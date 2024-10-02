РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8527 посетителей онлайн
Новости
1 664 4

Украина масштабирует производство 155-мм артиллерийских боеприпасов, - Минобороны

155,снаряди

Производство артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм для западных систем в Украине масштабируется.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины, об этом на открытии представительства французско-немецкого оборонного концерна KNDS в Киеве заявил заместитель Министра обороны Дмитрий Клименков.

Какую деятельность будет вести компания KNDS Ukraine LLC

Вновь созданная компания KNDS Ukraine LLC и украинская промышленность будут совместно производить в Украине 155-мм артиллерийские боеприпасы.

Ее деятельность также сосредоточится на обеспечении технического обслуживания и ремонта техники производства KNDS:

  • танков Leopard 1 и Leopard 2,
  • самоходных артиллерийских установок CAESAR и PzH 2000,
  • бронемашин AMX 10RC.

Клименков поблагодарил Францию, Германию и всех партнеров, которые способствовали реализации этого сотрудничества. По его словам, открытие представительства KNDS в Украине заложит фундамент в создание надежной системы безопасности и обороны в Европе.

Читайте также: Половина боеприпасов в зоне боевых действий - украинские, - Шмыгаль

"Кроме военной техники, критически важным является производство снарядов калибра 155 мм на наших предприятиях. И я уверен, что вместе мы сможем воплотить много важных инициатив для укрепления безопасности в Украине и Европе в целом", - отметил Клименков.

В будущем компания будет заниматься и полноценным производством отдельных систем вооружения на территории Украины.

По данным KNDS, украинские Вооруженные силы уже используют или законтрактовали почти 800 единиц техники и вооружения концерна. Это делает компанию одним из ключевых промышленных партнеров Украины в сфере обороны.

Также читайте: Соотношение артиллерийских боеприпасов Украины и РФ составляет 1:3, - Минобороны

Автор: 

боеприпасы (2398) Минобороны (9546) производство (516)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Масштабується то й добре. Головне, що не проводиться потужно-незламна атмосферна дискусія.
показать весь комментарий
02.10.2024 15:57 Ответить
це ж було вже
показать весь комментарий
02.10.2024 16:04 Ответить
На словах???
Де три лінії оборони на усіх напрямках??
Після втрати Вугледару, фронт у тому напрямку посипеться, бо немає адекватної лінії оборони, немає дронів( палкий привіт зебабуїну з його мільйоном дронів), немає достатньо снарядів і навчених людей 🤬🤬🤬
показать весь комментарий
02.10.2024 16:32 Ответить
Що це за дебільний термін "масштабує"?
Масштаб можна як збільшувати, так і зменшувати (див. шкільний курс географії).
То може Україна зменшує кількість виробництва ***********?
показать весь комментарий
02.10.2024 16:51 Ответить
 
 