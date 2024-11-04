Президент Словаччини Пеллегріні відхилив усі запити словаків на участь у війні на боці України
З червня 2024 року, відколи Петер Пеллегріні став президентом Словаччини, він отримав 4 прохання громадян Словаччини про дозвіл на службу в українській армії. Однак жодного він не задовольнив.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Колишня глава словацької держави Зузана Чапутова, яка перебувала на посаді навіть на момент початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року, надала кілька схвалень словацьких заявок
Зауважимо, що в Словаччині служба в іноземній армії без згоди президента є кримінальним злочином, за який винуватцю загрожує ув'язнення.
"Під час президентської кампанії Пеллегріні підтримав позицію нинішнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо про припинення поставок зброї в Україну з державного резерву, хоча в минулому він і підтримував військову допомогу Києву", - ідеться в повідомленні.
Після обрання президентом у квітні цього року він заявив, що підтримувати військовий конфлікт, який за два роки не дав результатів, – це трагедія.
Нагадаємо, що наприкінці жовтня президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє іноземцям та особам без громадянства служити за контрактом на офіцерських посадах у Збройних силах України.
Раніше президент Чехії Петр Павел, згідно з інформацією від початку листопада, дозволив 60 чехам приєднатися до українських збройних сил.
Також офіційно відомо про чотирьох громадян Чехії, які воювали за Україну добровольцями і загинули. Серед них Карел Кучера, якого на День незалежності Чехії президент Петр Павел посмертно нагородив медаллю "За героїзм". Карел поїхав в Україну без офіційного дозволу, так і не отримавши згоди від тодішнього президента Мілоша Земана.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ні ,я не засуджую ваші мрії
Просто не знаю прикладу в історії коли б країни перемогла коли на чолі її ворожий уряд.
Як от зараз в Україні після помилки 2019
Може ви підкажете ?
Ви зробили помилку 2019 , що призвела до катастрофи 2022
Ви профукали кредит довіри , що вашому шапіто надали українці у 2022
Тому не скавчи,а роби висновки ,якщо хочеш щось змінити
А як ні - готуй дупу під кацапів Зеля тобі це забезпечит , будь певен
"Как пагодка в Мацкве?"
І цього вже достатньо , шкода що таких як я була меньшість
А кредит довіри довати підкацапному шапіто яке тільки і може , що красти та саботувати , щоб потім бути вчергове ошуканим - нема дурних
Спочатку зміни , потім - підтримка.
P.S. Те що я українець можна подивитись ,якщо зайдеш до мене у лінкедін ,а де відомості про тебе подивитись? Чи ти подоляківський бот ?