Співвідношення артилерійських боєприпасів України та РФ становить 1:3, - Міноборони

Співвідношення артилерійських боєприпасів України та РФ на фронті наразі становить 1:3.

Про це в ефірі телемарафону заявив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішній день співвідношення у використанні артилерійських боєприпасів на полі бою скоротилось порівняно із зимою 2024 року, коли він був 1:8. На сьогоднішній день він становить 1:3, але все одно перевага на боці РФ", - сказав він.

Водночас, сказав Гаврилюк, РФ має набагато більший людський потенціал та мобілізаційний ресурс, ніж Україна.

"Попри це ми все одно продовжуємо вирішення питань для знівелювання цієї переваги з боку РФ шляхом провадження різних інноваційних рішень та військових технологій для забезпечення переваги на полі бою. На сьогодні вже налагоджений процес виявлення проблеми на полі бою, швидкого прийняття правильного рішення для вирішення цієї проблеми і впровадження його у технології або зразки озброєння, які надходять на поле бою. Хоча він ще недосконалий, але ми здійснюємо потужні кроки у цьому напрямку для розв'язання цієї проблеми", - додав заступник міністра.

Нагадаємо, у лютому 2024 року президент Володимир Зеленський заявляв, що перевага росіян в артилерії 1 до 7. Для контрнаступу це співвідношення потрібно зменшити до 1 до 1,5-3.

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