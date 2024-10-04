300 украинцев изъявили желание вступить в Украинский легион в Польше, - министр обороны Косиняк-Камыш
В Польше в Украинский легион хотят вступить три сотни человек.
Об этом заявил глава оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет PAP, информирует Цензор.НЕТ.
По словам министра, набор украинских добровольцев в легион только начинается, отметив, что Польша была готова начать обучение новобранцев с 1 сентября.
Однако обучение не удалось начать в начале сентября из-за небольшого количества желающих.
"Мы были готовы с 1 сентября проводить обучение... Тогда не было достаточно желающих. Я понимаю, что сейчас Украина приняла меры по информированию, рекрутированию и продвижению этого процесса, поэтому мы рассчитываем на результаты",- сказал Косиняк-Камыш.
На вопрос о количестве желающих вступить в Украинский легион польский министр ответил, что "раньше слышал об одной бригаде, но пока численность значительно меньше - 300 человек".
В свою очередь заместитель министра Павел Залевский напомнил, что на этой неделе на базе украинского консульства в Люблине начался набор добровольцев в Украинский легион.
"Если будет создана первая группа из нескольких сотен добровольцев, мы немедленно начнем их обучение", - отметил замминистра.
Залевский также напомнил, что в рамках учебной программы ЕС Польша уже подготовила более 20 тыс. украинских военных.
Напомним, что в польском городе Люблине 1 октября в День защитников и защитниц заработал рекрутинговый центр Украинского легиона.
Украинский легион в Польше
Напомним, создание Украинского легиона предусматривает соглашение о безопасности, подписанное Украиной и Польшей 8 июля.
Президент Владимир Зеленский сказал, что каждый гражданин Украины, который решит присоединиться к легиону, сможет подписать контракт с ВСУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А серйозно, так ті хто хотів давно повернулись, а інші.... ну буде дивно, якщо хтось заплатив пану воєнкому 5-35тисяч баксів, а тепер поїде на війну. Краще вже сомалійців вербувати, і то буде більше добровольців.
-----
нагла брехня👎👎👎
у Польщі немає жодної інформації про рекрутацію до Легіону.
перша внформація про місце рекрутінгу з'явилося на цензорі лише 1 жовтня
Я за Лысым из "Квартала 95"!