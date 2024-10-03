Украинский легион начал набор добровольцев за границей, - Минобороны. ФОТО

Инициатива "Украинский легион", которая имеет целью привлечь украинцев за рубежом в Силы обороны Украины, официально начала набор новобранцев.

Об этом сообщает сайт Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Первый рекрутинговый центр открылся в польском Люблине на базе украинского Консульства. Время работы центра с 9.00 до 17.00 ежедневно, без обеденного перерыва. Предоставлять консультации и сопровождение в оформлении будут более полутора десятков сотрудников центра - офицеров ВСУ, командированных из Украины.

"На базе центра работает военно-врачебная комиссия (ВВК), в состав которой входят врачи и медицинский персонал со всем необходимым оборудованием для проведения обследований и выдачи заключений о пригодности к службе. После оформления подготовка добровольцев будет происходить на полигоне, который развернула польская сторона", - отметил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк. По его словам, Украина обеспечила форму и тыловое обеспечение, а польские партнеры - вооружение и технику.

Процесс рекрутинга происходит через подачу заявок на официальном сайте Украинского легиона или через консульства и посольства.

Читайте также: В Украинский легион в Польше вступило слишком мало украинцев, - министр обороны Косиняк-Камыш

За первые дни открытия центра рекрутинга в Люблине поступило 138 заявок на собеседование через сайт и еще 58 - через консульские учреждения. После их обработки персонал рекрутингового центра связывается с кандидатами для проведения предварительной беседы, уточнения данных и определения должностей.

Кандидатов, которые имеют украинские паспорта, приглашают в рекрутинговый центр на собеседование с командиром, во время которого определяется должность, проверяются документы и выдается направление на медицинский осмотр. Если медкомиссия прошла успешно, доброволец получает дату подписания контракта, обычно через две недели после завершения всех проверок.

"После подписания контракта добровольцы отправляются на полигон для прохождения обучения, которое продлится 35 дней. В дальнейшем военнослужащие могут быть направлены на повышение навыков на одну из европейских баз НАТО еще на несколько месяцев", - отметили в Минобороны.

Подробную информацию об условиях поступления в Украинский легион можно найти на официальном сайте: https://legion.army.gov.ua.

Смотрите также: В Тернополе открылся 40-й в Украине центр рекрутинга украинской армии. ФОТОРЕПОРТАЖ

Напомним, создание Украинского легиона предусматривает соглашение по безопасности, подписанное Украиной и Польшей 8 июля.