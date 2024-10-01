1,5 миллиона дронов произведут в Украине до конца года, - Шмыгаль

В Украине до конца 2024 года планируют изготовить 1,5 млн дронов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Еще одно направление поддержки нашего войска - это увеличение количества оружия и техники, которую имеют защитники Украины. Ежедневно работаем с партнерами над увеличением поставок оружия и работаем над развитием собственного ОПК. В 2023 году производство оружия выросло втрое: каждый второй боеприпас в зоне боевых действий - украинский. До конца года изготовим 1,5 млн дронов. Не только выпускаем беспилотники, но и готовим кадры для управления ими", - сказал Шмыгаль.

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Ранее сообщалось, что "Агентство оборонных закупок" Министерства обороны заключило контракты со 102 отечественными поставщиками, из которых 45% - это производители беспилотников.

Перед тем "Агентство оборонных закупок" Минобороны Украины заключило соглашения с украинскими производителями на поставку наземных дронов-камикадзе и о поставках боеприпасов на общую сумму 3,7 млрд грн.

До этого государство приобрело через электронный каталог Prozorro Market 20 тыс. беспилотных летательных аппаратов для военных. Их общая стоимость превышает 1,7 млрд грн.