Половина боеприпасов в зоне боевых действий - украинские, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что половина боеприпасов на фронте - украинского производства.

Об этом он сказал во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Ежедневно работаем с партнерами по увеличению поставок оружия и усиливаем развитие собственного оборонно-промышленного комплекса. В 2023 году производство оружия в Украине выросло втрое. Каждый второй боеприпас в зоне боевых действий - украинский", - отметил он.

По словам Шмыгаля, Украина выходит на значительные объемы производства артиллерийских систем и бронированной техники.

"Налаживаем совместные производства с партнерами, а также привлекаем средства партнеров по покупке украинского оружия для Украины. Каждый вовремя отправленный на фронт снаряд, каждый дрон, каждая единица артиллерии - это рост силы и мощи наших воинов, сохранение их жизней", - добавил премьер.

Напомним, ранее в Минобороны заявили, что соотношение в использовании артиллерийских боеприпасов Украины и РФ на поле боя сократилось по сравнению с зимой 2024 года до 1:3.

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