В каждой области должен быть по меньшей мере один военный лицей, - Шмыгаль

Украина стремится создать разветвленную сеть военных лицеев.

Об этом заявил глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль во время выездного заседания правительства в Николаевской области, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Шмыгаля, развитие военного образования - это один из аспектов безопасности.

"В частности, государство стремится создать разветвленную сеть военных лицеев. В каждой области должно быть как минимум одно такое заведение", - сказал премьер-министр.

Шмыгаль рассказал, что правительство уже инициировало создание военного лицея на Николаевщине. Министерству обороны было дано поручение рассмотреть возможность создания заведения на базе Гороховского филиала Надбугского профессионального аграрного лицея.

"В регионе для работы такого заведения есть педагогические кадры и есть запрос со стороны ребят на качественное патриотическое образование. Поэтому будем работать в этом направлении", - подытожил глава Кабмина.

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