Понад 500 заявок із 30 країн надійшли до Українського легіону в Польщі
Понад 500 заявок із 30 країн подали до Українського легіону, який наразі формується у Польщі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Представники рекрутингового центру заявили, що за місяць роботи отримано понад 500 заявок від громадян України, які проживають у 30 країнах світу, про бажання долучитися до Українського легіону.
"Найбільше заявок ми отримуємо від українців і українок, які проживають у Польщі чи Чехії, але є і з віддалених географічно регіонів – Великої Британії, Ірландії і навіть Канади та США", - сказав представник центру, який відповідає за морально-психологічну підготовку і проводить безпосередні співбесіди з кандидатами до складу Легіону.
90% заявок отримано від чоловіків, 10% - від жінок. За віком – приблизно половину заявок отримано від молоді до 25 років, додали там.
"Якщо говорити про військові спеціальності, то молоді люди більше декларують бажання потрапити надалі у штурмові підрозділи або бути операторами БПЛА. Старші особи схиляються до посад, близьких до їхніх спеціальностей у мирному житті, наприклад у підрозділах матеріального забезпечення", - зазначив він.
Заявки подають абсолютно різні люди: від студентів, які готові взяти академвідпустки на період служби в армії, і до старших за віком людей, які за кордоном працювали, наприклад, будівельниками чи далекобійниками. Жінки, як правило, цікавляться медичними спеціальностями.
Близько 80% усіх українців, які подали заявки до складу Легіону, до цього часу не мали жодного стосунку до армії, наприклад, не проходили строкову службу в ЗСУ.
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до першого обстрілу... А потім масове сзч...
Мобилизация "сломана":
- бесталанные военные руководители, а талантливые (Азов, Кракен, Хартия, 3 ОШБ и пр. формирования Харькова) не продвигаются
- срок службы по мобилизации не лимитирован
- оплата мобилизованным покрывает оишь закупки ими же амуниции, топлива, расходников
- НЕ берегутся жизни солдат, а должна расходоваться техника, фортификации (жизнь в приоритете)
- "отмазывание" от службы прокурорских, мажоров, родственник всей 'элиты' демотивирует
- еще 22 резона, которые также надо решать.
Вывод:
для победы Украины нужно перестраиваться, "ермаковщина" ведёт с уругвайскому сценарию войны.