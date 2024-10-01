1,5 мільйона дронів виготовлять в Україні до кінця року, - Шмигаль

В Україні до кінця 2024 року планують виготовити 1,5 млн дронів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Ще один напрямок підтримки нашого війська — це збільшення кількості зброї та техніки, яку мають захисники України. Щодня працюємо з партнерами над збільшенням постачання зброї та працюємо над розвитком власного ОПК. У 2023 році виробництво зброї зросло втричі: кожен другий боєприпас у зоні бойових дій - український. До кінця року виготовимо 1,5 млн дронів. Не лише випускаємо безпілотники, а й готуємо кадри для управління ними", - сказав Шмигаль.

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Раніше повідомлялося, що "Агентство оборонних закупівель" Міністерства оборони уклало контракти зі 102 вітчизняними постачальниками, з яких 45% – це виробники безпілотників.

Перед тим "Агенція оборонних закупівель" Міноборони України уклала угоди з українськими виробниками на постачання наземних дронів-камікадзе та про постачання боєприпасів на загальну суму 3,7 млрд грн.

До того держава придбала через електронний каталог Prozorro Market 20 тис. безпілотних літальних апаратів для військових. Їх загальна вартість перевищує 1,7 млрд грн.