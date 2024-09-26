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Новини
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У кожній області повинен бути щонайменше один військовий ліцей, - Шмигаль

Шмигаль заявив, що в кожній області має бути військовий ліцей

Україна прагне створити розгалужену мережу військових ліцеїв.

Про це заявив очільник Кабінету Міністрів Денис Шмигаль під час виїзного засідання уряду в Миколаївській області, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Шмигаля, розвиток військової освіти - це один з аспектів безпеки.

"Зокрема, держава прагне створити розгалужену мережу військових ліцеїв. У кожній області повинен бути щонайменше один такий заклад", - сказав прем'єр-міністр.

Шмигаль розповів, що уряд вже ініціював заснування військового ліцею на Миколаївщині. Міністерству оборони було дано доручення розглянути можливість створення закладу на базі Горохівської філії Надбузького професійного аграрного ліцею.

"У регіоні для роботи такого закладу є педагогічні кадри і є запит з боку хлопців та дівчат на якісну патріотичну освіту. Тому будемо працювати в цьому напрямі", - підсумував очільник Кабміну.

Читайте також: МВС відкриє три ліцеї військово-патріотичного спрямування для дітей загиблих і поранених працівників системи відомства

Автор: 

ліцей (47) освіта (1308) Шмигаль Денис (4602)


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Топ коментарі
+12
Не лікарня, не школа, не садочок, не медлабораторія, не станція швидкої - головне ***** ліцей... Хай вже панаму надіне, а то осіннє сонечко так напекло ту лисину, що він вирішив що може щось на камеру розумне сказати...
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26.09.2024 20:09
+10
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26.09.2024 20:08
+6
в кожній області, а краще районі повинна бути шибенеця, щоб вішати таких слуг.
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26.09.2024 20:15
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26.09.2024 20:08 Відповісти
Баканова ректором в Херсонську. бувшого замміністра МВС - в Донецьку? . Ну т і д
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26.09.2024 20:12 Відповісти
Оце думка! Оце стратегічна ініцатива! Скільки років думав?(((
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27.09.2024 06:04 Відповісти
Не лікарня, не школа, не садочок, не медлабораторія, не станція швидкої - головне ***** ліцей... Хай вже панаму надіне, а то осіннє сонечко так напекло ту лисину, що він вирішив що може щось на камеру розумне сказати...
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26.09.2024 20:09 Відповісти
В країні війна, а не підготовка до олімпіади
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26.09.2024 20:23 Відповісти
Вы меня извините. Но я скажу про банальную вещь Во время войны страной должны управлять (тока не ржать) военные. Нам наперёд насрано. После прекращения боев. На выборах победит военный. Проигравшая сторона (сомневаетесь?) будет искать защиту. А значит после войны мы получим не возрождение экономики, а программу пушки вместо масла. И обратное. После военных к власти приходят гражданские, с либеризацией экономики. Это вкратце
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26.09.2024 20:59 Відповісти
А выкладачами - БАКАНОВ та інші недопосажені за грати менти та СБУшники? Ну нЕ Червінський - це 100 відсотково
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26.09.2024 20:09 Відповісти
в кожній області, а краще районі повинна бути шибенеця, щоб вішати таких слуг.
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26.09.2024 20:15 Відповісти
не надоїло пи%діти аби шо? ви ж на протести виходите тілки за грошенята
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26.09.2024 20:20 Відповісти
А фінансування звідки буде, красти перестанете? Чи сподівається що Європа постійно гроші даватиме?
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26.09.2024 20:15 Відповісти
у вас дурників і будуть красти
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26.09.2024 20:18 Відповісти
ЗДЕСЬ БЫЛ ВАСЯ...
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26.09.2024 20:40 Відповісти
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26.09.2024 20:17 Відповісти
Образованщіна((( Як і все- до нестями квартальне.
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26.09.2024 20:20 Відповісти
Шміґоль і військові ліцеї ...
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26.09.2024 20:20 Відповісти
З Шмигаля попер Совок.

Чому повинен? Кому повинен?
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26.09.2024 20:30 Відповісти
Пётр I, ****..
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26.09.2024 20:31 Відповісти
Як полтавський? Атака 2хв?
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26.09.2024 20:35 Відповісти
Так на всю Україну корупціонерів не вистаче при таких темпах нарощювання всього.
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26.09.2024 20:35 Відповісти
В каждой области должны быть: хотя бы один хороший ВУЗ, дом престарелых, госпиталь и т.д., а в кадетское училище нужно отправлять детей шмыгаля.
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26.09.2024 20:40 Відповісти
А в кожному ліцеї серед курсантів по 10 дітей міністрів,депутатів і дітей найближчих родичів.
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26.09.2024 20:57 Відповісти
Уже незнають на чому ще намародерить, і на схематоз звісно поставлять кірюшу
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26.09.2024 21:01 Відповісти
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26.09.2024 21:24 Відповісти
Шо за маячня ? 25 військових ліцеїв та інститутів ??

У системі військової освіти 12 ВВНЗ та ВПН ЗВО (2 університети, 4 академії, 6 військових інститутів); кафедри військової підготовки (5 - офіцерів кадру, 26 - офіцерів запасу).

Деякі не заповненні.
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26.09.2024 22:10 Відповісти
А чого не космодром... , вже цех по збиранню дронів у кожній хаті є, можна і ракети збирати... Шапіто...
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26.09.2024 22:19 Відповісти
А жінки повинні народжувати юнітів для війни
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26.09.2024 22:50 Відповісти
А навіщо? Може прийшов час притинити дурні реформи у загальноосвітніх школах. З вчителів вже пора зняти бронь аби дітей не вчили уклоністи без педагогічної освіти. І доручити цю справу жінкам. І "військовий ліцей" буде у кожній школі без додаткових затрат і генеральських погон МОН.
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27.09.2024 12:19 Відповісти
 
 