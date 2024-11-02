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Павел дозволив 60 чехам приєднатися до лав ЗСУ, - прессекретар президента країни

Павел дозволив 60 чехам приєднатися до лав ЗСУ

Президент Чехії Петр Павел дозволив 60 громадянам країни приєднатися до лав Збройних сил України.

Про це заявив прессекретар чеського президента Філіп Платош, повідомляє Český rozhlas, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що понад 180 громадян Чехії звернулися до Павела з проханням дозволити їм приєднатися до української армії. Однак наразі немає інформації про те, скільки із цих заяв було відхилено і з яких причин.

Однак відомо, що 60 громадянам Чехії Павел дозволив приєднатися до лав Сил оборони України.

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Згідно із чинним законодавством країни, жителям Чехії заборонено приєднуватися до закордонних військових формувань або приватних військових компаній без схвалення президента. Це правило також стосується й іноземців, які отримали посвідку на проживання в країні.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня президент  Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє іноземцям та особам без громадянства служити за контрактом на офіцерських посадах у Збройних силах України.

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Автор: 

іноземець (396) служба (32) Чехія (1658) Павел Петр (171) ЗСУ (7714)


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Це! Дуже важливе і правильне рішення. Велике Дякуємо Чехії!
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02.11.2024 17:21 Відповісти
Це дуже серйозна справа. Чехам респект, а Президенту Павелу - велика подяка.
Сусіди гуртуються, бо бачать, до чого йде.
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02.11.2024 18:05 Відповісти
Ще буде мудрішим відправити ухилянтів на заводи...не родинні маєтки будувати для заможних чехів, а на оборонні заводи...безкоштовне якісне харчування забезпечити, общага з пристойними умовами, а не вагончик, трохи на кишенькові витрати...і вперед...сачконув, зробив неякісну продукцію підсрачника на кордоні і в ТЦК...в мене будує будинки у горах один дальній родич ще з 20-го року....і ним аж 20 !!!!!!! здоровенних лбів з Галичини....
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02.11.2024 18:13 Відповісти
Усьо будіт данбас...
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02.11.2024 19:25 Відповісти
Ну, звісно, хто всрався - невістка. Лби з Галичини вас 30 років молили в НАТО вступати. А тепер вся Галичина має виздихати, бо, бачте, лбам з південного сходу України не цікаво свої міста захищати.
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02.11.2024 19:47 Відповісти
Найбільший відсоток ухилянтів Івано-Франківська обл...А захищають як раз Центр, Північ, Південь і Схід з неокупаваних територій....розплачуються за вибір "За Йянуковича" за Зепадаль взагалі мовчу...
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02.11.2024 19:58 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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02.11.2024 20:09 Відповісти
Добре, коли в країні адекватний президент. Не всім так щастить.
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02.11.2024 20:17 Відповісти
Святой Павел!

🙏
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03.11.2024 12:56 Відповісти
 
 