Павел разрешил 60 чехам присоединиться к рядам ВСУ, - пресс-секретарь президента страны

Павел дозволив 60 чехам приєднатися до лав ЗСУ

Президент Чехии Петр Павел разрешил 60 гражданам страны присоединиться в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь чешского президента Филип Платош, сообщает Český rozhlas, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что более 180 граждан Чехии обратились к Павелу с просьбой разрешить им присоединиться к украинской армии. Однако пока нет информации о том, сколько из этих заявлений было отклонено и по каким причинам.

Однако известно, что 60 гражданам Чехии Павел разрешил присоединиться в ряды Сил обороны Украины.

Также читайте: Рада разрешила иностранцам служить в ВСУ, Госспецтрансе и Нацгвардии на офицерских должностях

Согласно действующему законодательству страны, жителям Чехии запрещено присоединяться к зарубежным военным формированиям или частным военным компаниям без одобрения президента. Это правило также касается и иностранцев, получивших вид на жительство в стране.

Напомним, что в конце октября президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет иностранцам и лицам без гражданства служить по контракту на офицерских должностях в Вооруженных силах Украины.

Смотрите: Бойцы-иностранцы из 28-й ОМБр вместе с украинскими побратимами отбивают атаку вражеской штурмовой группы вблизи Торецка. ВИДЕО боя

иностранец Чехия Павел Петр ВСУ
Це! Дуже важливе і правильне рішення. Велике Дякуємо Чехії!
02.11.2024 17:21 Ответить
Це дуже серйозна справа. Чехам респект, а Президенту Павелу - велика подяка.
Сусіди гуртуються, бо бачать, до чого йде.
02.11.2024 18:05 Ответить
Ще буде мудрішим відправити ухилянтів на заводи...не родинні маєтки будувати для заможних чехів, а на оборонні заводи...безкоштовне якісне харчування забезпечити, общага з пристойними умовами, а не вагончик, трохи на кишенькові витрати...і вперед...сачконув, зробив неякісну продукцію підсрачника на кордоні і в ТЦК...в мене будує будинки у горах один дальній родич ще з 20-го року....і ним аж 20 !!!!!!! здоровенних лбів з Галичини....
02.11.2024 18:13 Ответить
Усьо будіт данбас...
02.11.2024 19:25 Ответить
Ну, звісно, хто всрався - невістка. Лби з Галичини вас 30 років молили в НАТО вступати. А тепер вся Галичина має виздихати, бо, бачте, лбам з південного сходу України не цікаво свої міста захищати.
02.11.2024 19:47 Ответить
Найбільший відсоток ухилянтів Івано-Франківська обл...А захищають як раз Центр, Північ, Південь і Схід з неокупаваних територій....розплачуються за вибір "За Йянуковича" за Зепадаль взагалі мовчу...
02.11.2024 19:58 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
02.11.2024 20:09 Ответить
Добре, коли в країні адекватний президент. Не всім так щастить.
02.11.2024 20:17 Ответить
Святой Павел!

🙏
03.11.2024 12:56 Ответить
 
 