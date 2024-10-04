300 українців виявили бажання вступити до Українського легіону в Польщі, - міністр оборони Косіняк-Камиш

У Польщі до Українського легіону хочуть вступити три сотні осіб.

Про це заявив очільник оборонного відомства Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише PAP, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, набір українських добровольців до легіону лише починається, зазначивши, що Польща була готова розпочати навчання новобранців з 1 вересня.

Однак навчання не вдалося розпочати на початку вересня через невелику кількість охочих.

"Ми були готові з 1 вересня проводити навчання... Тоді не було достатньо бажаючих. Я розумію, що зараз Україна вжила заходів щодо інформування, рекрутування та просування цього процесу, тому ми розраховуємо на результати",- сказав Косіняк-Камиш.

На запитання про кількість охочих вступити до Українського легіону польський міністр відповів, що "раніше чув про одну бригаду, але поки що чисельність значно менша - 300 осіб".

Своєю чергою заступник міністра Павел Залевський нагадав, що цього тижня на базі українського консульства в Любліні розпочався набір добровольців до Українського легіону.

"Якщо буде створено першу групу з кількох сотень добровольців, ми негайно розпочнемо їх навчання", - зазначив замміністра.

Залевський також нагадав, що у межах навчальної програми ЄС Польща вже підготувала понад 20 тис. українських військових.

Нагадаємо, що у польському місті Любліні 1 жовтня в День захисників і захисниць запрацював рекрутинговий центр Українського легіону.

Український легіон у Польщі

Нагадаємо, створення Українського легіону передбачає безпекова угода, підписана Україною та Польщею 8 липня.

Президент Володимир Зеленський сказав, що кожен громадянин України, який вирішить долучитися до легіону, зможе підписати контракт із ЗСУ.

