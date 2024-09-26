У кожній області повинен бути щонайменше один військовий ліцей, - Шмигаль

Україна прагне створити розгалужену мережу військових ліцеїв.

Про це заявив очільник Кабінету Міністрів Денис Шмигаль під час виїзного засідання уряду в Миколаївській області, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Шмигаля, розвиток військової освіти - це один з аспектів безпеки.

"Зокрема, держава прагне створити розгалужену мережу військових ліцеїв. У кожній області повинен бути щонайменше один такий заклад", - сказав прем'єр-міністр.

Шмигаль розповів, що уряд вже ініціював заснування військового ліцею на Миколаївщині. Міністерству оборони було дано доручення розглянути можливість створення закладу на базі Горохівської філії Надбузького професійного аграрного ліцею.

"У регіоні для роботи такого закладу є педагогічні кадри і є запит з боку хлопців та дівчат на якісну патріотичну освіту. Тому будемо працювати в цьому напрямі", - підсумував очільник Кабміну.

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