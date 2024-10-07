РУС
В Словакии будут производить боеприпасы 155-мм калибра для Украины, - Шмыгаль

Шмигаль про виробництво снарядів на території Словаччини

Недавно украинская компания подписала соглашение с европейским партнером по увеличению производства снарядов 155-мм калибра, которое будет происходить на территории Словакии.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции с главой словацкого правительства Робертом Фицо на Закарпатье в понедельник, 7 октября, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Шмыгаля, недавно украинская компания подписала соглашение с европейским партнером, производственные мощности которого расположены в Словакии, по увеличению производства снарядов 155-мм калибра.

Больше деталей по этому соглашению глава Кабмина не озвучил.

В то же время он заявил, что ожидает новые оборонные контракты на уровне предприятий.

"Отдельно рассчитываем на начало совместного производства инженерной техники с локализацией в Украине, в частности речь идет о разминирующих машинах BOZENA 5", - сказал премьер.

Читайте также: Латвия планирует сама изготавливать снаряды калибра 155 мм

Отметим, что снаряды 155-мм являются одними из самых востребованных артиллерийских боеприпасов на войне в Украине.

Известно, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США передали ВСУ более 3 миллионов снарядов калибра 155-мм. Чтобы удовлетворить потребности ВСУ в этих снарядах завод армейских боеприпасов в Скрентоне, что в американском штате Пенсильвания, на 50% увеличил производство.

Ранее в Минобороны Украины заявляли, что производство артиллерийских боеприпасов калибра 155-мм для западных систем в Украине масштабируется.

Читайте также: Украина будет производить 155-мм снаряды по норвежским технологиям. Осло это профинансирует

боеприпасы (2399) производство (519) Словакия (1036) Шмыгаль Денис (2821)
Топ комментарии
+8
А куди ж Фіцо дінеться? Американці розмістили в Кошіце замовлення на величезну партію снарядів для України. Попередній Кабмін це узгодив. Підприємства під це замовлення розширили виробництво Крім ліній з виробництва 155 мм снарядів, розморозили лінії на 152 та 122 мм А тепер все зупинить? Кошіце для Словаччини - все одно що Криворізька металургія для України..... Один зі значних наповнювачів бюджету Тому, якщо "збрикне" - йому "голову відкрутять"......
Так що Шмигаль тут "не при ділах" - все було вирішено не ним і не Фіцо....
07.10.2024 17:12 Ответить
+4
Угу...и мы будем ждать разрешения их использовать...
07.10.2024 17:05 Ответить
+3
От нафіга молоти язиком?
07.10.2024 17:13 Ответить
Але припідносить як власне досягнення.Ами,типу щоб віддячити,їм нафту рашистську будемо гнати
07.10.2024 17:18 Ответить
Фіцо... змінив лице...
І , схоже змирився...
Та добровільно вступив-
В Евро гарем...

Прблема тільки зі Шмигалем...
07.10.2024 17:41 Ответить
Це означає, що ***** транзит важніше за "баби нарожають", та Фіцо це продавлює.
07.10.2024 17:19 Ответить
Це зрада чи перемога?
Удар в псіну чи многоходовочка?
07.10.2024 17:24 Ответить
3,14здобол знахідка для шпигунів.
07.10.2024 17:49 Ответить
Перші 100 пострілів підносить і стріляє організатор виробництва в не дружній країні.
Якщо не буде завчасної детонації чи не підривів при влучені - преміювати, дати більше повноважень. І так кожну партію.
07.10.2024 18:00 Ответить
до зелених муда@@ків: словаки мали клепати нам 155 мм снаряди вже на початку 2022-го року! Дбл, @@ля
07.10.2024 18:02 Ответить
 
 