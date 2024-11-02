Павел дозволив 60 чехам приєднатися до лав ЗСУ, - прессекретар президента країни
Президент Чехії Петр Павел дозволив 60 громадянам країни приєднатися до лав Збройних сил України.
Про це заявив прессекретар чеського президента Філіп Платош, повідомляє Český rozhlas, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що понад 180 громадян Чехії звернулися до Павела з проханням дозволити їм приєднатися до української армії. Однак наразі немає інформації про те, скільки із цих заяв було відхилено і з яких причин.
Однак відомо, що 60 громадянам Чехії Павел дозволив приєднатися до лав Сил оборони України.
Згідно із чинним законодавством країни, жителям Чехії заборонено приєднуватися до закордонних військових формувань або приватних військових компаній без схвалення президента. Це правило також стосується й іноземців, які отримали посвідку на проживання в країні.
Нагадаємо, що наприкінці жовтня президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє іноземцям та особам без громадянства служити за контрактом на офіцерських посадах у Збройних силах України.
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