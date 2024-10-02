Україна масштабує виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів, - Міноборони

Виробництво артилерійських боєприпасів калібру 155 мм для західних систем в Україні масштабується.

Як повідомляє Цензор.НЕТ.із посиланням на пресслужбу Міноборони України, про це на відкритті представництва французько-німецького оборонного концерну KNDS у Києві заявив заступник Міністра оборони Дмитро Кліменков.

Яку діяльність вестиме компанія KNDS Ukraine LLC

Новостворена компанія KNDS Ukraine LLC і українська промисловість спільно вироблятимуть в Україні 155-мм артилерійські боєприпаси.

Її діяльність також зосередиться на забезпеченні технічного обслуговування та ремонту техніки виробництва KNDS:

танків Leopard 1 і Leopard 2,

самохідних артилерійських установок CAESAR та PzH 2000,

бронемашин AMX 10RC.

Кліменков подякував Франції, Німеччині та всім партнерам, які сприяли реалізації цього співробітництва. За його словами, відкриття представництва KNDS в Україні закладе фундамент у створення надійної системи безпеки та оборони у Європі.

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"Окрім військової техніки, критично важливим є виробництво снарядів калібру 155 мм на наших підприємствах. І я впевнений, що разом ми зможемо втілити багато важливих ініціатив для зміцнення безпеки в Україні та Європі в цілому", — зазначив Кліменков.

У майбутньому компанія займатиметься й повноцінним виробництвом окремих систем озброєння на території України.

За даними KNDS, українські Збройні сили вже використовують або законтрактували майже 800 одиниць техніки та озброєння концерну. Це робить компанію одним із ключових промислових партнерів України у сфері оборони.

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