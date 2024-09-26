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Новости
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В каждой области должен быть по меньшей мере один военный лицей, - Шмыгаль

Шмигаль заявив, що в кожній області має бути військовий ліцей

Украина стремится создать разветвленную сеть военных лицеев.

Об этом заявил глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль во время выездного заседания правительства в Николаевской области, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Шмыгаля, развитие военного образования - это один из аспектов безопасности.

"В частности, государство стремится создать разветвленную сеть военных лицеев. В каждой области должно быть как минимум одно такое заведение", - сказал премьер-министр.

Шмыгаль рассказал, что правительство уже инициировало создание военного лицея на Николаевщине. Министерству обороны было дано поручение рассмотреть возможность создания заведения на базе Гороховского филиала Надбугского профессионального аграрного лицея.

"В регионе для работы такого заведения есть педагогические кадры и есть запрос со стороны ребят на качественное патриотическое образование. Поэтому будем работать в этом направлении", - подытожил глава Кабмина.

Читайте также: В Кривом Роге откроют лицей МВД для детей погибших и раненых работников министерства: Это пятое такое заведение в Украине

Автор: 

лицей (53) образование (2271) Шмыгаль Денис (2705)


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Топ комментарии
+12
Не лікарня, не школа, не садочок, не медлабораторія, не станція швидкої - головне ***** ліцей... Хай вже панаму надіне, а то осіннє сонечко так напекло ту лисину, що він вирішив що може щось на камеру розумне сказати...
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26.09.2024 20:09
+10
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26.09.2024 20:08
+6
в кожній області, а краще районі повинна бути шибенеця, щоб вішати таких слуг.
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26.09.2024 20:15
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26.09.2024 20:08 Ответить
Баканова ректором в Херсонську. бувшого замміністра МВС - в Донецьку? . Ну т і д
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26.09.2024 20:12 Ответить
Оце думка! Оце стратегічна ініцатива! Скільки років думав?(((
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27.09.2024 06:04 Ответить
Не лікарня, не школа, не садочок, не медлабораторія, не станція швидкої - головне ***** ліцей... Хай вже панаму надіне, а то осіннє сонечко так напекло ту лисину, що він вирішив що може щось на камеру розумне сказати...
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26.09.2024 20:09 Ответить
В країні війна, а не підготовка до олімпіади
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26.09.2024 20:23 Ответить
Вы меня извините. Но я скажу про банальную вещь Во время войны страной должны управлять (тока не ржать) военные. Нам наперёд насрано. После прекращения боев. На выборах победит военный. Проигравшая сторона (сомневаетесь?) будет искать защиту. А значит после войны мы получим не возрождение экономики, а программу пушки вместо масла. И обратное. После военных к власти приходят гражданские, с либеризацией экономики. Это вкратце
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26.09.2024 20:59 Ответить
А выкладачами - БАКАНОВ та інші недопосажені за грати менти та СБУшники? Ну нЕ Червінський - це 100 відсотково
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26.09.2024 20:09 Ответить
в кожній області, а краще районі повинна бути шибенеця, щоб вішати таких слуг.
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26.09.2024 20:15 Ответить
не надоїло пи%діти аби шо? ви ж на протести виходите тілки за грошенята
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26.09.2024 20:20 Ответить
А фінансування звідки буде, красти перестанете? Чи сподівається що Європа постійно гроші даватиме?
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26.09.2024 20:15 Ответить
у вас дурників і будуть красти
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26.09.2024 20:18 Ответить
ЗДЕСЬ БЫЛ ВАСЯ...
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26.09.2024 20:40 Ответить
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26.09.2024 20:17 Ответить
Образованщіна((( Як і все- до нестями квартальне.
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26.09.2024 20:20 Ответить
Шміґоль і військові ліцеї ...
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26.09.2024 20:20 Ответить
З Шмигаля попер Совок.

Чому повинен? Кому повинен?
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26.09.2024 20:30 Ответить
Пётр I, ****..
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26.09.2024 20:31 Ответить
Як полтавський? Атака 2хв?
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26.09.2024 20:35 Ответить
Так на всю Україну корупціонерів не вистаче при таких темпах нарощювання всього.
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26.09.2024 20:35 Ответить
В каждой области должны быть: хотя бы один хороший ВУЗ, дом престарелых, госпиталь и т.д., а в кадетское училище нужно отправлять детей шмыгаля.
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26.09.2024 20:40 Ответить
А в кожному ліцеї серед курсантів по 10 дітей міністрів,депутатів і дітей найближчих родичів.
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26.09.2024 20:57 Ответить
Уже незнають на чому ще намародерить, і на схематоз звісно поставлять кірюшу
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26.09.2024 21:01 Ответить
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26.09.2024 21:24 Ответить
Шо за маячня ? 25 військових ліцеїв та інститутів ??

У системі військової освіти 12 ВВНЗ та ВПН ЗВО (2 університети, 4 академії, 6 військових інститутів); кафедри військової підготовки (5 - офіцерів кадру, 26 - офіцерів запасу).

Деякі не заповненні.
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26.09.2024 22:10 Ответить
А чого не космодром... , вже цех по збиранню дронів у кожній хаті є, можна і ракети збирати... Шапіто...
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26.09.2024 22:19 Ответить
А жінки повинні народжувати юнітів для війни
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26.09.2024 22:50 Ответить
А навіщо? Може прийшов час притинити дурні реформи у загальноосвітніх школах. З вчителів вже пора зняти бронь аби дітей не вчили уклоністи без педагогічної освіти. І доручити цю справу жінкам. І "військовий ліцей" буде у кожній школі без додаткових затрат і генеральських погон МОН.
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27.09.2024 12:19 Ответить
 
 