Украина масштабирует производство 155-мм артиллерийских боеприпасов, - Минобороны

Производство артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм для западных систем в Украине масштабируется.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины, об этом на открытии представительства французско-немецкого оборонного концерна KNDS в Киеве заявил заместитель Министра обороны Дмитрий Клименков.

Какую деятельность будет вести компания KNDS Ukraine LLC

Вновь созданная компания KNDS Ukraine LLC и украинская промышленность будут совместно производить в Украине 155-мм артиллерийские боеприпасы.

Ее деятельность также сосредоточится на обеспечении технического обслуживания и ремонта техники производства KNDS:

танков Leopard 1 и Leopard 2,

самоходных артиллерийских установок CAESAR и PzH 2000,

бронемашин AMX 10RC.

Клименков поблагодарил Францию, Германию и всех партнеров, которые способствовали реализации этого сотрудничества. По его словам, открытие представительства KNDS в Украине заложит фундамент в создание надежной системы безопасности и обороны в Европе.

"Кроме военной техники, критически важным является производство снарядов калибра 155 мм на наших предприятиях. И я уверен, что вместе мы сможем воплотить много важных инициатив для укрепления безопасности в Украине и Европе в целом", - отметил Клименков.

В будущем компания будет заниматься и полноценным производством отдельных систем вооружения на территории Украины.

По данным KNDS, украинские Вооруженные силы уже используют или законтрактовали почти 800 единиц техники и вооружения концерна. Это делает компанию одним из ключевых промышленных партнеров Украины в сфере обороны.

