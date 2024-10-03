РУС
Украинский легион начал набор добровольцев за границей, - Минобороны. ФОТО

Инициатива "Украинский легион", которая имеет целью привлечь украинцев за рубежом в Силы обороны Украины, официально начала набор новобранцев.

Об этом сообщает сайт Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Первый рекрутинговый центр открылся в польском Люблине на базе украинского Консульства. Время работы центра с 9.00 до 17.00 ежедневно, без обеденного перерыва. Предоставлять консультации и сопровождение в оформлении будут более полутора десятков сотрудников центра - офицеров ВСУ, командированных из Украины.

набір добровольців в Український легіон

"На базе центра работает военно-врачебная комиссия (ВВК), в состав которой входят врачи и медицинский персонал со всем необходимым оборудованием для проведения обследований и выдачи заключений о пригодности к службе. После оформления подготовка добровольцев будет происходить на полигоне, который развернула польская сторона", - отметил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк. По его словам, Украина обеспечила форму и тыловое обеспечение, а польские партнеры - вооружение и технику.

Процесс рекрутинга происходит через подачу заявок на официальном сайте Украинского легиона или через консульства и посольства.

набір добровольців в Український легіон в Люблині

Читайте также: В Украинский легион в Польше вступило слишком мало украинцев, - министр обороны Косиняк-Камыш

За первые дни открытия центра рекрутинга в Люблине поступило 138 заявок на собеседование через сайт и еще 58 - через консульские учреждения. После их обработки персонал рекрутингового центра связывается с кандидатами для проведения предварительной беседы, уточнения данных и определения должностей.

Кандидатов, которые имеют украинские паспорта, приглашают в рекрутинговый центр на собеседование с командиром, во время которого определяется должность, проверяются документы и выдается направление на медицинский осмотр. Если медкомиссия прошла успешно, доброволец получает дату подписания контракта, обычно через две недели после завершения всех проверок.

"После подписания контракта добровольцы отправляются на полигон для прохождения обучения, которое продлится 35 дней. В дальнейшем военнослужащие могут быть направлены на повышение навыков на одну из европейских баз НАТО еще на несколько месяцев", - отметили в Минобороны.

Подробную информацию об условиях поступления в Украинский легион можно найти на официальном сайте: https://legion.army.gov.ua.

Смотрите также: В Тернополе открылся 40-й в Украине центр рекрутинга украинской армии. ФОТОРЕПОРТАЖ

Напомним, создание Украинского легиона предусматривает соглашение по безопасности, подписанное Украиной и Польшей 8 июля.

Автор: 

Минобороны (9546) Польша (8611) мобилизация (2880) добровольцы (1201) рекрутинг (148)
Топ комментарии
+14
Зараз в Умані можна зібрати біля 3-х легіонів. Там вже з'їхалося з ксього Світу більше 30 000 молодих і активних кандидатів для набору в іноземний легіон (и).
показать весь комментарий
03.10.2024 18:29 Ответить
+13
Сссикуняки обісрані не для того Тису перепливали щоб оформлятись в український легіон!
показать весь комментарий
03.10.2024 18:42 Ответить
+11
Почали з Монако?
показать весь комментарий
03.10.2024 18:16 Ответить
Почали з Монако?
показать весь комментарий
03.10.2024 18:16 Ответить
Де Люблін, а де Монако.
показать весь комментарий
03.10.2024 18:23 Ответить
Люблін в Польщі а починати потрібно з Монако - тоді за тими крутеликами і інші підтягнуться
показать весь комментарий
03.10.2024 18:26 Ответить
як там погода у Криму?
показать весь комментарий
03.10.2024 18:24 Ответить
в Монако не нижче полковника
показать весь комментарий
03.10.2024 18:24 Ответить
Монако забито добровольцами,все спортзалы заняли для подготовки к службе,даже для волонтерской помощи в вормировании батальона "Монако"открыли отделение Новой почты.
показать весь комментарий
03.10.2024 18:59 Ответить
Зараз в Умані можна зібрати біля 3-х легіонів. Там вже з'їхалося з ксього Світу більше 30 000 молодих і активних кандидатів для набору в іноземний легіон (и).
показать весь комментарий
03.10.2024 18:29 Ответить
Ті, що в Умані навіть у себе в країні не служать, це там, де служать всі і навіть жінки.
показать весь комментарий
03.10.2024 18:51 Ответить
Так хасиди не тільки із Ізраілю приїзджають, а із США, Великої Британії,країн Африки.
показать весь комментарий
03.10.2024 18:57 Ответить
Рашка вже майже оголосила війну Ізраїлю ротом помета, так шо можна бусифікувати
показать весь комментарий
03.10.2024 22:50 Ответить
Сссикуняки обісрані не для того Тису перепливали щоб оформлятись в український легіон!
показать весь комментарий
03.10.2024 18:42 Ответить
Ой, зараз ухилянтська шобла розкаже вам, що збереження їхнього життя найважливіше, держава у нас погана бо про них не дбає і взагалі мазати стіни і рівняти підлогу у Польщі - то головна річ.
показать весь комментарий
03.10.2024 18:49 Ответить
хай собі там рівняють що хочуть у своїй Польщі вам яке діло?
показать весь комментарий
03.10.2024 19:02 Ответить
Жаба душить. Хотіла б і сама помазати стіни та порівняти підлогу але ніхто не бере.
показать весь комментарий
03.10.2024 20:59 Ответить
Никто нк выпускает или бабла нет на выезд🤣
показать весь комментарий
03.10.2024 22:14 Ответить
вирушають на полігон для проходження навчання, яке триватиме 35 днів Джерело:
*************
Потужно. Якраз можна навчитися відкривати банку натовської тушонки за цей час.
М-да уж... Незламний оптимізм, - визначальна риса нашої дебільної влади.
показать весь комментарий
03.10.2024 19:07 Ответить
Банку открывать? Вы считаете, что в легион в школе для умственно отсталых детей рекрутинг делает ?
показать весь комментарий
03.10.2024 19:39 Ответить
"Кандидатів, які мають українські паспорти, запрошують до рекрутингового центру на співбесіду з командиром" - правда? А мені чогось рік-два тому відмовили, сказали раз є також українське громадянство то оформлюй документи на повернення та не Ї..и нам мозок.
показать весь комментарий
03.10.2024 19:33 Ответить
То вы тогда обиделись и теперь уже не пойдете?
показать весь комментарий
03.10.2024 19:40 Ответить
Та не дуже. Мене так відшили усюди починаючи з ТЦК. Але якщо в них директива змінилась, то хай дадуть контакти, бо правила виїзду теж змінилась й до Польщі мене з України вже не випустять
показать весь комментарий
03.10.2024 22:09 Ответить
Як не крути а помирати ніхто не хоче. Інстинкт самозбереження - один з найдревніших.
показать весь комментарий
03.10.2024 19:39 Ответить
черги є ?
показать весь комментарий
03.10.2024 19:49 Ответить
Повно, що правда лише тут в коментарях, он як переживають чого це нема бажаючих йти воювати замість них за їхню країну мрій.
показать весь комментарий
03.10.2024 21:05 Ответить
Наголосували 73%, а тепер прикидаються шо то одні порохоботи валять, які смішні ссикунці
показать весь комментарий
04.10.2024 01:34 Ответить
"Не жвинди мені про ліси та гори та про те, що тоді ніхто від воєнкомітів не переховувався"

а шо, будеш мені намазувати шо всі сиділи по хатах і пісялись носа на вулицю показати як зараз? )) ну давай ще про "зняли в Нацгвардію" заспівай, гуморист ))) миром повернути - йому не так, але й воювати він не хоче - це якийсь новий діагноз нео-зебелізму коли пацієнт вибирає нікуди не сідати, нічого не їсти - але хоче бути і ситим від морепродуктів і статево задоволеним? ))) то в чому держава тобі винна?
показать весь комментарий
04.10.2024 13:04 Ответить
Та ти що!? Справжній "прохвесор" знайшовся, діагнози тут виставляє, то у тебе скоро професійне свято буде 11 жовтня, з чим тебе й вітаю, а щось розповідати таким клоунам не збираюсь, якщо воно досі не розуміє, що навколо відбувається, то воно варте тих зебілів які йому всюди ввижаються.
показать весь комментарий
04.10.2024 15:08 Ответить
я не прохвессор, я магістр ))
до речі з математики
якщо 73% нарІду обирає клоунів а потім 10% воюють а 90% шкеряться під плінтусом і кажуть що не підуть воювати бо держава їм не така - то чисто статистично в більшості випадків самі ці плакальники і є причиною того що держава в них "не така".
це власне все що треба знати.
показать весь комментарий
04.10.2024 15:27 Ответить
Та хоч "амператор" всесвіту, мені якось на тебе та твою думку начхати, власне, що треба знати це коли ця територія грабує, а потім викидає на вулицю подихати в 13 років разом з сім'єю, а потім бачить, що ти чомусь не здох, то тепер йди за неї здохи, якось не викликає бажання її захищати і це ще м'яко кажучи, от такі шкребіння під плінтусом, тому йди подалі та готуйся до свого свята.
показать весь комментарий
04.10.2024 15:45 Ответить
а, ти отой ображений з дитячою травмою, точняк, тепер пригадав. питань більше нема.
показать весь комментарий
04.10.2024 15:47 Ответить
"Яке ж воно кінчене" - тепер зрозуміло, що це було про тебе, псяко кульгава.
показать весь комментарий
04.10.2024 15:57 Ответить
Не для того вони в Польщу виїхали , щоб вступати в лєгіон.
показать весь комментарий
03.10.2024 20:30 Ответить
Понти! Для чого витрачати гроші на зазделегідь провальну акцію?
показать весь комментарий
03.10.2024 21:16 Ответить
Найкращий комент !
показать весь комментарий
03.10.2024 21:43 Ответить
Ухилянти вже в черзі стоять))
показать весь комментарий
03.10.2024 21:32 Ответить
Хто останній в черзі? За ким займати?
показать весь комментарий
03.10.2024 22:24 Ответить
 
 