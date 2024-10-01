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Новини Війна
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Половина боєприпасів у зоні бойових дій - українські, - Шмигаль

Половина боєприпасів на фронті - українські: заява Шмигаля

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що половина боєприпасів на фронті - українського виробництва.

Про це він сказав під час засідання уряду, передає Цензор.НЕТ.

"Щодня працюємо з партнерами щодо збільшення постачань зброї та посилюємо розвиток власного оборонно-промислового комплексу. У 2023 році виробництво зброї в Україні зросло втричі. Кожен другий боєприпас у зоні бойових дій - український", - зазначив він.

За словами Шмигаля, Україна виходить на значні обсяги виробництва артилерійських систем і броньованої техніки.

"Налагоджуємо спільні виробництва з партнерами, а також залучаємо кошти партнерів щодо купівлі української зброї для України. Кожен вчасно відправлений на фронт снаряд, кожен дрон, кожна одиниця артилерії - це зростання сили і могутності наших воїнів, збереження їх життів", - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше у Міноборони заявили, що співвідношення у використанні артилерійських боєприпасів України та РФ на полі бою скоротилось порівняно із зимою 2024 року до 1:3.

Читайте: У кожній області повинен бути щонайменше один військовий ліцей, - Шмигаль

Автор: 

боєприпаси (2282) Шмигаль Денис (4615)


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Топ коментарі
+6
Більшою або меншою буває частина, а не половина
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01.10.2024 16:00
+4
Кому он об этом рассказывает?
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01.10.2024 15:48
+4
Про це він https://t.me/Denys_Smyhal/8578 сказав під час засідання уряду

сам собі.
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01.10.2024 15:57
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Кому он об этом рассказывает?
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01.10.2024 15:48 Відповісти
Про це він https://t.me/Denys_Smyhal/8578 сказав під час засідання уряду

сам собі.
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01.10.2024 15:57 Відповісти

Там - на засіданні уряду -- голова взагалі може говорити, що захоче.
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01.10.2024 16:29 Відповісти
Прокололось, падло. Це чітко означає, що *********** не мало, а ДУЖЕ мало. Бо українських там дууууже мало.
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01.10.2024 15:53 Відповісти
Половина буває більша і меньша. Шмигаль не уточнив яка саме.
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01.10.2024 15:57 Відповісти
Більшою або меншою буває частина, а не половина
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01.10.2024 16:00 Відповісти
Пане Шмигаль, перелогінтеся, у вас відмазки на будь-яке питання є, аби не робити!
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01.10.2024 16:06 Відповісти
+++
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01.10.2024 16:10 Відповісти
Вы традиционалист. А мир развивается.
У Лобачевского параллельные пересекаются, а у Стивен Кови есть: Третья альтернатива. Решение самых сложных жизненных проблем
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01.10.2024 16:16 Відповісти
Ви кізяки якого сорту курите?
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01.10.2024 16:24 Відповісти
Да, у россиян половина боеприпасов украинские. Подарили им.
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01.10.2024 16:07 Відповісти
Неправда. Не має в Україні таких потужностей і технологій. Пороха свого ще не робимо.
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01.10.2024 16:08 Відповісти
Порох був, але ми обрали ваЗелін
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01.10.2024 16:17 Відповісти
Фарфоровую фиксу даешь?
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01.10.2024 16:08 Відповісти
Шмигаль: витрати на армію у бюджеті 2024 закладено на 9 місяців. 9/12=0,75, тобто 75%
Умеров у 2024 році зробив замовлень на виробництво снарядів на 25% менше, тобто 75%, до вересня.
В МО в 2024 році пртоерміновані контракти на 168 млрд. - гроші заплачені - контракти не виконані. Ще на 40млрд. гроші проплачені, але там щось дивне, то лі гроші зникли, то лі виконавці.
=============
Питання дня: хто у серпні-вересні 2023 року казав, що війна закончиться у вересні 2024 і до чого тут зняття Залужного і відсутність фортифікацій, Курська операція і багато чого іншого.
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01.10.2024 18:09 Відповісти
То лі? Що це?
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01.10.2024 19:48 Відповісти
 
 