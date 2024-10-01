Половина боеприпасов в зоне боевых действий - украинские, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что половина боеприпасов на фронте - украинского производства.
Об этом он сказал во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.
"Ежедневно работаем с партнерами по увеличению поставок оружия и усиливаем развитие собственного оборонно-промышленного комплекса. В 2023 году производство оружия в Украине выросло втрое. Каждый второй боеприпас в зоне боевых действий - украинский", - отметил он.
По словам Шмыгаля, Украина выходит на значительные объемы производства артиллерийских систем и бронированной техники.
"Налаживаем совместные производства с партнерами, а также привлекаем средства партнеров по покупке украинского оружия для Украины. Каждый вовремя отправленный на фронт снаряд, каждый дрон, каждая единица артиллерии - это рост силы и мощи наших воинов, сохранение их жизней", - добавил премьер.
Напомним, ранее в Минобороны заявили, что соотношение в использовании артиллерийских боеприпасов Украины и РФ на поле боя сократилось по сравнению с зимой 2024 года до 1:3.
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сам собі.
Там - на засіданні уряду -- голова взагалі може говорити, що захоче.
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Умеров у 2024 році зробив замовлень на виробництво снарядів на 25% менше, тобто 75%, до вересня.
В МО в 2024 році пртоерміновані контракти на 168 млрд. - гроші заплачені - контракти не виконані. Ще на 40млрд. гроші проплачені, але там щось дивне, то лі гроші зникли, то лі виконавці.
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Питання дня: хто у серпні-вересні 2023 року казав, що війна закончиться у вересні 2024 і до чого тут зняття Залужного і відсутність фортифікацій, Курська операція і багато чого іншого.