С июня 2024 года, с тех пор как Петер Пеллегрини стал президентом Словакии, он получил 4 просьбы граждан Словакии о разрешении на службу в украинской армии. Однако ни одного он не удовлетворил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Бывшая глава словацкого государства Зузана Чапутова, которая находилась на посту даже на момент начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, одобрила несколько словацких заявок.

Отметим, что в Словакии служба в иностранной армии без согласия президента является уголовным преступлением, за которое виновнику грозит заключение.

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"Во время президентской кампании Пеллегрини поддержал позицию нынешнего премьер-министра Роберта Фицо о прекращении поставок оружия в Украину из государственного резерва, хотя в прошлом он и поддерживал военную помощь Киеву", - говорится в сообщении.

После избрания президентом в апреле этого года он заявил, что поддерживать военный конфликт, который за два года не дал результатов, - это трагедия.

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Напомним, что в конце октября президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет иностранцам и лицам без гражданства служить по контракту на офицерских должностях в Вооруженных силах Украины.

Ранее президент Чехии Петр Павел, согласно информации с начала ноября, разрешил 60 чехам присоединиться к украинским вооруженным силам.

Также официально известно о четырех гражданах Чехии, которые воевали за Украину добровольцами и погибли. Среди них Карел Кучера, которого на День независимости Чехии президент Петр Павел посмертно наградил медалью "За героизм". Карел поехал в Украину без официального разрешения, так и не получив согласия от тогдашнего президента Милоша Земана.