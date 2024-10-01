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1,5 мільйона дронів виготовлять в Україні до кінця року, - Шмигаль

Виробництво дронів в Україні

В Україні до кінця 2024 року планують виготовити 1,5 млн дронів. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Ще один напрямок підтримки нашого війська — це збільшення кількості зброї та техніки, яку мають захисники України. Щодня працюємо з партнерами над збільшенням постачання зброї та працюємо над розвитком власного ОПК. У 2023 році виробництво зброї зросло втричі: кожен другий боєприпас у зоні бойових дій - український. До кінця року виготовимо 1,5 млн дронів. Не лише випускаємо безпілотники, а й готуємо кадри для управління ними", - сказав Шмигаль.

Також читайте: РФ створила в Китаї секретний проєкт з виробництва ударних безпілотників, – Reuters

Раніше повідомлялося, що "Агентство оборонних закупівель" Міністерства оборони уклало контракти зі 102 вітчизняними постачальниками, з яких 45% – це виробники безпілотників.

Перед тим "Агенція оборонних закупівель" Міноборони України уклала угоди з українськими виробниками на постачання наземних дронів-камікадзе та про постачання боєприпасів на загальну суму 3,7 млрд грн.

До того держава придбала через електронний каталог Prozorro Market 20 тис. безпілотних літальних апаратів для військових. Їх загальна вартість перевищує 1,7 млрд грн.

Автор: 

виробництво (1645) дрони (4780) Шмигаль Денис (4615)


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Топ коментарі
+14
500 000 на місяц? 17000 на добу? 700 за годину?
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01.10.2024 15:45
+8
Не можна брехати потужніше ніж Зе!
Пиши заяву на звільнення, розбійник!!
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01.10.2024 15:44
+5
Очередное враньё зелёных мародеров
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01.10.2024 15:44
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Обіцяти не означає.....
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01.10.2024 15:40 Відповісти
Можливо цей правда. Просто 60% безпілотників фінанують волонтери.
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01.10.2024 16:20 Відповісти
І що, вже всі ТТД по видах і кількості передали в фсб, чи ще в процесі ?
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01.10.2024 15:40 Відповісти
Все пошел на рекорд!
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01.10.2024 15:41 Відповісти
Очередное враньё зелёных мародеров
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01.10.2024 15:44 Відповісти
Не можна брехати потужніше ніж Зе!
Пиши заяву на звільнення, розбійник!!
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01.10.2024 15:44 Відповісти
500 000 на місяц? 17000 на добу? 700 за годину?
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01.10.2024 15:45 Відповісти
Уточняю: 125000 в месяц, 4166 в день, 173 в час, но все равно БРЕХНЯ.
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01.10.2024 16:02 Відповісти
жовтень - грудень = 3 місяца. 1,5 ляма /3 = 500000. Далі за текстом
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01.10.2024 16:23 Відповісти
А, ну если он за три месяца хочет 1,5 млн дронов выпустить, то это полный ******** - видать НАПОЛЕОН обнюхался и дал команду.
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01.10.2024 16:32 Відповісти
Ще одне уточнення - цілодобово. Насправді цілком реально, було б з чого їх збирати.
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01.10.2024 16:26 Відповісти
Наче и не мало а фронті не хватає
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01.10.2024 15:48 Відповісти
Це отой що зєля обіцяв?
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01.10.2024 15:55 Відповісти
А, сколько из этих 1,5 млн. можно будет руками пощупать?
Эта ШАВКА ЗЕ-УБЛЮДКОВ знаком с арифметикой? Это получается у наших военных должно быть более 4100 дронов в день!
Тогда почему на Московию каждый день не летят тысячи дронов и все бригады просят: "Дайте дроны"???
А, потому, что каждый третий дрон выпушен на бумаге, а бабки на его производство стырены ЗЕ-Шоблой.
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01.10.2024 15:58 Відповісти
Знідно з даними Дейнеги, на Unated24 був обкатаний коефіціент "1 на фронт, 2 в офшори".
Так що "кожен третій" на фронт, а не вкрадено.
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01.10.2024 17:52 Відповісти
виконали, та навіть перевиконали обіцянку потужного зе!гундоса.
а, ви, кажете у відставку...
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01.10.2024 15:59 Відповісти
За будущее время политикам надо яйца в тески засовывать. Интересно не что сделают, а что сделано. Хорошая новость была бы что Украина сделала и поставила 1.5М дронов. Чего они все время о будущем говорят????
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01.10.2024 15:59 Відповісти
До кінця року? І це при тому, що ще навіть не починали?
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01.10.2024 16:04 Відповісти
А міллярт дерев вже заколосились? Бо вчителі по 4К грошей народу США так і не дождались? ЙОЙ!!!
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01.10.2024 16:05 Відповісти
Порошенко называл значительно меньшие цифры, и про их качество https://youtu.be/QCH-hwWWchY?si=h-SBpZB1TYAZlSfN&t=1131
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01.10.2024 16:10 Відповісти
Ещё один гигаВатный.
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01.10.2024 16:11 Відповісти
- Силой воображения представьте себе какой жилмассив будет здесь создан. Только в нем одном будет установлено 740 газовых плит, то есть в 740 раз больше, чем было во всем городе до 1913 года... А если взять поэтажно весь объём работ, выполненный нашим СМУ за этот квартал и поставить этажи один на другой, то мы получим здание, которое будет в два раза выше, чем всемирно известная Эйфелева башня, или втрое выше, чем знаменитая Нотр-Дам-де-Пари. Что в переводе означает «Собор Парижской Богоматери».
- Какой-какой матери?
-Парижской... Бога... матери...

(хф "Операция "Ы")
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01.10.2024 16:27 Відповісти
Знаєте чому від Шмигаля прозвучала саме така цифра - 1,5 млн. ? Та тому, що 19 вересня путлер заявив, що РФ планує виробити 1,4 млн. дронів до кінця року.
Нагадує дитсадівську гру «хто більше цифру назве»
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01.10.2024 16:34 Відповісти
скорее - догнать и перегнать...
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01.10.2024 16:49 Відповісти
Наволоч брехдива
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01.10.2024 17:07 Відповісти
Це у якій реальності буде?
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01.10.2024 17:21 Відповісти
Твою мать... 1 , 1,5 - хто більше?
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01.10.2024 17:31 Відповісти
Интересно сколько продержится параша, если каждые сутки на нее будут лететь хотя бы 10000 дронов?
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01.10.2024 17:32 Відповісти
Українці виготовлять, а ви що будете робити?
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01.10.2024 18:28 Відповісти
Брешуть по черзі. Один паообіцяв мільйон, збрехав в же забувся про це як і зелені барани. Інший пообіцяв 1,5 мільйона, а під новий рік вийде третій і пообіцяє 3 мільйони і барани будуть в захваті робою своїх брехунів.
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01.10.2024 18:54 Відповісти
Один мільйон вже дали???? Так само буде з 1,5 мільйона. Зелені ублюдки.
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01.10.2024 19:22 Відповісти
.... дуже патужна заява.
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01.10.2024 20:29 Відповісти
 
 