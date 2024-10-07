У Словаччині будуть виготовляти боєприпаси 155-мм калібру для України, - Шмигаль

Нещодавно українська компанія підписала угоду з європейським партнером щодо збільшення виробництва снарядів 155-мм калібру, яке буде відбуватися на території Словаччини.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції з главою словацького уряду Робертом Фіцо на Закарпатті у понеділок, 7 жовтня, пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Шмигаля, нещодавно українська компанія підписала угоду з європейським партнером, виробничі потужності якого розташовані у Словаччині, по збільшенню виробництва снарядів 155-мм калібру.

Більше деталей щодо цієї угоди очільник Кабміну не озвучив.

Водночас він заявив, що очікує нові оборонні контракти на рівні підприємств.

"Окремо розраховуємо на започаткування спільного виробництва інженерної техніки з локалізацією в Україні, зокрема мова йде про розмінувальні машини BOZENA 5", - сказав прем'єр.

Зазначимо, що снаряди 155-мм є одними з найбільш затребуваних артилерійських боєприпасів на війні в Україні.

Відомо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США передали ЗСУ понад 3 мільйони снарядів калібру 155-мм. Щоб задовольнити потреби ЗСУ в цих снарядах завод армійських боєприпасів у Скрентоні, що в американському штаті Пенсільванія, на 50% збільшив виробництво.

Раніше у Міноборони України заявляли, що виробництво артилерійських боєприпасів калібру 155 мм для західних систем в Україні масштабується.

