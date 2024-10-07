В Украину прибыли боеприпасы, на которые словаки собрали более 4 млн евро, - СМИ
В Украину прибыла партия боеприпасов, на которую 70 тысяч граждан Словакии пожертвовали средства. Неравнодушным словакам удалось собрать более 4 миллионов евро.
Об этом сообщает TV Joj, информирует Цензор.НЕТ.
Как рассказал представитель кампании "Боеприпасы для Украины" Федор Блащак, на собранные средства удалось закупить 122 тонны боеприпасов.
"122 тонны боеприпасов и их увезли шесть грузовиков", - сказал Блащак.
Отмечается, что боеприпасы, на которые собирали деньги словаки, отвезли на логистический склад, откуда передали Украине.
Весь процесс - от объявления о том, что боеприпасы закупаются на собранные средства, до сообщения о том, что они уже в Украине - занял четыре-пять месяцев.
Кому-то это может показаться долгим - четыре-пять месяцев, но для поставок военной техники и боеприпасов это рекордный срок", - сказал Блащак.
Он пояснил, что каждая единица боеприпасов должна была пройти проверку, это требовало сложных административных процедур.
Блащак добавил, что остальные 500 тысяч евро, которые собрали для помощи Украине, используют на закупку выстрелов к гранатометам. Их должны доставить до конца года.
Напомним, что после того, как власти Словакии отказались поддержать инициативу Чехии по сбору средств и поиску боеприпасов для Киева, словаки взялись самостоятельно собирать деньги на боеприпасы для Украины.
їм про це ще ніхто не намікав...от почнуть незалежну перевірку всіх їнвалідів і виявиться таке, що краще зразу братись бригади утримувати...
Ви в наступні дні та тижні побачите, скільки подарунків Україні ще зробить Фіцо - слідкуйте за новинами. Тільки сьогодні Фіцо виступав та казав, що блекауту в Україні не буде - Словаччина допоможе електроенергією. Логічний ланцюжок причин та наслідків бачите?
За результатами обробки понад 99,9% протоколів соціал-демократична партія Smer-SD Фіцо набирає 22,95% голосів.
На другому місці - ліберальна партія "Прогресивна Словаччина", близька до чинної президентки Зузани Чапутової, з 17,96%.
На третьому місці - партія "Голос" ще одного експрем'єра Петера Пеллегріні - 14,7%.
"еліта" України ( особливо та що служить в Монако), висмоктує з Ненькі де тільки можна, а іноземці збирають кошти. Дійсно не знаєш де зайдеш, де загубиш.