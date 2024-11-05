УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8819 відвідувачів онлайн
Новини
3 058 8

Понад 500 заявок із 30 країн надійшли до Українського легіону в Польщі

Український легіон у Польщі: Заявки подали понад 500 українців з 30 країн

Понад 500 заявок із 30 країн подали до Українського легіону, який наразі формується у Польщі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Представники рекрутингового центру заявили, що за місяць роботи отримано понад 500 заявок від громадян України, які проживають у 30 країнах світу, про бажання долучитися до Українського легіону.

"Найбільше заявок ми отримуємо від українців і українок, які проживають у Польщі чи Чехії, але є і з віддалених географічно регіонів – Великої Британії, Ірландії і навіть Канади та США", - сказав представник центру, який відповідає за морально-психологічну підготовку і проводить безпосередні співбесіди з кандидатами до складу Легіону.

Читайте: Заявки на вступ до Українського легіону подали майже двісті осіб з усієї Європи, - Міноборони Польщі

90% заявок отримано від чоловіків, 10% - від жінок. За віком – приблизно половину заявок отримано від молоді до 25 років, додали там.

"Якщо говорити про військові спеціальності, то молоді люди більше декларують бажання потрапити надалі у штурмові підрозділи або бути операторами БПЛА. Старші особи схиляються до посад, близьких до їхніх спеціальностей у мирному житті, наприклад у підрозділах матеріального забезпечення", - зазначив він.

Читайте також: Чоловіки, які вступають в Український легіон у Польщі, зможуть без проблем перетинати кордон, - генконсул Куць

Заявки подають абсолютно різні люди: від студентів, які готові взяти академвідпустки на період служби в армії, і до старших за віком людей, які за кордоном працювали, наприклад, будівельниками чи далекобійниками. Жінки, як правило, цікавляться медичними спеціальностями.

Близько 80% усіх українців, які подали заявки до складу Легіону, до цього часу не мали жодного стосунку до армії, наприклад, не проходили строкову службу в ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент Словаччини Пеллегріні відхилив усі запити словаків на участь у війні на боці України

Автор: 

Польща (8662) добровольці (941) Рекрутинг (157)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
молоді люди більше декларують бажання потрапити надалі у штурмові підрозділи або бути операторами БПЛА Джерело:

до першого обстрілу... А потім масове сзч...
показати весь коментар
05.11.2024 11:58 Відповісти
Капля в морі, моменто морі.
показати весь коментар
05.11.2024 12:04 Відповісти
500 человек из 30 стран. 16 на страну. Злобно.
показати весь коментар
05.11.2024 12:11 Відповісти
По сути, это банкротство того, как проходит мобилизация.
Мобилизация "сломана":
- бесталанные военные руководители, а талантливые (Азов, Кракен, Хартия, 3 ОШБ и пр. формирования Харькова) не продвигаются
- срок службы по мобилизации не лимитирован
- оплата мобилизованным покрывает оишь закупки ими же амуниции, топлива, расходников
- НЕ берегутся жизни солдат, а должна расходоваться техника, фортификации (жизнь в приоритете)
- "отмазывание" от службы прокурорских, мажоров, родственник всей 'элиты' демотивирует
- еще 22 резона, которые также надо решать.
Вывод:
для победы Украины нужно перестраиваться, "ермаковщина" ведёт с уругвайскому сценарию войны.
показати весь коментар
05.11.2024 12:37 Відповісти
Це повне фіаско. 30 країн, а результат 500 заяв.
показати весь коментар
05.11.2024 12:41 Відповісти
Это ложь.
показати весь коментар
05.11.2024 22:11 Відповісти
 
 