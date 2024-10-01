Соотношение артиллерийских боеприпасов Украины и РФ составляет 1:3, - Минобороны
Соотношение артиллерийских боеприпасов Украины и РФ на фронте сейчас составляет 1:3.
Об этом в эфире телемарафона заявил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк, передает Цензор.НЕТ.
"На сегодняшний день соотношение в использовании артиллерийских боеприпасов на поле боя сократилось по сравнению с зимой 2024 года, когда оно было 1:8. На сегодняшний день оно составляет 1:3, но все равно преимущество - на стороне РФ", - сказал он.
В то же время, сказал Гаврилюк, РФ имеет гораздо больший человеческий потенциал и мобилизационный ресурс, чем Украина.
"Несмотря на это мы все равно продолжаем решение вопросов для нивелирования этого преимущества со стороны РФ путем производства различных инновационных решений и военных технологий для обеспечения преимущества на поле боя. На сегодня уже налажен процесс выявления проблемы на поле боя, быстрого принятия правильного решения для решения этой проблемы и внедрения его в технологии или образцы вооружения, которые поступают на поле боя. Хотя он еще несовершенен, но мы осуществляем мощные шаги в этом направлении для решения этой проблемы", - добавил заместитель министра.
Напомним, в феврале 2024 года президент Владимир Зеленский заявлял, что преимущество россиян в артиллерии 1 к 7. Для контрнаступления это соотношение нужно уменьшить до 1 к 1,5-3.
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а, як що б лапті полізли на країни балтії, спочатку?
все! прощавай балтійське море?
Та й пончик кндр-вський передачки БК забезпечує, виробництво там налагоджене
Тобто, Західним заводам ще доведеться попрацювати, та й нашим також
СБУ, ГУР та ССО нема чого також розслаблятися у допомзі кацапам знищувати своє БК на складах
хммм...
то, хто кого переміг?
от тоді за перемогу можна думати
Гадьониша геть! Разом з "неначасі"
Але нам своє робить. Вибори