УКР
Новини
4 842 29

300 українців виявили бажання вступити до Українського легіону в Польщі, - міністр оборони Косіняк-Камиш

Косіняк-Камиш назвав кількість охочих вступити до Українського легіону

У Польщі до Українського легіону хочуть вступити три сотні осіб.

Про це заявив очільник оборонного відомства Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише PAP, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, набір українських добровольців до легіону лише починається, зазначивши, що Польща була готова розпочати навчання новобранців з 1 вересня.

Однак навчання не вдалося розпочати на початку вересня через невелику кількість охочих.

"Ми були готові з 1 вересня проводити навчання... Тоді не було достатньо бажаючих. Я розумію, що зараз Україна вжила заходів щодо інформування, рекрутування та просування цього процесу, тому ми розраховуємо на результати",- сказав Косіняк-Камиш.

На запитання про кількість охочих вступити до Українського легіону польський міністр відповів, що "раніше чув про одну бригаду, але поки що чисельність значно менша - 300 осіб".

Своєю чергою заступник міністра Павел Залевський нагадав, що цього тижня на базі українського консульства в Любліні розпочався набір добровольців до Українського легіону.

"Якщо буде створено першу групу з кількох сотень добровольців, ми негайно розпочнемо їх навчання", - зазначив замміністра.

Залевський також нагадав, що у межах навчальної програми ЄС Польща вже підготувала понад 20 тис. українських військових.

Нагадаємо, що у польському місті Любліні 1 жовтня в День захисників і захисниць запрацював рекрутинговий центр Українського легіону.

Читайте також: До Українського легіону в Польщі вступило надто мало українців, - міністр оборони Косіняк-Камиш

Український легіон у Польщі

Нагадаємо, створення Українського легіону передбачає безпекова угода, підписана Україною та Польщею 8 липня.

Президент Володимир Зеленський сказав, що кожен громадянин України, який вирішить долучитися до легіону, зможе підписати контракт із ЗСУ.

Дивіться також: Український легіон розпочав набір добровольців за кордоном, - Міноборони. ФОТО

Автор: 

Польща (8750) добровольці (953) Косіняк-Камиш Владислав (53)
Топ коментарі
+5
Докиньте поляками! - вони на кацапів теж зуб мають
показати весь коментар
04.10.2024 16:32 Відповісти
+5
300 спартанців!
показати весь коментар
04.10.2024 17:05 Відповісти
+5
А воно їм треба? Люди працюють, платять податки, у багатьох кредити чи бізнеси. Одна справа звиздіти щось на камеру коли українські урядовці щось попросять сказати в підтримку, а інша пропонувати своєму бізнесу азіатів чи арабів набирати замість українських працівників
показати весь коментар
04.10.2024 18:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Докиньте поляками! - вони на кацапів теж зуб мають
показати весь коментар
04.10.2024 16:32 Відповісти
300 спартанців!
показати весь коментар
04.10.2024 17:05 Відповісти
Треба в Нідерландах створити пшецький легіон. Бо тут їх мабудь мільон сидить.
показати весь коментар
04.10.2024 16:38 Відповісти
Розмахнулися на легіон-отримали батальйон. Ще б армадою галактики назвали.
показати весь коментар
04.10.2024 16:46 Відповісти
Та наловити по Європі та США сина Портнова, синів Данілова, Арестовича і т.п. "біженців", яких і перераховувати тижня не вистачить. Наловити і буде не бригада - дивізія, а то і корпус. Звісно боєздатність цих бійців викликатиме питання, але в крайньому разі можна пустити їх на прорив в Курську чи Брянську області - далі вони самі здадуться в полон і максимум через 2 тижні розворують Росію до цурки.
А серйозно, так ті хто хотів давно повернулись, а інші.... ну буде дивно, якщо хтось заплатив пану воєнкому 5-35тисяч баксів, а тепер поїде на війну. Краще вже сомалійців вербувати, і то буде більше добровольців.
показати весь коментар
04.10.2024 16:49 Відповісти
Проблема із сомалійцями що вони не будуть сидіти під кабами, чи йти в дивні штурми на переважаючі сили по мінних полях, а просто звалять причому із зброєю, там реально загородження треба буде ставитити.
показати весь коментар
04.10.2024 17:32 Відповісти
Не можу не погодитись з орієнтовно низької боєздатності таких сомалійських завербованих, але.... а чи будуть сидіти під кабами чи йти в штурми по мінних полях ті, хто звалив з України, подалі від війни, заплативши при цьому досить часто значні суми? Не кажучи вже про відношення влади до людей, що прекрасно бачить будь-хто хоч трохи адекватний, що може послідкувати за українськими новинами.
показати весь коментар
04.10.2024 17:41 Відповісти
Найманців треба було в 14 наймати та зачистити ними Донбас це їхнє, добре воюють тому що деякі країни постійно у війні. А тепер якщо і треба найманців то із своїми літаками або для спецоперацій.
показати весь коментар
04.10.2024 19:26 Відповісти
300 чи 300 тисяч?
показати весь коментар
04.10.2024 16:56 Відповісти
300 с 300000. Так будет правильно..
показати весь коментар
04.10.2024 17:21 Відповісти
Звідки 300 тис ? 1,5 млн наших там ...
показати весь коментар
04.10.2024 18:47 Відповісти
Чоловіків призивного віку десь приблизно стільки.. В Польщі принаймні..
показати весь коментар
05.10.2024 10:32 Відповісти
Це станом на зараз - але якщо призовний вік знизити - число призовників , в Польщі , одразу подвоїться !
показати весь коментар
05.10.2024 10:39 Відповісти
мало верится
показати весь коментар
04.10.2024 17:27 Відповісти
Зря відклали. За цей час і ті 300 можуть передумати і розбігтися. Треба кувати залізо не відходячи далеко.
показати весь коментар
04.10.2024 17:32 Відповісти
"Ми були готові з 1 вересня проводити навчання"
-----
нагла брехня👎👎👎
у Польщі немає жодної інформації про рекрутацію до Легіону.
перша внформація про місце рекрутінгу з'явилося на цензорі лише 1 жовтня
показати весь коментар
04.10.2024 17:54 Відповісти
А воно їм треба? Люди працюють, платять податки, у багатьох кредити чи бізнеси. Одна справа звиздіти щось на камеру коли українські урядовці щось попросять сказати в підтримку, а інша пропонувати своєму бізнесу азіатів чи арабів набирати замість українських працівників
показати весь коментар
04.10.2024 18:03 Відповісти
все так
показати весь коментар
04.10.2024 18:29 Відповісти
це ти мабуть з покровського окопу здрочишь? 🤣🤣🤣 і що там, рашиського танку не відать?
показати весь коментар
04.10.2024 18:27 Відповісти
Так каже тільки куколд.
показати весь коментар
04.10.2024 22:19 Відповісти
Потужно! Кто в очереди крайний?
Я за Лысым из "Квартала 95"!
показати весь коментар
04.10.2024 19:28 Відповісти
когорта левів завжди переможе легіон баранів
показати весь коментар
04.10.2024 21:38 Відповісти
*******! Батальон?!
показати весь коментар
05.10.2024 01:04 Відповісти
 
 