УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10866 відвідувачів онлайн
Новини
1 502 17

Співвідношення артилерійських боєприпасів України та РФ становить 1:3, - Міноборони

Яке співвідношення артилерійських боєприпасів на фронті?

Співвідношення артилерійських боєприпасів України та РФ на фронті наразі становить 1:3.

Про це в ефірі телемарафону заявив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішній день співвідношення у використанні артилерійських боєприпасів на полі бою скоротилось порівняно із зимою 2024 року, коли він був 1:8. На сьогоднішній день він становить 1:3, але все одно перевага на боці РФ", - сказав він.

Водночас, сказав Гаврилюк, РФ має набагато більший людський потенціал та мобілізаційний ресурс, ніж Україна.

"Попри це ми все одно продовжуємо вирішення питань для знівелювання цієї переваги з боку РФ шляхом провадження різних інноваційних рішень та військових технологій для забезпечення переваги на полі бою. На сьогодні вже налагоджений процес виявлення проблеми на полі бою, швидкого прийняття правильного рішення для вирішення цієї проблеми і впровадження його у технології або зразки озброєння, які надходять на поле бою. Хоча він ще недосконалий, але ми здійснюємо потужні кроки у цьому напрямку для розв'язання цієї проблеми", - додав заступник міністра.

Нагадаємо, у лютому 2024 року президент Володимир Зеленський заявляв, що перевага росіян в артилерії 1 до 7. Для контрнаступу це співвідношення потрібно зменшити до 1 до 1,5-3.

Також читайте: Уряд Британії збільшив план постачання Україні САУ AS90 до 16 одиниць

Автор: 

боєприпаси (2281) артилерія (790) Гаврилюк Іван (33)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
тобто, всі буржуйські заводи, разом узяті, не можуть переплюнути недорозвинену кацапію?
******!
а, як що б лапті полізли на країни балтії, спочатку?
все! прощавай балтійське море?
показати весь коментар
01.10.2024 11:04
+3
Там ще кін чен ий допомагає та Китай із Іраном - "партньори"
показати весь коментар
01.10.2024 11:12
+2
Це середня по палаті - у Вугледарі 1 до 10
показати весь коментар
01.10.2024 11:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дивно таке читати, бо була інформація зовсім інша.
показати весь коментар
01.10.2024 10:56 Відповісти
брехуни ,- два тижня назад боневтік гундосив шо 1 до 12 ..
показати весь коментар
01.10.2024 10:57 Відповісти
Це середня по палаті - у Вугледарі 1 до 10
показати весь коментар
01.10.2024 11:01 Відповісти
тобто, всі буржуйські заводи, разом узяті, не можуть переплюнути недорозвинену кацапію?
******!
а, як що б лапті полізли на країни балтії, спочатку?
все! прощавай балтійське море?
показати весь коментар
01.10.2024 11:04 Відповісти
Там ще кін чен ий допомагає та Китай із Іраном - "партньори"
показати весь коментар
01.10.2024 11:12 Відповісти
на @уйлостані тіко в Європейській частині понад сорок складів із БК та ракетами розмірами та номенклатурою яко тихорецьк, октябрське, торопєць. За уралом теж таке БК є в наявності, не все на захід ще перевезли. Залишки з часів совка.
Та й пончик кндр-вський передачки БК забезпечує, виробництво там налагоджене
Тобто, Західним заводам ще доведеться попрацювати, та й нашим також
СБУ, ГУР та ССО нема чого також розслаблятися у допомзі кацапам знищувати своє БК на складах
показати весь коментар
01.10.2024 11:16 Відповісти
тобто, поки розслаблені буржуйські рожеві поні, вивчали технології, та створювали арт об'єкти, вожді самодури пиляли напильником снаряди?
хммм...
то, хто кого переміг?
показати весь коментар
01.10.2024 11:23 Відповісти
на часі нищити запаси БК на складах @уйлостану
от тоді за перемогу можна думати
показати весь коментар
01.10.2024 11:49 Відповісти
Гадьониш продовжує саботувати виробництво української зброї.

Гадьониша геть! Разом з "неначасі"
показати весь коментар
01.10.2024 11:08 Відповісти
А наше МО скоро не відрізнити від кацапського...
показати весь коментар
01.10.2024 11:09 Відповісти
Якщо правда то це вже краще але всерівно погано, при всій допомозі вже мало б бути 1 до 10 на користь України. Але немає коли "потужному лідору" займатися виробництвом зброї він зайнятий "планом перемоги".....
показати весь коментар
01.10.2024 11:10 Відповісти
Ги ги ги. Ботоферма з нульовою моралью
показати весь коментар
01.10.2024 12:46 Відповісти
показати весь коментар
01.10.2024 11:59 Відповісти
На військовій промисловості багато не вкрадеш. А от на дорогах - легко з половини. На єдиному марафоні, на продажі землі(разом з надрами), на транзиті російської нафти і газу, на таможні, на ТЦК, на ухилянтах, втікачах... Зєля знає, що робить.

Але нам своє робить. Вибори
показати весь коментар
01.10.2024 15:48 Відповісти
Пишаєтесь своїм досягненням?
показати весь коментар
01.10.2024 12:26 Відповісти
 
 