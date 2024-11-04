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Новини
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Президент Словаччини Пеллегріні відхилив усі запити словаків на участь у війні на боці України

Участь словаків у війні в Україні

З червня 2024 року, відколи Петер Пеллегріні став президентом Словаччини, він отримав 4 прохання громадян Словаччини про дозвіл на службу в українській армії. Однак жодного він не задовольнив.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Колишня глава словацької держави Зузана Чапутова, яка перебувала на посаді навіть на момент початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року, надала кілька схвалень словацьких заявок

Зауважимо, що в Словаччині служба в іноземній армії без згоди президента є кримінальним злочином, за який винуватцю загрожує ув'язнення.

Також читайте: Фіцо після зустрічі з Сі Цзіньпіном заявив, що Словаччина готова долучитися до "мирної ініціативи" КНР і Бразилії щодо війни в Україні

"Під час президентської кампанії Пеллегріні підтримав позицію нинішнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо про припинення поставок зброї в Україну з державного резерву, хоча в минулому він і підтримував військову допомогу Києву", - ідеться в повідомленні.

Після обрання президентом у квітні цього року він заявив, що підтримувати військовий конфлікт, який за два роки не дав результатів, – це трагедія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словаччина хоче розширити ремонтну базу для української військової техніки в Міхаловцях, - МЗС

Нагадаємо, що наприкінці жовтня президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє іноземцям та особам без громадянства служити за контрактом на офіцерських посадах у Збройних силах України.

Раніше президент Чехії Петр Павел, згідно з інформацією від початку листопада, дозволив 60 чехам приєднатися до українських збройних сил.

Також офіційно відомо про чотирьох громадян Чехії, які воювали за Україну добровольцями і загинули. Серед них Карел Кучера, якого на День незалежності Чехії президент Петр Павел посмертно нагородив медаллю "За героїзм". Карел поїхав в Україну без офіційного дозволу, так і не отримавши згоди від тодішнього президента Мілоша Земана.

Автор: 

Словаччина (1136) добровольці (941)


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Топ коментарі
+3
Цікаво - що "фіци" та "орбани" робитимуть, коли закінчиться війна? І закінчиться поразкою Росії? Адже американці "викладуть усі "козирі" на стіл... ТОбто всю інформацію про отримані ними, від кацапів, гроші... (Зараз у ЦРУ з АНБ "руки зв"язані" - бо не хочуть "розборок" в Європі...)
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04.11.2024 18:48 Відповісти
+2
вони думають що переможе китай
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04.11.2024 19:43 Відповісти
+2
кацапская проблядь
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04.11.2024 21:55 Відповісти
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Цікаво - що "фіци" та "орбани" робитимуть, коли закінчиться війна? І закінчиться поразкою Росії? Адже американці "викладуть усі "козирі" на стіл... ТОбто всю інформацію про отримані ними, від кацапів, гроші... (Зараз у ЦРУ з АНБ "руки зв"язані" - бо не хочуть "розборок" в Європі...)
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04.11.2024 18:48 Відповісти
вони думають що переможе китай
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04.11.2024 19:43 Відповісти
Ви дійсно все ще у розових окулярах потужної потужності ?
Ні ,я не засуджую ваші мрії
Просто не знаю прикладу в історії коли б країни перемогла коли на чолі її ворожий уряд.
Як от зараз в Україні після помилки 2019
Може ви підкажете ?
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04.11.2024 19:53 Відповісти
ТИ "перегрітий"?
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04.11.2024 19:58 Відповісти
Поясніть свою думку ,як я - пояснив свою
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04.11.2024 20:16 Відповісти
Це не думка, а набір слів
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04.11.2024 20:34 Відповісти
То в тебе набір букв , не можеш щось сказати просто сховайся.
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04.11.2024 21:27 Відповісти
Пояснюю: МУДАК, що десь валандався до 2022 року, починає "повчать" людей, що їм робить... Тих, хто ще в 2019-му, перед другим туром виборів, пояснював таким, як ти, що "БЛазень" розвалить країну та приведе в неї війну... А тепер ти сидиш в Чехії і з розумним виглядом повчаєш тих, хто не кинув державу у важкий час... Хоча, є варіант, що ти просто "чех" з ВнутріМКАДдя", і прийшов сюди проосто паскудить... Хоч одне хороше від війни - ви стали нас бояться і вивчили українську мову... Тепер, коли "ВнутріМКАДДя" почне валиться - ви прийдете до нас хліба клянчить "щирою українською мовою"...
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05.11.2024 07:01 Відповісти
Пояснюю для Зе-скота
Ви зробили помилку 2019 , що призвела до катастрофи 2022
Ви профукали кредит довіри , що вашому шапіто надали українці у 2022
Тому не скавчи,а роби висновки ,якщо хочеш щось змінити
А як ні - готуй дупу під кацапів Зеля тобі це забезпечит , будь певен
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05.11.2024 09:15 Відповісти
МИ? А ТИ? Ти ж з себе тут "суперукраїнця" корчив!!! Тобто, ти своїм коментарем лише підтвердив, що до України ти стосунку не маєш! А якщо ти не "українець" (але пишеш антиукраїнські коментарі, що грають на руку Москві) - то ХТО ТИ ТАКИЙ?!!!
"Как пагодка в Мацкве?"
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05.11.2024 09:20 Відповісти
А я - не робив помилку 2019 , що призвела до катастрофи 2022
І цього вже достатньо , шкода що таких як я була меньшість

А кредит довіри довати підкацапному шапіто яке тільки і може , що красти та саботувати , щоб потім бути вчергове ошуканим - нема дурних

Спочатку зміни , потім - підтримка.

P.S. Те що я українець можна подивитись ,якщо зайдеш до мене у лінкедін ,а де відомості про тебе подивитись? Чи ти подоляківський бот ?
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05.11.2024 11:04 Відповісти
Не бреши... А мене можеш пошукать в архіві "Цензора"... Я тут зафіксований ще з 2017 року... (насправді - я тут з 2014-го. Просто твої роботодавці здійснили атаку на сайт і знищили багато акаунтів...)
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05.11.2024 11:46 Відповісти
миє ноги фіцу..?.. навіть не орбану…?…то він якийсь пінгвіні….
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04.11.2024 18:48 Відповісти
Та хто б сумнівався, що таке рішення буде у *********** шльондр...
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04.11.2024 19:17 Відповісти
Ху...Лу легше ху...лят оплатити, а вони вже мозги народу сами отимеют
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04.11.2024 20:32 Відповісти
пеллегріні - кокот
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04.11.2024 20:42 Відповісти
кацапская проблядь
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04.11.2024 21:55 Відповісти
Сцикун...
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04.11.2024 23:00 Відповісти
Словаки собі обрали теж какуюразніцу. До того ж третина словаків чудово суміщає співчуття до українців разом з російською пропагандою, і кажуть що це все зла Амєріка посоріла брацькі народи щоб потім грабувать їх ресурси
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05.11.2024 03:02 Відповісти
 
 