейні коври й зараз можна побачити по сільським хатам, це про богатства народонаселенія срср
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09.10.2024 11:30 Ответить
"Вибрали Адольфа.." - помилкове твердження , нав`язане нацистською пропогандою -не менше і не більше. НІхто його не обирав , його партія більшості ні єдиного разу на виборах Бундестаг не зайняла , пристарілий президент Гінденбург під тиском промисловців (Круп , Бош і т. д ) і інтриг Гітлера і через не спротив (договорняк з Рейхсвером , тодішніми військовими Німеччини), призначив Адольфа канцлером , пізніше ,після смерті Гінденбурга , зайняв , сувмістивши посаду президента і канцлера . Далі терор і брехня . Результат всім відомий. Але на рахунок "народ обрав " абсолютна маячня. Це якщо коротко.
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09.10.2024 15:44 Ответить
Якщо не спромоглися побудувати дорогу у щасливе майбутнє, то автомат в самий раз для пенса.
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09.10.2024 10:57 Ответить
Коли сусід безбашении - то якии вихід?
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09.10.2024 11:02 Ответить
Думати, ніколи не пізно. Але розум, то не для нас, ми з кулаками та автоматами всім покажем які ми є.
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09.10.2024 11:36 Ответить
Сильно! - хто ви по життю? - я бригадир "шабашників" - колись з хлопцями підраховували - збудовано більше одно - дво етажних будинків
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09.10.2024 12:53 Ответить
Пан консул, мабуть, забув додати, що "без проблем" можна буде перетинати тільки один раз і в одну сторону.
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09.10.2024 09:45 Ответить
В один бік. А коли перетнуть, то опиняться у такій самій ситуації що і всі інші.
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09.10.2024 09:52 Ответить
Так є, військові можуть їхати за кордон під час відпустки за бажанням, якщо командир частини дає дозвіл. І вони їздять, ще й в чергах можуть не стояти.
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09.10.2024 09:57 Ответить
Так вони то зможуть заробити, але коли їм то нададуть.
Он як з 72 ю бригадою з Вугледару: 2 роки без ротацій...
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09.10.2024 09:59 Ответить
Цікаво, на яких оленів розрахована ця інформація?)
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09.10.2024 10:01 Ответить
гумористи 95-го кварталу розможуються на політичній сцені України
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09.10.2024 11:54 Ответить
А ти українець не можеш перетнути кордон, бо ти вільна людина вільної країни, тобі це взагалі не потрібно, сиди **** рівно і восхваляй потужну просрочку ✊
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09.10.2024 17:24 Ответить
Цікаво, це зі зміною керівництва МЗС у консула з'явилося враження, що і йому пиз₴іти можна теж тепер як найнеймовірнішим індивідам ОПи? Він закони читав українськи? Чи може хоч з одним добровольцем, що з-за кордону повернувся захищати батьківщину, воно порозмовляло? Воно не чуло, що роками закордонні добровольці захисники не можуть потрапити до свого дому за кордоном у відпустку, а рідні, якщо вони громадяни лише України не можуть приїхати до захисника, бо те ж саме кончене МЗС не видало/оновило їм паспорти (де по півроку треба чекати кожного прийому в черзі до цього довбаного консула і то не факт, що щось перепаде від Батьківщини)? Воно напевно також не чуло, що нагородою закордонним добровольцям стало не тільки вирок їм - "довічне з можливістю дострокової страти" - але й смерть в муках їх родичам, яким немає більше кому допомогати, крім цього захисника (після змін в закон про де/мобілізацію від 18.05.2024)?

Вперед, зелено-брехлива шушера! Окрім як брехнею ви ніколи нічим іншим нічого не добивались. Даєш брехні більше і настільки ще більш несуразної, що ні на яку бошку не натягнеш!
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10.10.2024 00:50 Ответить
 
 