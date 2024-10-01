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Новости
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Соотношение артиллерийских боеприпасов Украины и РФ составляет 1:3, - Минобороны

Яке співвідношення артилерійських боєприпасів на фронті?

Соотношение артиллерийских боеприпасов Украины и РФ на фронте сейчас составляет 1:3.

Об этом в эфире телемарафона заявил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день соотношение в использовании артиллерийских боеприпасов на поле боя сократилось по сравнению с зимой 2024 года, когда оно было 1:8. На сегодняшний день оно составляет 1:3, но все равно преимущество - на стороне РФ", - сказал он.

В то же время, сказал Гаврилюк, РФ имеет гораздо больший человеческий потенциал и мобилизационный ресурс, чем Украина.

"Несмотря на это мы все равно продолжаем решение вопросов для нивелирования этого преимущества со стороны РФ путем производства различных инновационных решений и военных технологий для обеспечения преимущества на поле боя. На сегодня уже налажен процесс выявления проблемы на поле боя, быстрого принятия правильного решения для решения этой проблемы и внедрения его в технологии или образцы вооружения, которые поступают на поле боя. Хотя он еще несовершенен, но мы осуществляем мощные шаги в этом направлении для решения этой проблемы", - добавил заместитель министра.

Напомним, в феврале 2024 года президент Владимир Зеленский заявлял, что преимущество россиян в артиллерии 1 к 7. Для контрнаступления это соотношение нужно уменьшить до 1 к 1,5-3.

Читайте также: Армия РФ ощутит последствия украинских ударов по военным складам уже в октябре, - эстонская разведка

Автор: 

боеприпасы (2346) артиллерия (637) Гаврилюк Иван (32)


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Топ комментарии
+7
тобто, всі буржуйські заводи, разом узяті, не можуть переплюнути недорозвинену кацапію?
******!
а, як що б лапті полізли на країни балтії, спочатку?
все! прощавай балтійське море?
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01.10.2024 11:04
+3
Там ще кін чен ий допомагає та Китай із Іраном - "партньори"
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01.10.2024 11:12
+2
Це середня по палаті - у Вугледарі 1 до 10
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01.10.2024 11:01
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Правила форума Совет форумчан
Дивно таке читати, бо була інформація зовсім інша.
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01.10.2024 10:56 Ответить
брехуни ,- два тижня назад боневтік гундосив шо 1 до 12 ..
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01.10.2024 10:57 Ответить
Це середня по палаті - у Вугледарі 1 до 10
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01.10.2024 11:01 Ответить
тобто, всі буржуйські заводи, разом узяті, не можуть переплюнути недорозвинену кацапію?
******!
а, як що б лапті полізли на країни балтії, спочатку?
все! прощавай балтійське море?
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01.10.2024 11:04 Ответить
Там ще кін чен ий допомагає та Китай із Іраном - "партньори"
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01.10.2024 11:12 Ответить
на @уйлостані тіко в Європейській частині понад сорок складів із БК та ракетами розмірами та номенклатурою яко тихорецьк, октябрське, торопєць. За уралом теж таке БК є в наявності, не все на захід ще перевезли. Залишки з часів совка.
Та й пончик кндр-вський передачки БК забезпечує, виробництво там налагоджене
Тобто, Західним заводам ще доведеться попрацювати, та й нашим також
СБУ, ГУР та ССО нема чого також розслаблятися у допомзі кацапам знищувати своє БК на складах
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01.10.2024 11:16 Ответить
тобто, поки розслаблені буржуйські рожеві поні, вивчали технології, та створювали арт об'єкти, вожді самодури пиляли напильником снаряди?
хммм...
то, хто кого переміг?
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01.10.2024 11:23 Ответить
на часі нищити запаси БК на складах @уйлостану
от тоді за перемогу можна думати
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01.10.2024 11:49 Ответить
Гадьониш продовжує саботувати виробництво української зброї.

Гадьониша геть! Разом з "неначасі"
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01.10.2024 11:08 Ответить
А наше МО скоро не відрізнити від кацапського...
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01.10.2024 11:09 Ответить
Якщо правда то це вже краще але всерівно погано, при всій допомозі вже мало б бути 1 до 10 на користь України. Але немає коли "потужному лідору" займатися виробництвом зброї він зайнятий "планом перемоги".....
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01.10.2024 11:10 Ответить
Ги ги ги. Ботоферма з нульовою моралью
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01.10.2024 12:46 Ответить
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01.10.2024 11:59 Ответить
На військовій промисловості багато не вкрадеш. А от на дорогах - легко з половини. На єдиному марафоні, на продажі землі(разом з надрами), на транзиті російської нафти і газу, на таможні, на ТЦК, на ухилянтах, втікачах... Зєля знає, що робить.

Але нам своє робить. Вибори
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01.10.2024 15:48 Ответить
Пишаєтесь своїм досягненням?
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01.10.2024 12:26 Ответить
 
 