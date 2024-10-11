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Новости
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Словакия хочет расширить ремонтную базу украинской военной техники в Михаловцах, - МИД

міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Словакия хочет расширить операции по ремонту украинской военной техники в Михаловцах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Dennik N.

Бланар отметил, что это будет совместная работа с Германией, которая будет финансировать ремонт техники, а Словакия предоставит помещение.

Как отмечается, ремонтная мастерская, расположенная в воинской части словацкой армии в Михаловце, заработала в конце 2022 года. По словам Бланара, сейчас Словакия хочет ее расширить в рамках помощи Украине.

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В то же время Бланар повторил, что Словакия больше не будет поставлять Украине военные материалы за счет запасов собственной армии.

Стоит напомнить, что премьер-министр Роберт Фицо прекратил военную помощь Украине из государственных резервов еще осенью прошлого года после вступления в должность. Однако, по словам Бланара, Братислава продолжит поставлять гуманитарную помощь Украине, которая уже более двух лет противостоит российской агрессии. Также Словакия планирует участвовать в разминировании Украины.

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Автор: 

Словакия (989) техника (1746) помощь и поддержка (874)


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Фіцо вам не Орбан, бере бабки в Шольца, а не *****.
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11.10.2024 20:30 Ответить
Ви сами зрозуміли що написали українською ?



Реєстрація: 04.10.2024
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11.10.2024 20:51 Ответить
Нема більше сечі терпіти ці пекельні борошна
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11.10.2024 21:00 Ответить
Сподіваюсь словаки зробили висновки з попередніх ремонтів де були залучені робітники з росії.
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11.10.2024 23:35 Ответить
 
 