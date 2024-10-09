УКР
Чоловіки, які вступають в Український легіон у Польщі, зможуть без проблем перетинати кордон, - генконсул Куць

Чоловіки залучені до Українського легіону зможуть без проблем перетинати кордон

Чоловіки, які долучаться до Українського легіону в Польщі, зможуть легко перетинати кордон для того, щоб виїхати у відпустку чи на ротацію. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав генеральний консул України в Любліні Олег Куць в інтерв’ю польському порталу І.Pl.

"Ми повинні боротися з дезінформацією. Противник надає неправдиві факти, наприклад, що наших бійців відправляють на фронт без відповідної підготовки, уніформи, спорядження, що їх просто "кинуть" на фронт. Це неправда. Будь-хто охочий чи вагається, може звернутися до пункту набору без будь-яких зобов’язань, це добровільний підрозділ", - наголосив генконсул.

За його словами, легіон пропонує грошову винагороду, і якщо людина вирішує підписати контракт, вона має пройти медичний огляд. 

Потім чоловік зі своїм підрозділом проходить підготовку під керівництвом Міністерства оборони Польщі, його екіпірують і відправляють на фронт на час дії контракту.

У легіоні є грошова винагорода, можна без проблем перетинати кордон, щоб повернутися на відпустку та ротацію. Крім того, подати заявку на участь можуть особи віком від 18 років, а не від 25 – адже саме такий вік є мобілізаційним в Україні", - пояснив Куць.

Генконсул додав, що станом на 4 жовтня заявку на вступ до Українського легіону подали 196 українських чоловіків зі всієї Європи, а серед українців є "великий інтерес до цієї ініціативи".

Український легіон у Польщі

Нагадаємо, створення Українського легіону передбачає безпекова угода, підписана Україною та Польщею 8 липня.

Президент Володимир Зеленський сказав, що кожен громадянин України, який вирішить долучитися до легіону, зможе підписати контракт із ЗСУ.

Польща (8762) мобілізація (3204) добровольці (955) Куць Олег (39)
Топ коментарі
+17
А генконсул Куць проконсультувався з нашими прикордонниками?
Бо у них свій окремий погляд на "безпроблемний" перетин кордону.
09.10.2024 09:32 Відповісти
+15
Це точно. Безпроблебний перетин кордону буде тільки в одну сторону. ))
09.10.2024 09:44 Відповісти
+10
В один бік. А коли перетнуть, то опиняться у такій самій ситуації що і всі інші.
09.10.2024 09:52 Відповісти
Будуть виступати на лижах за батальон монако в іграх нескорених.
09.10.2024 09:37 Відповісти
Це ви крім армії нічого не бачили. І не побачите. Такі люди потрібні системі
09.10.2024 09:53 Відповісти
А генконсул Куць проконсультувався з нашими прикордонниками?
Бо у них свій окремий погляд на "безпроблемний" перетин кордону.
09.10.2024 09:32 Відповісти
Не хвилюйся, зе нелох. Там все продумано.
09.10.2024 09:39 Відповісти
Це точно. Безпроблебний перетин кордону буде тільки в одну сторону. ))
09.10.2024 09:44 Відповісти
взагалі-то військові нормально перетинають кордон в будь-який бік, якщо командир не проти!
09.10.2024 12:08 Відповісти
Какой то вояка заехал в Монако. Зашел в казино и спустил капитал. И внутренний голос, немного расстроясь ему зашептал - опять проиграл (с)
09.10.2024 09:34 Відповісти
Треба буде трохи порекламувати серед укрстудентів у Польщі. Хай беруть академку на рік і беруться бити москаля.
09.10.2024 09:36 Відповісти
Всі дороги відкриті! - Украіна - мати жде
09.10.2024 09:39 Відповісти
Коли бачу слогани, то розумію, що людина з срср родом.
09.10.2024 09:41 Відповісти
Слогани були і до сересеру. В Нестора Івановича, наприклад
09.10.2024 09:48 Відповісти
Вас сія чаша минула? - радии за вас
09.10.2024 09:43 Відповісти
Не радій завчасно. Звідки б знав про любов совєтів до слоганвв
09.10.2024 09:44 Відповісти
А чим вас напружує Украіна - мати?
09.10.2024 09:46 Відповісти
Справа в тім, що якось що мати це є мати. А Україна була багатодітна. Кому мати а здебільшого мачуха. І ось виросло покоління з вік Христа і пригадало всі образи від ''матері''.
09.10.2024 09:52 Відповісти
Якиись ви зациклении - а матінка земля?
09.10.2024 09:54 Відповісти
Землю зкупили. Разом з кріпаками. Чи кріпак , думаєте, піде до останнього дециментра панської землі гинути?
09.10.2024 09:59 Відповісти
Дали паі - по 2 га - а хто на віині - дають по 1 га
09.10.2024 10:03 Відповісти
Порівнюючи з російською імперією початку 20 століття (перші декілька виборів до думи) з такими паями ти б не мав не те що бути обраним, ти б не мав права проголосувати на виборах, тебе б не внесли б у список. А зараз пенси без совкові вирішують поржати і знищити чоловіче населення України. Біля марахвету так цікаво. А вийде до найближчого цвинтаря.

09.10.2024 10:13 Відповісти
Міи тренер вчив мене - з людьми будь по - доброму - не виходь з себе - з старшими будь на ви - я кмс по боксу
09.10.2024 10:01 Відповісти
Слухай, друже, ти ж сам з сарказмом написав про те, що Україна- мати когось там чекає. Чи то так бокс вплинув?
09.10.2024 10:04 Відповісти
Я все пишу з долею сарказму - світ сміявся і не зіишов з розуму
09.10.2024 10:06 Відповісти
Вірю, Сковороду читав і переіначив.
09.10.2024 10:14 Відповісти
Світ ловив мене і не спіимав - в голові мікс всяких висловів
09.10.2024 10:17 Відповісти
З сарказмом чи з якоюсь іншою сумішшю, не важливо. Я не бачив ні одного вояки 40 х років минулого століття, який напряму сказав, що війна це добре, та йди воювати. Наприклад в афган. Покоління пенсів, які ніколи здебільшого не воювали, які власне й привели війну в країну своїм безвідповідальним ставленням до світу і самих себе, тепер з піною у рота пропонують всій молоді загинути за їх старі дупи. От поясни чим твоя дупа така цінна? Ти і подібні до тебе вибирали кравчуків- кучм, плювали на єс і нато і тепер, ми пенси, думаємо, що ми самі розумні а інші всі дурніі їм варто померти за ідеали вічно молодої камси.
09.10.2024 10:31 Відповісти
Всі винні - минуле не повернеш - а кожен день посипати голову попелом нічого не дасть а молоді хаи себе захищають - коли кацапи підсунуться я теж візьму автомат в руки
09.10.2024 10:41 Відповісти
Право повинно бути в кожного, кожен повинен вирішити, що йому робити. Це святе. А ось провокувати людей до дій чи бездіяльності не слід.
09.10.2024 10:54 Відповісти
Це так - але коли при такіи затяжніи віині відкрити кордони - то в Украіні мало хто залишиться - а демократія це не тільки право а и обов"язки
09.10.2024 11:00 Відповісти
Багато виїде, згоден. Тому в народу повинно бути відчуття справедливості. А його немає. І ніякими паями 1м×2м в армію не загониш. Війна, історично так було, справа богатих і заможніх людей. І козаччина не виключення з цього списку. Кварцяне військо польщі, для прикладу, так віддайте інородці 25% своїх статків і буде військо. Ні? Тоді збільшимо військовий податок на хлопів до 5%. Ок. Дивимось цей серіал до кінця.
09.10.2024 11:13 Відповісти
Думаю шо в 1941 р - 1945 р -- з СРСР воювали зовсім не багаті німці
09.10.2024 11:18 Відповісти
От, котрий раз бачу, що демократія в голові доводить до автократії. Німці програли війну. Виплатили контрибуції шалені. Піднялися з колін. Нічого не забули, на відміну від українських какая разніца. Вибрали Адольфа. Провели найвеличнішу олімпіаду. І помстилися. Це тільки уявлення, що німці програли. Згадаємо про людські втрати. В срср вони в декілька разів більше. Якби була б можливість вдягнути той одяг, що носив німець, то ще б до 70 років люди б з радістю це вдягали б. А трофейні коври й зараз можна побачити по сільським хатам, це про богатства народонаселенія срср
09.10.2024 11:30 Відповісти
"Вибрали Адольфа.." - помилкове твердження , нав`язане нацистською пропогандою -не менше і не більше. НІхто його не обирав , його партія більшості ні єдиного разу на виборах Бундестаг не зайняла , пристарілий президент Гінденбург під тиском промисловців (Круп , Бош і т. д ) і інтриг Гітлера і через не спротив (договорняк з Рейхсвером , тодішніми військовими Німеччини), призначив Адольфа канцлером , пізніше ,після смерті Гінденбурга , зайняв , сувмістивши посаду президента і канцлера . Далі терор і брехня . Результат всім відомий. Але на рахунок "народ обрав " абсолютна маячня. Це якщо коротко.
09.10.2024 15:44 Відповісти
Якщо не спромоглися побудувати дорогу у щасливе майбутнє, то автомат в самий раз для пенса.
09.10.2024 10:57 Відповісти
Коли сусід безбашении - то якии вихід?
09.10.2024 11:02 Відповісти
Думати, ніколи не пізно. Але розум, то не для нас, ми з кулаками та автоматами всім покажем які ми є.
09.10.2024 11:36 Відповісти
Сильно! - хто ви по життю? - я бригадир "шабашників" - колись з хлопцями підраховували - збудовано більше одно - дво етажних будинків
09.10.2024 12:53 Відповісти
Пан консул, мабуть, забув додати, що "без проблем" можна буде перетинати тільки один раз і в одну сторону.
09.10.2024 09:45 Відповісти
В один бік. А коли перетнуть, то опиняться у такій самій ситуації що і всі інші.
09.10.2024 09:52 Відповісти
Так є, військові можуть їхати за кордон під час відпустки за бажанням, якщо командир частини дає дозвіл. І вони їздять, ще й в чергах можуть не стояти.
09.10.2024 09:57 Відповісти
Так вони то зможуть заробити, але коли їм то нададуть.
Он як з 72 ю бригадою з Вугледару: 2 роки без ротацій...
09.10.2024 09:59 Відповісти
Цікаво, на яких оленів розрахована ця інформація?)
09.10.2024 10:01 Відповісти
гумористи 95-го кварталу розможуються на політичній сцені України
09.10.2024 11:54 Відповісти
А ти українець не можеш перетнути кордон, бо ти вільна людина вільної країни, тобі це взагалі не потрібно, сиди **** рівно і восхваляй потужну просрочку ✊
09.10.2024 17:24 Відповісти
Цікаво, це зі зміною керівництва МЗС у консула з'явилося враження, що і йому пиз₴іти можна теж тепер як найнеймовірнішим індивідам ОПи? Він закони читав українськи? Чи може хоч з одним добровольцем, що з-за кордону повернувся захищати батьківщину, воно порозмовляло? Воно не чуло, що роками закордонні добровольці захисники не можуть потрапити до свого дому за кордоном у відпустку, а рідні, якщо вони громадяни лише України не можуть приїхати до захисника, бо те ж саме кончене МЗС не видало/оновило їм паспорти (де по півроку треба чекати кожного прийому в черзі до цього довбаного консула і то не факт, що щось перепаде від Батьківщини)? Воно напевно також не чуло, що нагородою закордонним добровольцям стало не тільки вирок їм - "довічне з можливістю дострокової страти" - але й смерть в муках їх родичам, яким немає більше кому допомогати, крім цього захисника (після змін в закон про де/мобілізацію від 18.05.2024)?

Вперед, зелено-брехлива шушера! Окрім як брехнею ви ніколи нічим іншим нічого не добивались. Даєш брехні більше і настільки ще більш несуразної, що ні на яку бошку не натягнеш!
10.10.2024 00:50 Відповісти
 
 