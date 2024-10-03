УКР
Український легіон розпочав набір добровольців за кордоном, - Міноборони. ФОТО

Ініціатива "Український легіон", яка має на меті залучити українців за кордоном до Сил оборони України, офіційно розпочала набір новобранців.

Про це повідомляє сайт Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Перший рекрутинговий центр відкрився у польському Любліні на базі українського Консульства. Час роботи центру з 9.00 до 17.00 щоденно, без обідньої перерви. Надавати консультації та супровід в оформленні будуть понад півтора десятка співробітників центру — офіцерів ЗСУ, відряджених з України.

набір добровольців в Український легіон

"На базі центру працює військово-лікарська комісія (ВЛК), до складу якої входять лікарі та медичний персонал з усім необхідним обладнанням для проведення обстежень та видачі висновків про придатність до служби. Після оформлення підготовка добровольців відбуватиметься на полігоні, який розгорнула польська сторона", — зазначив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк. За його словами, Україна забезпечила форму та тилове забезпечення, а польські партнери – озброєння і техніку.

Процес рекрутингу відбувається через подання заявок на офіційному сайті Українського легіону або через консульства та посольства.

набір добровольців в Український легіон в Люблині

Читайте на "Цензор.НЕТ": До Українського легіону в Польщі вступило надто мало українців, - міністр оборони Косіняк-Камиш

За перші дні відкриття центру рекрутингу в Любліні надійшло 138 заявок на співбесіду через сайт і ще 58 – через консульські установи. Після їх опрацювання персонал рекрутингового центру зв’язується з кандидатами для проведення попередньої бесіди, уточнення даних та визначення посад.

Кандидатів, які мають українські паспорти, запрошують до рекрутингового центру на співбесіду з командиром, під час якої визначається посада, перевіряються документи і видається направлення на медичний огляд. Якщо медкомісія пройшла успішно, доброволець отримує дату підписання контракту, зазвичай через два тижні після завершення усіх перевірок.

"Після підписання контракту добровольці вирушають на полігон для проходження навчання, яке триватиме 35 днів. В подальшому військовослужбовці можуть бути направлені на підвищення навичок на одну з європейських баз НАТО ще на кілька місяців", —  зазначили у Міноборони.

Детальну інформацію про умови вступу до Українського легіону можна знайти на офіційному сайті: https://legion.army.gov.ua.

Також читайте: Щомісячно по країні рекрутується 6,5 тис. добровольців, - Міноборони. ФОТО

Нагадаємо, створення Українського легіону передбачає безпекова угода, підписана Україною та Польщею 8 липня.

+14
Зараз в Умані можна зібрати біля 3-х легіонів. Там вже з'їхалося з ксього Світу більше 30 000 молодих і активних кандидатів для набору в іноземний легіон (и).
03.10.2024 18:29
+13
Сссикуняки обісрані не для того Тису перепливали щоб оформлятись в український легіон!
03.10.2024 18:42
+11
Почали з Монако?
03.10.2024 18:16
Почали з Монако?
03.10.2024 18:16
Де Люблін, а де Монако.
03.10.2024 18:23
Люблін в Польщі а починати потрібно з Монако - тоді за тими крутеликами і інші підтягнуться
03.10.2024 18:26
як там погода у Криму?
03.10.2024 18:24
в Монако не нижче полковника
03.10.2024 18:24
Монако забито добровольцами,все спортзалы заняли для подготовки к службе,даже для волонтерской помощи в вормировании батальона "Монако"открыли отделение Новой почты.
03.10.2024 18:59
03.10.2024 18:29
Ті, що в Умані навіть у себе в країні не служать, це там, де служать всі і навіть жінки.
03.10.2024 18:51
Так хасиди не тільки із Ізраілю приїзджають, а із США, Великої Британії,країн Африки.
03.10.2024 18:57
Рашка вже майже оголосила війну Ізраїлю ротом помета, так шо можна бусифікувати
03.10.2024 22:50
03.10.2024 18:42
Ой, зараз ухилянтська шобла розкаже вам, що збереження їхнього життя найважливіше, держава у нас погана бо про них не дбає і взагалі мазати стіни і рівняти підлогу у Польщі - то головна річ.
03.10.2024 18:49
хай собі там рівняють що хочуть у своїй Польщі вам яке діло?
03.10.2024 19:02
Жаба душить. Хотіла б і сама помазати стіни та порівняти підлогу але ніхто не бере.
03.10.2024 20:59
Никто нк выпускает или бабла нет на выезд🤣
03.10.2024 22:14
вирушають на полігон для проходження навчання, яке триватиме 35 днів Джерело:
*************
Потужно. Якраз можна навчитися відкривати банку натовської тушонки за цей час.
М-да уж... Незламний оптимізм, - визначальна риса нашої дебільної влади.
03.10.2024 19:07
Банку открывать? Вы считаете, что в легион в школе для умственно отсталых детей рекрутинг делает ?
03.10.2024 19:39
"Кандидатів, які мають українські паспорти, запрошують до рекрутингового центру на співбесіду з командиром" - правда? А мені чогось рік-два тому відмовили, сказали раз є також українське громадянство то оформлюй документи на повернення та не Ї..и нам мозок.
03.10.2024 19:33
То вы тогда обиделись и теперь уже не пойдете?
03.10.2024 19:40
Та не дуже. Мене так відшили усюди починаючи з ТЦК. Але якщо в них директива змінилась, то хай дадуть контакти, бо правила виїзду теж змінилась й до Польщі мене з України вже не випустять
03.10.2024 22:09
Як не крути а помирати ніхто не хоче. Інстинкт самозбереження - один з найдревніших.
03.10.2024 19:39
черги є ?
03.10.2024 19:49
Повно, що правда лише тут в коментарях, он як переживають чого це нема бажаючих йти воювати замість них за їхню країну мрій.
03.10.2024 21:05
Наголосували 73%, а тепер прикидаються шо то одні порохоботи валять, які смішні ссикунці
04.10.2024 01:34
"Не жвинди мені про ліси та гори та про те, що тоді ніхто від воєнкомітів не переховувався"

а шо, будеш мені намазувати шо всі сиділи по хатах і пісялись носа на вулицю показати як зараз? )) ну давай ще про "зняли в Нацгвардію" заспівай, гуморист ))) миром повернути - йому не так, але й воювати він не хоче - це якийсь новий діагноз нео-зебелізму коли пацієнт вибирає нікуди не сідати, нічого не їсти - але хоче бути і ситим від морепродуктів і статево задоволеним? ))) то в чому держава тобі винна?
04.10.2024 13:04
Та ти що!? Справжній "прохвесор" знайшовся, діагнози тут виставляє, то у тебе скоро професійне свято буде 11 жовтня, з чим тебе й вітаю, а щось розповідати таким клоунам не збираюсь, якщо воно досі не розуміє, що навколо відбувається, то воно варте тих зебілів які йому всюди ввижаються.
04.10.2024 15:08
я не прохвессор, я магістр ))
до речі з математики
якщо 73% нарІду обирає клоунів а потім 10% воюють а 90% шкеряться під плінтусом і кажуть що не підуть воювати бо держава їм не така - то чисто статистично в більшості випадків самі ці плакальники і є причиною того що держава в них "не така".
це власне все що треба знати.
04.10.2024 15:27
Та хоч "амператор" всесвіту, мені якось на тебе та твою думку начхати, власне, що треба знати це коли ця територія грабує, а потім викидає на вулицю подихати в 13 років разом з сім'єю, а потім бачить, що ти чомусь не здох, то тепер йди за неї здохи, якось не викликає бажання її захищати і це ще м'яко кажучи, от такі шкребіння під плінтусом, тому йди подалі та готуйся до свого свята.
04.10.2024 15:45
а, ти отой ображений з дитячою травмою, точняк, тепер пригадав. питань більше нема.
04.10.2024 15:47
"Яке ж воно кінчене" - тепер зрозуміло, що це було про тебе, псяко кульгава.
04.10.2024 15:57
Не для того вони в Польщу виїхали , щоб вступати в лєгіон.
03.10.2024 20:30
Понти! Для чого витрачати гроші на зазделегідь провальну акцію?
03.10.2024 21:16
Найкращий комент !
03.10.2024 21:43
Ухилянти вже в черзі стоять))
03.10.2024 21:32
Хто останній в черзі? За ким займати?
03.10.2024 22:24
 
 