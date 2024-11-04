РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5096 посетителей онлайн
Новости
3 213 19

Президент Словакии Пеллегрини отклонил все запросы словаков на участие в войне на стороне Украины

Участь словаків у війні в Україні

С июня 2024 года, с тех пор как Петер Пеллегрини стал президентом Словакии, он получил 4 просьбы граждан Словакии о разрешении на службу в украинской армии. Однако ни одного он не удовлетворил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Бывшая глава словацкого государства Зузана Чапутова, которая находилась на посту даже на момент начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, одобрила несколько словацких заявок.

Отметим, что в Словакии служба в иностранной армии без согласия президента является уголовным преступлением, за которое виновнику грозит заключение.

Читайте также: Фицо после встречи с Си Цзиньпином заявил, что Словакия готова присоединиться к "мирной инициативе" КНР и Бразилии относительно войны в Украине

"Во время президентской кампании Пеллегрини поддержал позицию нынешнего премьер-министра Роберта Фицо о прекращении поставок оружия в Украину из государственного резерва, хотя в прошлом он и поддерживал военную помощь Киеву", - говорится в сообщении.

После избрания президентом в апреле этого года он заявил, что поддерживать военный конфликт, который за два года не дал результатов, - это трагедия.

Читайте также: Словакия хочет расширить ремонтную базу украинской военной техники в Михаловцах, - МИД

Напомним, что в конце октября президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет иностранцам и лицам без гражданства служить по контракту на офицерских должностях в Вооруженных силах Украины.

Ранее президент Чехии Петр Павел, согласно информации с начала ноября, разрешил 60 чехам присоединиться к украинским вооруженным силам.

Также официально известно о четырех гражданах Чехии, которые воевали за Украину добровольцами и погибли. Среди них Карел Кучера, которого на День независимости Чехии президент Петр Павел посмертно наградил медалью "За героизм". Карел поехал в Украину без официального разрешения, так и не получив согласия от тогдашнего президента Милоша Земана.

Автор: 

Словакия (1008) добровольцы (1189)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
Цікаво - що "фіци" та "орбани" робитимуть, коли закінчиться війна? І закінчиться поразкою Росії? Адже американці "викладуть усі "козирі" на стіл... ТОбто всю інформацію про отримані ними, від кацапів, гроші... (Зараз у ЦРУ з АНБ "руки зв"язані" - бо не хочуть "розборок" в Європі...)
показать весь комментарий
04.11.2024 18:48 Ответить
+2
вони думають що переможе китай
показать весь комментарий
04.11.2024 19:43 Ответить
+2
кацапская проблядь
показать весь комментарий
04.11.2024 21:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікаво - що "фіци" та "орбани" робитимуть, коли закінчиться війна? І закінчиться поразкою Росії? Адже американці "викладуть усі "козирі" на стіл... ТОбто всю інформацію про отримані ними, від кацапів, гроші... (Зараз у ЦРУ з АНБ "руки зв"язані" - бо не хочуть "розборок" в Європі...)
показать весь комментарий
04.11.2024 18:48 Ответить
вони думають що переможе китай
показать весь комментарий
04.11.2024 19:43 Ответить
Ви дійсно все ще у розових окулярах потужної потужності ?
Ні ,я не засуджую ваші мрії
Просто не знаю прикладу в історії коли б країни перемогла коли на чолі її ворожий уряд.
Як от зараз в Україні після помилки 2019
Може ви підкажете ?
показать весь комментарий
04.11.2024 19:53 Ответить
ТИ "перегрітий"?
показать весь комментарий
04.11.2024 19:58 Ответить
Поясніть свою думку ,як я - пояснив свою
показать весь комментарий
04.11.2024 20:16 Ответить
Це не думка, а набір слів
показать весь комментарий
04.11.2024 20:34 Ответить
То в тебе набір букв , не можеш щось сказати просто сховайся.
показать весь комментарий
04.11.2024 21:27 Ответить
Пояснюю: МУДАК, що десь валандався до 2022 року, починає "повчать" людей, що їм робить... Тих, хто ще в 2019-му, перед другим туром виборів, пояснював таким, як ти, що "БЛазень" розвалить країну та приведе в неї війну... А тепер ти сидиш в Чехії і з розумним виглядом повчаєш тих, хто не кинув державу у важкий час... Хоча, є варіант, що ти просто "чех" з ВнутріМКАДдя", і прийшов сюди проосто паскудить... Хоч одне хороше від війни - ви стали нас бояться і вивчили українську мову... Тепер, коли "ВнутріМКАДДя" почне валиться - ви прийдете до нас хліба клянчить "щирою українською мовою"...
показать весь комментарий
05.11.2024 07:01 Ответить
Пояснюю для Зе-скота
Ви зробили помилку 2019 , що призвела до катастрофи 2022
Ви профукали кредит довіри , що вашому шапіто надали українці у 2022
Тому не скавчи,а роби висновки ,якщо хочеш щось змінити
А як ні - готуй дупу під кацапів Зеля тобі це забезпечит , будь певен
показать весь комментарий
05.11.2024 09:15 Ответить
МИ? А ТИ? Ти ж з себе тут "суперукраїнця" корчив!!! Тобто, ти своїм коментарем лише підтвердив, що до України ти стосунку не маєш! А якщо ти не "українець" (але пишеш антиукраїнські коментарі, що грають на руку Москві) - то ХТО ТИ ТАКИЙ?!!!
"Как пагодка в Мацкве?"
показать весь комментарий
05.11.2024 09:20 Ответить
А я - не робив помилку 2019 , що призвела до катастрофи 2022
І цього вже достатньо , шкода що таких як я була меньшість

А кредит довіри довати підкацапному шапіто яке тільки і може , що красти та саботувати , щоб потім бути вчергове ошуканим - нема дурних

Спочатку зміни , потім - підтримка.

P.S. Те що я українець можна подивитись ,якщо зайдеш до мене у лінкедін ,а де відомості про тебе подивитись? Чи ти подоляківський бот ?
показать весь комментарий
05.11.2024 11:04 Ответить
Не бреши... А мене можеш пошукать в архіві "Цензора"... Я тут зафіксований ще з 2017 року... (насправді - я тут з 2014-го. Просто твої роботодавці здійснили атаку на сайт і знищили багато акаунтів...)
показать весь комментарий
05.11.2024 11:46 Ответить
миє ноги фіцу..?.. навіть не орбану…?…то він якийсь пінгвіні….
показать весь комментарий
04.11.2024 18:48 Ответить
Та хто б сумнівався, що таке рішення буде у *********** шльондр...
показать весь комментарий
04.11.2024 19:17 Ответить
Ху...Лу легше ху...лят оплатити, а вони вже мозги народу сами отимеют
показать весь комментарий
04.11.2024 20:32 Ответить
пеллегріні - кокот
показать весь комментарий
04.11.2024 20:42 Ответить
кацапская проблядь
показать весь комментарий
04.11.2024 21:55 Ответить
Сцикун...
показать весь комментарий
04.11.2024 23:00 Ответить
Словаки собі обрали теж какуюразніцу. До того ж третина словаків чудово суміщає співчуття до українців разом з російською пропагандою, і кажуть що це все зла Амєріка посоріла брацькі народи щоб потім грабувать їх ресурси
показать весь комментарий
05.11.2024 03:02 Ответить
 
 