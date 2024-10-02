Украина масштабирует производство 155-мм артиллерийских боеприпасов, - Минобороны
Производство артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм для западных систем в Украине масштабируется.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины, об этом на открытии представительства французско-немецкого оборонного концерна KNDS в Киеве заявил заместитель Министра обороны Дмитрий Клименков.
Какую деятельность будет вести компания KNDS Ukraine LLC
Вновь созданная компания KNDS Ukraine LLC и украинская промышленность будут совместно производить в Украине 155-мм артиллерийские боеприпасы.
Ее деятельность также сосредоточится на обеспечении технического обслуживания и ремонта техники производства KNDS:
- танков Leopard 1 и Leopard 2,
- самоходных артиллерийских установок CAESAR и PzH 2000,
- бронемашин AMX 10RC.
Клименков поблагодарил Францию, Германию и всех партнеров, которые способствовали реализации этого сотрудничества. По его словам, открытие представительства KNDS в Украине заложит фундамент в создание надежной системы безопасности и обороны в Европе.
"Кроме военной техники, критически важным является производство снарядов калибра 155 мм на наших предприятиях. И я уверен, что вместе мы сможем воплотить много важных инициатив для укрепления безопасности в Украине и Европе в целом", - отметил Клименков.
В будущем компания будет заниматься и полноценным производством отдельных систем вооружения на территории Украины.
По данным KNDS, украинские Вооруженные силы уже используют или законтрактовали почти 800 единиц техники и вооружения концерна. Это делает компанию одним из ключевых промышленных партнеров Украины в сфере обороны.
Де три лінії оборони на усіх напрямках??
Після втрати Вугледару, фронт у тому напрямку посипеться, бо немає адекватної лінії оборони, немає дронів( палкий привіт зебабуїну з його мільйоном дронів), немає достатньо снарядів і навчених людей 🤬🤬🤬
Масштаб можна як збільшувати, так і зменшувати (див. шкільний курс географії).
То може Україна зменшує кількість виробництва ***********?