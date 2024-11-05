Понад 500 заявок із 30 країн надійшли до Українського легіону в Польщі

Понад 500 заявок із 30 країн подали до Українського легіону, який наразі формується у Польщі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Представники рекрутингового центру заявили, що за місяць роботи отримано понад 500 заявок від громадян України, які проживають у 30 країнах світу, про бажання долучитися до Українського легіону.

"Найбільше заявок ми отримуємо від українців і українок, які проживають у Польщі чи Чехії, але є і з віддалених географічно регіонів – Великої Британії, Ірландії і навіть Канади та США", - сказав представник центру, який відповідає за морально-психологічну підготовку і проводить безпосередні співбесіди з кандидатами до складу Легіону.

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90% заявок отримано від чоловіків, 10% - від жінок. За віком – приблизно половину заявок отримано від молоді до 25 років, додали там.

"Якщо говорити про військові спеціальності, то молоді люди більше декларують бажання потрапити надалі у штурмові підрозділи або бути операторами БПЛА. Старші особи схиляються до посад, близьких до їхніх спеціальностей у мирному житті, наприклад у підрозділах матеріального забезпечення", - зазначив він.

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Заявки подають абсолютно різні люди: від студентів, які готові взяти академвідпустки на період служби в армії, і до старших за віком людей, які за кордоном працювали, наприклад, будівельниками чи далекобійниками. Жінки, як правило, цікавляться медичними спеціальностями.

Близько 80% усіх українців, які подали заявки до складу Легіону, до цього часу не мали жодного стосунку до армії, наприклад, не проходили строкову службу в ЗСУ.

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