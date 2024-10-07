РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10757 посетителей онлайн
Новости
2 774 28

В Украину прибыли боеприпасы, на которые словаки собрали более 4 млн евро, - СМИ

Небайдужі словаки закупили та передали Україні боєприпаси

В Украину прибыла партия боеприпасов, на которую 70 тысяч граждан Словакии пожертвовали средства. Неравнодушным словакам удалось собрать более 4 миллионов евро.

Об этом сообщает TV Joj, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал представитель кампании "Боеприпасы для Украины" Федор Блащак, на собранные средства удалось закупить 122 тонны боеприпасов.

"122 тонны боеприпасов и их увезли шесть грузовиков", - сказал Блащак.

Отмечается, что боеприпасы, на которые собирали деньги словаки, отвезли на логистический склад, откуда передали Украине.

Весь процесс - от объявления о том, что боеприпасы закупаются на собранные средства, до сообщения о том, что они уже в Украине - занял четыре-пять месяцев.

Кому-то это может показаться долгим - четыре-пять месяцев, но для поставок военной техники и боеприпасов это рекордный срок", - сказал Блащак.

Читайте также: Украина масштабирует производство 155-мм артиллерийских боеприпасов, - Минобороны

Он пояснил, что каждая единица боеприпасов должна была пройти проверку, это требовало сложных административных процедур.

Блащак добавил, что остальные 500 тысяч евро, которые собрали для помощи Украине, используют на закупку выстрелов к гранатометам. Их должны доставить до конца года.

Напомним, что после того, как власти Словакии отказались поддержать инициативу Чехии по сбору средств и поиску боеприпасов для Киева, словаки взялись самостоятельно собирать деньги на боеприпасы для Украины.

Читайте также: В Словакии будут производить боеприпасы 155-мм калибра для Украины, - Шмыгаль

Автор: 

боеприпасы (2399) сбор (313) Словакия (1036)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
непогані люди… прем'єр - гівно…
показать весь комментарий
07.10.2024 23:25 Ответить
+14
Щира вдячність справжнім друзям за допомогу Україні...
показать весь комментарий
07.10.2024 23:27 Ответить
+12
Дякуємо словацьким братам!
показать весь комментарий
07.10.2024 23:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
серед мад'ярів таких не знайшлося...
показать весь комментарий
07.10.2024 23:23 Ответить
та в україні, якщо зберуть кошти голови мсек, то сума в рази перекриє оті словацькі збори...голови всіх мсек україни можуть не лише ********** оплатити, а забезпечити багаторічне утримання не менше десятка бригад...
їм про це ще ніхто не намікав...от почнуть незалежну перевірку всіх їнвалідів і виявиться таке, що краще зразу братись бригади утримувати...
показать весь комментарий
08.10.2024 01:02 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2024 01:27 Ответить
А Фіцо хай хоч усереться! Він і так собі "х*й напополам перекусив" - триндів, шо не дасть Україні зброї ... А ще при попередньому Кабміні американці домовилися з кошіцькими металургами про розвертання виробництва снарядів для України. Дали гроші. Так ті не тільки розширили виробництво 155мм снарядів, але й (казали) - розморозили лінії по випуску 152-х та 122 мм снарядів (для гаубиць радянського зразка) І Фіцо нічого з цим зробить не може, бо Кошіце для Словаччини - все одно, що для нас - "Криворіжсталь"! Це великі гроші для бюджету Словаччини. Та й налаштовувать проти себе металургів Фіцо побоїться....
показать весь комментарий
08.10.2024 10:42 Ответить
непогані люди… прем'єр - гівно…
показать весь комментарий
07.10.2024 23:25 Ответить
В нас так само.
показать весь комментарий
07.10.2024 23:54 Ответить
Вони жаліють українців але якщо запитаєте конкретно, то кожен третій скаже що 'це все клятий путін, росіяни хороші'. Або - 'це все клята Америка посоріла брацькі народи щоб потім пограбувати їх ресурси'.
показать весь комментарий
08.10.2024 01:03 Ответить
щоб ти жувало аби руки зайняті були?
показать весь комментарий
08.10.2024 10:55 Ответить
От прості словаки збирають кошти в обхід влади на військову допомогу Україні, але при цьому вони ж обирають проросійське лайно до влади. Де тут логіка незрозуміло?
показать весь комментарий
07.10.2024 23:26 Ответить
Так подякуйте тим людям, що збираютььна снаряди, політикою опісля займетеся..
показать весь комментарий
07.10.2024 23:28 Ответить
Тому що Фіцо відкрив цей краник за наказом *****. Так він задобрює українську владу, бо ***** новий договір транзиту важливіший, ніж гарматне мʼясо від цієї зброї.
Ви в наступні дні та тижні побачите, скільки подарунків Україні ще зробить Фіцо - слідкуйте за новинами. Тільки сьогодні Фіцо виступав та казав, що блекауту в Україні не буде - Словаччина допоможе електроенергією. Логічний ланцюжок причин та наслідків бачите?
показать весь комментарий
07.10.2024 23:41 Ответить
Розумію це шахмати, а не ''шашки Чапаєв''.
показать весь комментарий
07.10.2024 23:47 Ответить
А чим вони від нас відрізняються? Наші "мудрі" теж у 2019-му вибрали "проросійське лайно"......
показать весь комментарий
08.10.2024 10:44 Ответить
недостріляне Фіцо набрав надто мало, щоб судити за усіх словаків:
За результатами обробки понад 99,9% протоколів соціал-демократична партія Smer-SD Фіцо набирає 22,95% голосів.

На другому місці - ліберальна партія "Прогресивна Словаччина", близька до чинної президентки Зузани Чапутової, з 17,96%.

На третьому місці - партія "Голос" ще одного експрем'єра Петера Пеллегріні - 14,7%.
показать весь комментарий
08.10.2024 10:59 Ответить
Дякуємо словацьким братам!
показать весь комментарий
07.10.2024 23:27 Ответить
Щира вдячність справжнім друзям за допомогу Україні...
показать весь комментарий
07.10.2024 23:27 Ответить
***** через Фіцо продавлює новий транзит. Газ ***** важливіший, ніж гарматне мʼясо.
показать весь комментарий
07.10.2024 23:36 Ответить
Хорошие люди словаки, а в курбаши себе выбрали какого-то 3.14дора. Что-то это мне напоминает.
показать весь комментарий
07.10.2024 23:44 Ответить
Не соромтеся, не тримайте в собі)
показать весь комментарий
08.10.2024 00:00 Ответить
Úprimná vďaka slovenskému ľudu
показать весь комментарий
08.10.2024 00:17 Ответить
Значить чекаємо поки ЗЕлена банда все складе в одну купу, а далі як завжди, приліт іскандера 'в район Староконстантинова'
показать весь комментарий
08.10.2024 01:01 Ответить
Дякуємо словакам
показать весь комментарий
08.10.2024 01:09 Ответить
Словаки збирали - хто скіки міг. Зате в Україні крупа більшу суму тримала у діванчику та фоткалась з ними. Це Україна - і така більшість - і у владі і по розуму.
показать весь комментарий
08.10.2024 03:30 Ответить
Отакий у нас менталітет... Головне - "похизуваться"... Колись покійний дід Кирило любив казать - "Жиди в халупах живуть - та курей їдять...." Якби не "понтувалася" - може-б і жила тихенько і "жирно"... У мене у сусідньому під"їзді такий живе... Ходить, в основному, пішки. "Розпальцовки" не видно... Зате "добрий шмат грошви" має та купу бізнесу контролює...
показать весь комментарий
08.10.2024 10:50 Ответить
Так, хтось хизується міліонами, а хтось стріляється після здачі Вугледару.
показать весь комментарий
08.10.2024 16:36 Ответить
Як то цікаво світ побудований:
"еліта" України ( особливо та що служить в Монако), висмоктує з Ненькі де тільки можна, а іноземці збирають кошти. Дійсно не знаєш де зайдеш, де загубиш.
показать весь комментарий
08.10.2024 11:47 Ответить
Молодцы Словаки! СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
08.10.2024 13:32 Ответить
 
 