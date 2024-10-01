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1,5 миллиона дронов произведут в Украине до конца года, - Шмыгаль

Виробництво дронів в Україні

В Украине до конца 2024 года планируют изготовить 1,5 млн дронов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Еще одно направление поддержки нашего войска - это увеличение количества оружия и техники, которую имеют защитники Украины. Ежедневно работаем с партнерами над увеличением поставок оружия и работаем над развитием собственного ОПК. В 2023 году производство оружия выросло втрое: каждый второй боеприпас в зоне боевых действий - украинский. До конца года изготовим 1,5 млн дронов. Не только выпускаем беспилотники, но и готовим кадры для управления ими", - сказал Шмыгаль.

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Ранее сообщалось, что "Агентство оборонных закупок" Министерства обороны заключило контракты со 102 отечественными поставщиками, из которых 45% - это производители беспилотников.

Перед тем "Агентство оборонных закупок" Минобороны Украины заключило соглашения с украинскими производителями на поставку наземных дронов-камикадзе и о поставках боеприпасов на общую сумму 3,7 млрд грн.

До этого государство приобрело через электронный каталог Prozorro Market 20 тыс. беспилотных летательных аппаратов для военных. Их общая стоимость превышает 1,7 млрд грн.

Автор: 

производство (470) дроны (3986) Шмыгаль Денис (2710)


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Топ комментарии
+14
500 000 на місяц? 17000 на добу? 700 за годину?
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01.10.2024 15:45
+8
Не можна брехати потужніше ніж Зе!
Пиши заяву на звільнення, розбійник!!
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01.10.2024 15:44
+5
Очередное враньё зелёных мародеров
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01.10.2024 15:44
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Обіцяти не означає.....
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01.10.2024 15:40 Ответить
Можливо цей правда. Просто 60% безпілотників фінанують волонтери.
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01.10.2024 16:20 Ответить
І що, вже всі ТТД по видах і кількості передали в фсб, чи ще в процесі ?
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01.10.2024 15:40 Ответить
Все пошел на рекорд!
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01.10.2024 15:41 Ответить
Очередное враньё зелёных мародеров
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01.10.2024 15:44 Ответить
Не можна брехати потужніше ніж Зе!
Пиши заяву на звільнення, розбійник!!
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01.10.2024 15:44 Ответить
500 000 на місяц? 17000 на добу? 700 за годину?
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01.10.2024 15:45 Ответить
Уточняю: 125000 в месяц, 4166 в день, 173 в час, но все равно БРЕХНЯ.
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01.10.2024 16:02 Ответить
жовтень - грудень = 3 місяца. 1,5 ляма /3 = 500000. Далі за текстом
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01.10.2024 16:23 Ответить
А, ну если он за три месяца хочет 1,5 млн дронов выпустить, то это полный ******** - видать НАПОЛЕОН обнюхался и дал команду.
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01.10.2024 16:32 Ответить
Ще одне уточнення - цілодобово. Насправді цілком реально, було б з чого їх збирати.
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01.10.2024 16:26 Ответить
Наче и не мало а фронті не хватає
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01.10.2024 15:48 Ответить
Це отой що зєля обіцяв?
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01.10.2024 15:55 Ответить
А, сколько из этих 1,5 млн. можно будет руками пощупать?
Эта ШАВКА ЗЕ-УБЛЮДКОВ знаком с арифметикой? Это получается у наших военных должно быть более 4100 дронов в день!
Тогда почему на Московию каждый день не летят тысячи дронов и все бригады просят: "Дайте дроны"???
А, потому, что каждый третий дрон выпушен на бумаге, а бабки на его производство стырены ЗЕ-Шоблой.
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01.10.2024 15:58 Ответить
Знідно з даними Дейнеги, на Unated24 був обкатаний коефіціент "1 на фронт, 2 в офшори".
Так що "кожен третій" на фронт, а не вкрадено.
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01.10.2024 17:52 Ответить
виконали, та навіть перевиконали обіцянку потужного зе!гундоса.
а, ви, кажете у відставку...
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01.10.2024 15:59 Ответить
За будущее время политикам надо яйца в тески засовывать. Интересно не что сделают, а что сделано. Хорошая новость была бы что Украина сделала и поставила 1.5М дронов. Чего они все время о будущем говорят????
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01.10.2024 15:59 Ответить
До кінця року? І це при тому, що ще навіть не починали?
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01.10.2024 16:04 Ответить
А міллярт дерев вже заколосились? Бо вчителі по 4К грошей народу США так і не дождались? ЙОЙ!!!
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01.10.2024 16:05 Ответить
Порошенко называл значительно меньшие цифры, и про их качество https://youtu.be/QCH-hwWWchY?si=h-SBpZB1TYAZlSfN&t=1131
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01.10.2024 16:10 Ответить
Ещё один гигаВатный.
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01.10.2024 16:11 Ответить
- Силой воображения представьте себе какой жилмассив будет здесь создан. Только в нем одном будет установлено 740 газовых плит, то есть в 740 раз больше, чем было во всем городе до 1913 года... А если взять поэтажно весь объём работ, выполненный нашим СМУ за этот квартал и поставить этажи один на другой, то мы получим здание, которое будет в два раза выше, чем всемирно известная Эйфелева башня, или втрое выше, чем знаменитая Нотр-Дам-де-Пари. Что в переводе означает «Собор Парижской Богоматери».
- Какой-какой матери?
-Парижской... Бога... матери...

(хф "Операция "Ы")
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01.10.2024 16:27 Ответить
Знаєте чому від Шмигаля прозвучала саме така цифра - 1,5 млн. ? Та тому, що 19 вересня путлер заявив, що РФ планує виробити 1,4 млн. дронів до кінця року.
Нагадує дитсадівську гру «хто більше цифру назве»
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01.10.2024 16:34 Ответить
скорее - догнать и перегнать...
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01.10.2024 16:49 Ответить
Наволоч брехдива
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01.10.2024 17:07 Ответить
Це у якій реальності буде?
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01.10.2024 17:21 Ответить
Твою мать... 1 , 1,5 - хто більше?
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01.10.2024 17:31 Ответить
Интересно сколько продержится параша, если каждые сутки на нее будут лететь хотя бы 10000 дронов?
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01.10.2024 17:32 Ответить
Українці виготовлять, а ви що будете робити?
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01.10.2024 18:28 Ответить
Брешуть по черзі. Один паообіцяв мільйон, збрехав в же забувся про це як і зелені барани. Інший пообіцяв 1,5 мільйона, а під новий рік вийде третій і пообіцяє 3 мільйони і барани будуть в захваті робою своїх брехунів.
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01.10.2024 18:54 Ответить
Один мільйон вже дали???? Так само буде з 1,5 мільйона. Зелені ублюдки.
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01.10.2024 19:22 Ответить
.... дуже патужна заява.
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01.10.2024 20:29 Ответить
 
 