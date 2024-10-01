Половина боєприпасів у зоні бойових дій - українські, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що половина боєприпасів на фронті - українського виробництва.

Про це він сказав під час засідання уряду, передає Цензор.НЕТ.

"Щодня працюємо з партнерами щодо збільшення постачань зброї та посилюємо розвиток власного оборонно-промислового комплексу. У 2023 році виробництво зброї в Україні зросло втричі. Кожен другий боєприпас у зоні бойових дій - український", - зазначив він.

За словами Шмигаля, Україна виходить на значні обсяги виробництва артилерійських систем і броньованої техніки.

"Налагоджуємо спільні виробництва з партнерами, а також залучаємо кошти партнерів щодо купівлі української зброї для України. Кожен вчасно відправлений на фронт снаряд, кожен дрон, кожна одиниця артилерії - це зростання сили і могутності наших воїнів, збереження їх життів", - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше у Міноборони заявили, що співвідношення у використанні артилерійських боєприпасів України та РФ на полі бою скоротилось порівняно із зимою 2024 року до 1:3.

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