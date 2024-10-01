Половина боєприпасів у зоні бойових дій - українські, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що половина боєприпасів на фронті - українського виробництва.
Про це він сказав під час засідання уряду, передає Цензор.НЕТ.
"Щодня працюємо з партнерами щодо збільшення постачань зброї та посилюємо розвиток власного оборонно-промислового комплексу. У 2023 році виробництво зброї в Україні зросло втричі. Кожен другий боєприпас у зоні бойових дій - український", - зазначив він.
За словами Шмигаля, Україна виходить на значні обсяги виробництва артилерійських систем і броньованої техніки.
"Налагоджуємо спільні виробництва з партнерами, а також залучаємо кошти партнерів щодо купівлі української зброї для України. Кожен вчасно відправлений на фронт снаряд, кожен дрон, кожна одиниця артилерії - це зростання сили і могутності наших воїнів, збереження їх життів", - додав прем'єр.
Нагадаємо, раніше у Міноборони заявили, що співвідношення у використанні артилерійських боєприпасів України та РФ на полі бою скоротилось порівняно із зимою 2024 року до 1:3.
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сам собі.
Там - на засіданні уряду -- голова взагалі може говорити, що захоче.
У Лобачевского параллельные пересекаются, а у Стивен Кови есть: Третья альтернатива. Решение самых сложных жизненных проблем
Умеров у 2024 році зробив замовлень на виробництво снарядів на 25% менше, тобто 75%, до вересня.
В МО в 2024 році пртоерміновані контракти на 168 млрд. - гроші заплачені - контракти не виконані. Ще на 40млрд. гроші проплачені, але там щось дивне, то лі гроші зникли, то лі виконавці.
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Питання дня: хто у серпні-вересні 2023 року казав, що війна закончиться у вересні 2024 і до чого тут зняття Залужного і відсутність фортифікацій, Курська операція і багато чого іншого.