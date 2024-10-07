УКР
Новини
2 266 10

У Словаччині будуть виготовляти боєприпаси 155-мм калібру для України, - Шмигаль

Шмигаль про виробництво снарядів на території Словаччини

Нещодавно українська компанія підписала угоду з європейським партнером щодо збільшення виробництва снарядів 155-мм калібру, яке буде відбуватися на території Словаччини.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції з главою словацького уряду Робертом Фіцо на Закарпатті у понеділок, 7 жовтня, пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Шмигаля, нещодавно українська компанія підписала угоду з європейським партнером, виробничі потужності якого розташовані у Словаччині, по збільшенню виробництва снарядів 155-мм калібру.

Більше деталей щодо цієї угоди очільник Кабміну не озвучив.

Водночас він заявив, що очікує нові оборонні контракти на рівні підприємств.

"Окремо розраховуємо на започаткування спільного виробництва інженерної техніки з локалізацією в Україні, зокрема мова йде про розмінувальні машини BOZENA 5", - сказав прем'єр.

Читайте також: Латвія планує сама виготовляти снаряди калібру 155 мм

Зазначимо, що снаряди 155-мм є одними з найбільш затребуваних артилерійських боєприпасів на війні в Україні.

Відомо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США передали ЗСУ понад 3 мільйони снарядів калібру 155-мм. Щоб задовольнити потреби ЗСУ в цих снарядах завод армійських боєприпасів у Скрентоні, що в американському штаті Пенсільванія, на 50% збільшив виробництво.

Раніше у Міноборони України заявляли, що виробництво артилерійських боєприпасів калібру 155 мм для західних систем в Україні масштабується.

Читайте також: Україна вироблятиме 155-мм снаряди за норвезькими технологіями. Осло це профінансує

боєприпаси (2339) виробництво (1718) Словаччина (1174) Шмигаль Денис (4783)
Топ коментарі
+8
А куди ж Фіцо дінеться? Американці розмістили в Кошіце замовлення на величезну партію снарядів для України. Попередній Кабмін це узгодив. Підприємства під це замовлення розширили виробництво Крім ліній з виробництва 155 мм снарядів, розморозили лінії на 152 та 122 мм А тепер все зупинить? Кошіце для Словаччини - все одно що Криворізька металургія для України..... Один зі значних наповнювачів бюджету Тому, якщо "збрикне" - йому "голову відкрутять"......
Так що Шмигаль тут "не при ділах" - все було вирішено не ним і не Фіцо....
показати весь коментар
07.10.2024 17:12 Відповісти
+4
Угу...и мы будем ждать разрешения их использовать...
показати весь коментар
07.10.2024 17:05 Відповісти
+3
От нафіга молоти язиком?
показати весь коментар
07.10.2024 17:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Угу...и мы будем ждать разрешения их использовать...
показати весь коментар
07.10.2024 17:05 Відповісти
А куди ж Фіцо дінеться? Американці розмістили в Кошіце замовлення на величезну партію снарядів для України. Попередній Кабмін це узгодив. Підприємства під це замовлення розширили виробництво Крім ліній з виробництва 155 мм снарядів, розморозили лінії на 152 та 122 мм А тепер все зупинить? Кошіце для Словаччини - все одно що Криворізька металургія для України..... Один зі значних наповнювачів бюджету Тому, якщо "збрикне" - йому "голову відкрутять"......
Так що Шмигаль тут "не при ділах" - все було вирішено не ним і не Фіцо....
показати весь коментар
07.10.2024 17:12 Відповісти
Але припідносить як власне досягнення.Ами,типу щоб віддячити,їм нафту рашистську будемо гнати
показати весь коментар
07.10.2024 17:18 Відповісти
Фіцо... змінив лице...
І , схоже змирився...
Та добровільно вступив-
В Евро гарем...

Прблема тільки зі Шмигалем...
показати весь коментар
07.10.2024 17:41 Відповісти
От нафіга молоти язиком?
показати весь коментар
07.10.2024 17:13 Відповісти
Це означає, що ***** транзит важніше за "баби нарожають", та Фіцо це продавлює.
показати весь коментар
07.10.2024 17:19 Відповісти
Це зрада чи перемога?
Удар в псіну чи многоходовочка?
показати весь коментар
07.10.2024 17:24 Відповісти
3,14здобол знахідка для шпигунів.
показати весь коментар
07.10.2024 17:49 Відповісти
Перші 100 пострілів підносить і стріляє організатор виробництва в не дружній країні.
Якщо не буде завчасної детонації чи не підривів при влучені - преміювати, дати більше повноважень. І так кожну партію.
показати весь коментар
07.10.2024 18:00 Відповісти
до зелених муда@@ків: словаки мали клепати нам 155 мм снаряди вже на початку 2022-го року! Дбл, @@ля
показати весь коментар
07.10.2024 18:02 Відповісти
 
 