300 украинцев изъявили желание вступить в Украинский легион в Польше, - министр обороны Косиняк-Камыш

В Польше в Украинский легион хотят вступить три сотни человек.

Об этом заявил глава оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет PAP, информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, набор украинских добровольцев в легион только начинается, отметив, что Польша была готова начать обучение новобранцев с 1 сентября.

Однако обучение не удалось начать в начале сентября из-за небольшого количества желающих.

"Мы были готовы с 1 сентября проводить обучение... Тогда не было достаточно желающих. Я понимаю, что сейчас Украина приняла меры по информированию, рекрутированию и продвижению этого процесса, поэтому мы рассчитываем на результаты",- сказал Косиняк-Камыш.

На вопрос о количестве желающих вступить в Украинский легион польский министр ответил, что "раньше слышал об одной бригаде, но пока численность значительно меньше - 300 человек".

В свою очередь заместитель министра Павел Залевский напомнил, что на этой неделе на базе украинского консульства в Люблине начался набор добровольцев в Украинский легион.

"Если будет создана первая группа из нескольких сотен добровольцев, мы немедленно начнем их обучение", - отметил замминистра.

Залевский также напомнил, что в рамках учебной программы ЕС Польша уже подготовила более 20 тыс. украинских военных.

Напомним, что в польском городе Люблине 1 октября в День защитников и защитниц заработал рекрутинговый центр Украинского легиона.

Украинский легион в Польше

Напомним, создание Украинского легиона предусматривает соглашение о безопасности, подписанное Украиной и Польшей 8 июля.

Президент Владимир Зеленский сказал, что каждый гражданин Украины, который решит присоединиться к легиону, сможет подписать контракт с ВСУ.

