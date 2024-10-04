РУС
300 украинцев изъявили желание вступить в Украинский легион в Польше, - министр обороны Косиняк-Камыш

Косіняк-Камиш назвав кількість охочих вступити до Українського легіону

В Польше в Украинский легион хотят вступить три сотни человек.

Об этом заявил глава оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет PAP, информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, набор украинских добровольцев в легион только начинается, отметив, что Польша была готова начать обучение новобранцев с 1 сентября.

Однако обучение не удалось начать в начале сентября из-за небольшого количества желающих.

"Мы были готовы с 1 сентября проводить обучение... Тогда не было достаточно желающих. Я понимаю, что сейчас Украина приняла меры по информированию, рекрутированию и продвижению этого процесса, поэтому мы рассчитываем на результаты",- сказал Косиняк-Камыш.

На вопрос о количестве желающих вступить в Украинский легион польский министр ответил, что "раньше слышал об одной бригаде, но пока численность значительно меньше - 300 человек".

В свою очередь заместитель министра Павел Залевский напомнил, что на этой неделе на базе украинского консульства в Люблине начался набор добровольцев в Украинский легион.

"Если будет создана первая группа из нескольких сотен добровольцев, мы немедленно начнем их обучение", - отметил замминистра.

Залевский также напомнил, что в рамках учебной программы ЕС Польша уже подготовила более 20 тыс. украинских военных.

Напомним, что в польском городе Люблине 1 октября в День защитников и защитниц заработал рекрутинговый центр Украинского легиона.

Украинский легион в Польше

Напомним, создание Украинского легиона предусматривает соглашение о безопасности, подписанное Украиной и Польшей 8 июля.

Президент Владимир Зеленский сказал, что каждый гражданин Украины, который решит присоединиться к легиону, сможет подписать контракт с ВСУ.

Польша (8611) добровольцы (1201) Косиняк-Камыш Владислав (50)
+5
Докиньте поляками! - вони на кацапів теж зуб мають
04.10.2024 16:32 Ответить
+5
300 спартанців!
04.10.2024 17:05 Ответить
+5
А воно їм треба? Люди працюють, платять податки, у багатьох кредити чи бізнеси. Одна справа звиздіти щось на камеру коли українські урядовці щось попросять сказати в підтримку, а інша пропонувати своєму бізнесу азіатів чи арабів набирати замість українських працівників
04.10.2024 18:03 Ответить
Треба в Нідерландах створити пшецький легіон. Бо тут їх мабудь мільон сидить.
04.10.2024 16:38 Ответить
Розмахнулися на легіон-отримали батальйон. Ще б армадою галактики назвали.
показать весь комментарий
Та наловити по Європі та США сина Портнова, синів Данілова, Арестовича і т.п. "біженців", яких і перераховувати тижня не вистачить. Наловити і буде не бригада - дивізія, а то і корпус. Звісно боєздатність цих бійців викликатиме питання, але в крайньому разі можна пустити їх на прорив в Курську чи Брянську області - далі вони самі здадуться в полон і максимум через 2 тижні розворують Росію до цурки.
А серйозно, так ті хто хотів давно повернулись, а інші.... ну буде дивно, якщо хтось заплатив пану воєнкому 5-35тисяч баксів, а тепер поїде на війну. Краще вже сомалійців вербувати, і то буде більше добровольців.
04.10.2024 16:49 Ответить
Проблема із сомалійцями що вони не будуть сидіти під кабами, чи йти в дивні штурми на переважаючі сили по мінних полях, а просто звалять причому із зброєю, там реально загородження треба буде ставитити.
показать весь комментарий
Не можу не погодитись з орієнтовно низької боєздатності таких сомалійських завербованих, але.... а чи будуть сидіти під кабами чи йти в штурми по мінних полях ті, хто звалив з України, подалі від війни, заплативши при цьому досить часто значні суми? Не кажучи вже про відношення влади до людей, що прекрасно бачить будь-хто хоч трохи адекватний, що може послідкувати за українськими новинами.
показать весь комментарий
Найманців треба було в 14 наймати та зачистити ними Донбас це їхнє, добре воюють тому що деякі країни постійно у війні. А тепер якщо і треба найманців то із своїми літаками або для спецоперацій.
показать весь комментарий
300 чи 300 тисяч?
показать весь комментарий
300 с 300000. Так будет правильно..
показать весь комментарий
Звідки 300 тис ? 1,5 млн наших там ...
показать весь комментарий
Чоловіків призивного віку десь приблизно стільки.. В Польщі принаймні..
показать весь комментарий
Це станом на зараз - але якщо призовний вік знизити - число призовників , в Польщі , одразу подвоїться !
показать весь комментарий
мало верится
показать весь комментарий
Зря відклали. За цей час і ті 300 можуть передумати і розбігтися. Треба кувати залізо не відходячи далеко.
показать весь комментарий
"Ми були готові з 1 вересня проводити навчання"
-----
нагла брехня👎👎👎
у Польщі немає жодної інформації про рекрутацію до Легіону.
перша внформація про місце рекрутінгу з'явилося на цензорі лише 1 жовтня
04.10.2024 17:54 Ответить
А воно їм треба? Люди працюють, платять податки, у багатьох кредити чи бізнеси. Одна справа звиздіти щось на камеру коли українські урядовці щось попросять сказати в підтримку, а інша пропонувати своєму бізнесу азіатів чи арабів набирати замість українських працівників
04.10.2024 18:03 Ответить
все так
показать весь комментарий
це ти мабуть з покровського окопу здрочишь? 🤣🤣🤣 і що там, рашиського танку не відать?
показать весь комментарий
Так каже тільки куколд.
показать весь комментарий
Потужно! Кто в очереди крайний?
Я за Лысым из "Квартала 95"!
04.10.2024 19:28 Ответить
когорта левів завжди переможе легіон баранів
04.10.2024 21:38 Ответить
*******! Батальон?!
05.10.2024 01:04 Ответить
 
 