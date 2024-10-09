Чоловіки, які вступають в Український легіон у Польщі, зможуть без проблем перетинати кордон, - генконсул Куць

Чоловіки, які долучаться до Українського легіону в Польщі, зможуть легко перетинати кордон для того, щоб виїхати у відпустку чи на ротацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав генеральний консул України в Любліні Олег Куць в інтерв’ю польському порталу І.Pl.

"Ми повинні боротися з дезінформацією. Противник надає неправдиві факти, наприклад, що наших бійців відправляють на фронт без відповідної підготовки, уніформи, спорядження, що їх просто "кинуть" на фронт. Це неправда. Будь-хто охочий чи вагається, може звернутися до пункту набору без будь-яких зобов’язань, це добровільний підрозділ", - наголосив генконсул.

За його словами, легіон пропонує грошову винагороду, і якщо людина вирішує підписати контракт, вона має пройти медичний огляд.

Потім чоловік зі своїм підрозділом проходить підготовку під керівництвом Міністерства оборони Польщі, його екіпірують і відправляють на фронт на час дії контракту.

У легіоні є грошова винагорода, можна без проблем перетинати кордон, щоб повернутися на відпустку та ротацію. Крім того, подати заявку на участь можуть особи віком від 18 років, а не від 25 – адже саме такий вік є мобілізаційним в Україні", - пояснив Куць.

Генконсул додав, що станом на 4 жовтня заявку на вступ до Українського легіону подали 196 українських чоловіків зі всієї Європи, а серед українців є "великий інтерес до цієї ініціативи".

Український легіон у Польщі

Нагадаємо, створення Українського легіону передбачає безпекова угода, підписана Україною та Польщею 8 липня.

Президент Володимир Зеленський сказав, що кожен громадянин України, який вирішить долучитися до легіону, зможе підписати контракт із ЗСУ.