В Словакии будут производить боеприпасы 155-мм калибра для Украины, - Шмыгаль

Недавно украинская компания подписала соглашение с европейским партнером по увеличению производства снарядов 155-мм калибра, которое будет происходить на территории Словакии.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции с главой словацкого правительства Робертом Фицо на Закарпатье в понедельник, 7 октября, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Шмыгаля, недавно украинская компания подписала соглашение с европейским партнером, производственные мощности которого расположены в Словакии, по увеличению производства снарядов 155-мм калибра.

Больше деталей по этому соглашению глава Кабмина не озвучил.

В то же время он заявил, что ожидает новые оборонные контракты на уровне предприятий.

"Отдельно рассчитываем на начало совместного производства инженерной техники с локализацией в Украине, в частности речь идет о разминирующих машинах BOZENA 5", - сказал премьер.

Читайте также: Латвия планирует сама изготавливать снаряды калибра 155 мм

Отметим, что снаряды 155-мм являются одними из самых востребованных артиллерийских боеприпасов на войне в Украине.

Известно, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США передали ВСУ более 3 миллионов снарядов калибра 155-мм. Чтобы удовлетворить потребности ВСУ в этих снарядах завод армейских боеприпасов в Скрентоне, что в американском штате Пенсильвания, на 50% увеличил производство.

Ранее в Минобороны Украины заявляли, что производство артиллерийских боеприпасов калибра 155-мм для западных систем в Украине масштабируется.

Читайте также: Украина будет производить 155-мм снаряды по норвежским технологиям. Осло это профинансирует