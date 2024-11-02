Павел разрешил 60 чехам присоединиться к рядам ВСУ, - пресс-секретарь президента страны
Президент Чехии Петр Павел разрешил 60 гражданам страны присоединиться в ряды Вооруженных сил Украины.
Об этом заявил пресс-секретарь чешского президента Филип Платош, сообщает Český rozhlas, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что более 180 граждан Чехии обратились к Павелу с просьбой разрешить им присоединиться к украинской армии. Однако пока нет информации о том, сколько из этих заявлений было отклонено и по каким причинам.
Однако известно, что 60 гражданам Чехии Павел разрешил присоединиться в ряды Сил обороны Украины.
Согласно действующему законодательству страны, жителям Чехии запрещено присоединяться к зарубежным военным формированиям или частным военным компаниям без одобрения президента. Это правило также касается и иностранцев, получивших вид на жительство в стране.
Напомним, что в конце октября президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет иностранцам и лицам без гражданства служить по контракту на офицерских должностях в Вооруженных силах Украины.
