В Словакии будут производить боеприпасы 155-мм калибра для Украины, - Шмыгаль
Недавно украинская компания подписала соглашение с европейским партнером по увеличению производства снарядов 155-мм калибра, которое будет происходить на территории Словакии.
Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции с главой словацкого правительства Робертом Фицо на Закарпатье в понедельник, 7 октября, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.
По словам Шмыгаля, недавно украинская компания подписала соглашение с европейским партнером, производственные мощности которого расположены в Словакии, по увеличению производства снарядов 155-мм калибра.
Больше деталей по этому соглашению глава Кабмина не озвучил.
В то же время он заявил, что ожидает новые оборонные контракты на уровне предприятий.
"Отдельно рассчитываем на начало совместного производства инженерной техники с локализацией в Украине, в частности речь идет о разминирующих машинах BOZENA 5", - сказал премьер.
Отметим, что снаряды 155-мм являются одними из самых востребованных артиллерийских боеприпасов на войне в Украине.
Известно, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США передали ВСУ более 3 миллионов снарядов калибра 155-мм. Чтобы удовлетворить потребности ВСУ в этих снарядах завод армейских боеприпасов в Скрентоне, что в американском штате Пенсильвания, на 50% увеличил производство.
Ранее в Минобороны Украины заявляли, что производство артиллерийских боеприпасов калибра 155-мм для западных систем в Украине масштабируется.
Так що Шмигаль тут "не при ділах" - все було вирішено не ним і не Фіцо....
І , схоже змирився...
Та добровільно вступив-
В Евро гарем...
Прблема тільки зі Шмигалем...
Удар в псіну чи многоходовочка?
Якщо не буде завчасної детонації чи не підривів при влучені - преміювати, дати більше повноважень. І так кожну партію.