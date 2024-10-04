300 українців виявили бажання вступити до Українського легіону в Польщі, - міністр оборони Косіняк-Камиш
У Польщі до Українського легіону хочуть вступити три сотні осіб.
Про це заявив очільник оборонного відомства Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише PAP, інформує Цензор.НЕТ.
За словами міністра, набір українських добровольців до легіону лише починається, зазначивши, що Польща була готова розпочати навчання новобранців з 1 вересня.
Однак навчання не вдалося розпочати на початку вересня через невелику кількість охочих.
"Ми були готові з 1 вересня проводити навчання... Тоді не було достатньо бажаючих. Я розумію, що зараз Україна вжила заходів щодо інформування, рекрутування та просування цього процесу, тому ми розраховуємо на результати",- сказав Косіняк-Камиш.
На запитання про кількість охочих вступити до Українського легіону польський міністр відповів, що "раніше чув про одну бригаду, але поки що чисельність значно менша - 300 осіб".
Своєю чергою заступник міністра Павел Залевський нагадав, що цього тижня на базі українського консульства в Любліні розпочався набір добровольців до Українського легіону.
"Якщо буде створено першу групу з кількох сотень добровольців, ми негайно розпочнемо їх навчання", - зазначив замміністра.
Залевський також нагадав, що у межах навчальної програми ЄС Польща вже підготувала понад 20 тис. українських військових.
Нагадаємо, що у польському місті Любліні 1 жовтня в День захисників і захисниць запрацював рекрутинговий центр Українського легіону.
Український легіон у Польщі
Нагадаємо, створення Українського легіону передбачає безпекова угода, підписана Україною та Польщею 8 липня.
Президент Володимир Зеленський сказав, що кожен громадянин України, який вирішить долучитися до легіону, зможе підписати контракт із ЗСУ.
А серйозно, так ті хто хотів давно повернулись, а інші.... ну буде дивно, якщо хтось заплатив пану воєнкому 5-35тисяч баксів, а тепер поїде на війну. Краще вже сомалійців вербувати, і то буде більше добровольців.
нагла брехня👎👎👎
у Польщі немає жодної інформації про рекрутацію до Легіону.
перша внформація про місце рекрутінгу з'явилося на цензорі лише 1 жовтня
Я за Лысым из "Квартала 95"!