Президент Словакии Пеллегрини отклонил все запросы словаков на участие в войне на стороне Украины
С июня 2024 года, с тех пор как Петер Пеллегрини стал президентом Словакии, он получил 4 просьбы граждан Словакии о разрешении на службу в украинской армии. Однако ни одного он не удовлетворил.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Бывшая глава словацкого государства Зузана Чапутова, которая находилась на посту даже на момент начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, одобрила несколько словацких заявок.
Отметим, что в Словакии служба в иностранной армии без согласия президента является уголовным преступлением, за которое виновнику грозит заключение.
"Во время президентской кампании Пеллегрини поддержал позицию нынешнего премьер-министра Роберта Фицо о прекращении поставок оружия в Украину из государственного резерва, хотя в прошлом он и поддерживал военную помощь Киеву", - говорится в сообщении.
После избрания президентом в апреле этого года он заявил, что поддерживать военный конфликт, который за два года не дал результатов, - это трагедия.
Напомним, что в конце октября президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет иностранцам и лицам без гражданства служить по контракту на офицерских должностях в Вооруженных силах Украины.
Ранее президент Чехии Петр Павел, согласно информации с начала ноября, разрешил 60 чехам присоединиться к украинским вооруженным силам.
Также официально известно о четырех гражданах Чехии, которые воевали за Украину добровольцами и погибли. Среди них Карел Кучера, которого на День независимости Чехии президент Петр Павел посмертно наградил медалью "За героизм". Карел поехал в Украину без официального разрешения, так и не получив согласия от тогдашнего президента Милоша Земана.
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Ні ,я не засуджую ваші мрії
Просто не знаю прикладу в історії коли б країни перемогла коли на чолі її ворожий уряд.
Як от зараз в Україні після помилки 2019
Може ви підкажете ?
Ви зробили помилку 2019 , що призвела до катастрофи 2022
Ви профукали кредит довіри , що вашому шапіто надали українці у 2022
Тому не скавчи,а роби висновки ,якщо хочеш щось змінити
А як ні - готуй дупу під кацапів Зеля тобі це забезпечит , будь певен
"Как пагодка в Мацкве?"
І цього вже достатньо , шкода що таких як я була меньшість
А кредит довіри довати підкацапному шапіто яке тільки і може , що красти та саботувати , щоб потім бути вчергове ошуканим - нема дурних
Спочатку зміни , потім - підтримка.
P.S. Те що я українець можна подивитись ,якщо зайдеш до мене у лінкедін ,а де відомості про тебе подивитись? Чи ти подоляківський бот ?