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Новости Война
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Половина боеприпасов в зоне боевых действий - украинские, - Шмыгаль

Половина боєприпасів на фронті - українські: заява Шмигаля

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что половина боеприпасов на фронте - украинского производства.

Об этом он сказал во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Ежедневно работаем с партнерами по увеличению поставок оружия и усиливаем развитие собственного оборонно-промышленного комплекса. В 2023 году производство оружия в Украине выросло втрое. Каждый второй боеприпас в зоне боевых действий - украинский", - отметил он.

По словам Шмыгаля, Украина выходит на значительные объемы производства артиллерийских систем и бронированной техники.

"Налаживаем совместные производства с партнерами, а также привлекаем средства партнеров по покупке украинского оружия для Украины. Каждый вовремя отправленный на фронт снаряд, каждый дрон, каждая единица артиллерии - это рост силы и мощи наших воинов, сохранение их жизней", - добавил премьер.

Напомним, ранее в Минобороны заявили, что соотношение в использовании артиллерийских боеприпасов Украины и РФ на поле боя сократилось по сравнению с зимой 2024 года до 1:3.

Читайте также: 1,5 миллиона дронов произведут в Украине до конца года, - Шмыгаль

Автор: 

боеприпасы (2346) Шмыгаль Денис (2710)


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Топ комментарии
+6
Більшою або меншою буває частина, а не половина
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01.10.2024 16:00
+4
Кому он об этом рассказывает?
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01.10.2024 15:48
+4
Про це він https://t.me/Denys_Smyhal/8578 сказав під час засідання уряду

сам собі.
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01.10.2024 15:57
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Кому он об этом рассказывает?
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01.10.2024 15:48 Ответить
Про це він https://t.me/Denys_Smyhal/8578 сказав під час засідання уряду

сам собі.
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01.10.2024 15:57 Ответить

Там - на засіданні уряду -- голова взагалі може говорити, що захоче.
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01.10.2024 16:29 Ответить
Прокололось, падло. Це чітко означає, що *********** не мало, а ДУЖЕ мало. Бо українських там дууууже мало.
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01.10.2024 15:53 Ответить
Половина буває більша і меньша. Шмигаль не уточнив яка саме.
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01.10.2024 15:57 Ответить
Більшою або меншою буває частина, а не половина
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01.10.2024 16:00 Ответить
Пане Шмигаль, перелогінтеся, у вас відмазки на будь-яке питання є, аби не робити!
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01.10.2024 16:06 Ответить
+++
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01.10.2024 16:10 Ответить
Вы традиционалист. А мир развивается.
У Лобачевского параллельные пересекаются, а у Стивен Кови есть: Третья альтернатива. Решение самых сложных жизненных проблем
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01.10.2024 16:16 Ответить
Ви кізяки якого сорту курите?
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01.10.2024 16:24 Ответить
Да, у россиян половина боеприпасов украинские. Подарили им.
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01.10.2024 16:07 Ответить
Неправда. Не має в Україні таких потужностей і технологій. Пороха свого ще не робимо.
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01.10.2024 16:08 Ответить
Порох був, але ми обрали ваЗелін
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01.10.2024 16:17 Ответить
Фарфоровую фиксу даешь?
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01.10.2024 16:08 Ответить
Шмигаль: витрати на армію у бюджеті 2024 закладено на 9 місяців. 9/12=0,75, тобто 75%
Умеров у 2024 році зробив замовлень на виробництво снарядів на 25% менше, тобто 75%, до вересня.
В МО в 2024 році пртоерміновані контракти на 168 млрд. - гроші заплачені - контракти не виконані. Ще на 40млрд. гроші проплачені, але там щось дивне, то лі гроші зникли, то лі виконавці.
=============
Питання дня: хто у серпні-вересні 2023 року казав, що війна закончиться у вересні 2024 і до чого тут зняття Залужного і відсутність фортифікацій, Курська операція і багато чого іншого.
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01.10.2024 18:09 Ответить
То лі? Що це?
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01.10.2024 19:48 Ответить
 
 