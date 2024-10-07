УКР
Новини
2 774 28

В Україну прибули боєприпаси, на які словаки зібрали понад 4 млн євро, - ЗМІ

Небайдужі словаки закупили та передали Україні боєприпаси

В Україну прибула партія боєприпасів, на яку 70 тисяч громадян Словаччини пожертвували кошти. Небайдужим словакам вдалося зібрати понад 4 мільйони євро.

Про це повідомляє TV Joj, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповів представник кампанії "Боєприпаси для України" Федір Блащак, на зібрані кошти вдалося закупити 122 тонни боєприпасів.

"122 тонни боєприпасів і їх відвезли шість вантажівок", - сказав Блащак.

Зазначається, що боєприпаси, на які збирали гроші словаки,  відвезли на логістичний склад, звідки передали Україні.

Весь процес - від оголошення про про те, що боєприпаси закуповуються на зібрані кошти, до повідомлення про те, що вони вже в Україні – зайняв чотири-п'ять місяців.

Комусь це може здатися довгим – чотири-п'ять місяців, але для поставок військової техніки та боєприпасів це рекордний термін", - сказав Блащак.

Читайте також: Україна масштабує виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів, - Міноборони

Він пояснив, що кожна одиниця боєприпасів мала пройти перевірку, це вимагало складних адміністративних процедур.

Блащак додав, що решту 500 тисяч євро, які зібрали для допомоги Україні, використають на закупівлю пострілів до гранатометів. Їх мають доставити до кінця року.

Нагадаємо, що після того, як влада Словаччини відмовилася підтримати ініціативу Чехії зі збору коштів та пошуку боєприпасів для Києва словаки взялися самотужки збирати гроші на боєприпаси для України.

Читайте також: У Словаччині будуть виготовляти боєприпаси 155-мм калібру для України, - Шмигаль

Автор: 

боєприпаси (2341) збір (352) Словаччина (1175)
Топ коментарі
+15
непогані люди… прем'єр - гівно…
07.10.2024 23:25 Відповісти
+14
Щира вдячність справжнім друзям за допомогу Україні...
07.10.2024 23:27 Відповісти
+12
Дякуємо словацьким братам!
07.10.2024 23:27 Відповісти
серед мад'ярів таких не знайшлося...
07.10.2024 23:23 Відповісти
та в україні, якщо зберуть кошти голови мсек, то сума в рази перекриє оті словацькі збори...голови всіх мсек україни можуть не лише ********** оплатити, а забезпечити багаторічне утримання не менше десятка бригад...
їм про це ще ніхто не намікав...от почнуть незалежну перевірку всіх їнвалідів і виявиться таке, що краще зразу братись бригади утримувати...
08.10.2024 01:02 Відповісти
08.10.2024 01:27 Відповісти
А Фіцо хай хоч усереться! Він і так собі "х*й напополам перекусив" - триндів, шо не дасть Україні зброї ... А ще при попередньому Кабміні американці домовилися з кошіцькими металургами про розвертання виробництва снарядів для України. Дали гроші. Так ті не тільки розширили виробництво 155мм снарядів, але й (казали) - розморозили лінії по випуску 152-х та 122 мм снарядів (для гаубиць радянського зразка) І Фіцо нічого з цим зробить не може, бо Кошіце для Словаччини - все одно, що для нас - "Криворіжсталь"! Це великі гроші для бюджету Словаччини. Та й налаштовувать проти себе металургів Фіцо побоїться....
08.10.2024 10:42 Відповісти
В нас так само.
07.10.2024 23:54 Відповісти
Вони жаліють українців але якщо запитаєте конкретно, то кожен третій скаже що 'це все клятий путін, росіяни хороші'. Або - 'це все клята Америка посоріла брацькі народи щоб потім пограбувати їх ресурси'.
08.10.2024 01:03 Відповісти
щоб ти жувало аби руки зайняті були?
08.10.2024 10:55 Відповісти
От прості словаки збирають кошти в обхід влади на військову допомогу Україні, але при цьому вони ж обирають проросійське лайно до влади. Де тут логіка незрозуміло?
07.10.2024 23:26 Відповісти
Так подякуйте тим людям, що збираютььна снаряди, політикою опісля займетеся..
07.10.2024 23:28 Відповісти
Тому що Фіцо відкрив цей краник за наказом *****. Так він задобрює українську владу, бо ***** новий договір транзиту важливіший, ніж гарматне мʼясо від цієї зброї.
Ви в наступні дні та тижні побачите, скільки подарунків Україні ще зробить Фіцо - слідкуйте за новинами. Тільки сьогодні Фіцо виступав та казав, що блекауту в Україні не буде - Словаччина допоможе електроенергією. Логічний ланцюжок причин та наслідків бачите?
07.10.2024 23:41 Відповісти
Розумію це шахмати, а не ''шашки Чапаєв''.
07.10.2024 23:47 Відповісти
А чим вони від нас відрізняються? Наші "мудрі" теж у 2019-му вибрали "проросійське лайно"......
08.10.2024 10:44 Відповісти
недостріляне Фіцо набрав надто мало, щоб судити за усіх словаків:
За результатами обробки понад 99,9% протоколів соціал-демократична партія Smer-SD Фіцо набирає 22,95% голосів.

На другому місці - ліберальна партія "Прогресивна Словаччина", близька до чинної президентки Зузани Чапутової, з 17,96%.

На третьому місці - партія "Голос" ще одного експрем'єра Петера Пеллегріні - 14,7%.
08.10.2024 10:59 Відповісти
***** через Фіцо продавлює новий транзит. Газ ***** важливіший, ніж гарматне мʼясо.
07.10.2024 23:36 Відповісти
Хорошие люди словаки, а в курбаши себе выбрали какого-то 3.14дора. Что-то это мне напоминает.
07.10.2024 23:44 Відповісти
Не соромтеся, не тримайте в собі)
08.10.2024 00:00 Відповісти
Úprimná vďaka slovenskému ľudu
08.10.2024 00:17 Відповісти
Значить чекаємо поки ЗЕлена банда все складе в одну купу, а далі як завжди, приліт іскандера 'в район Староконстантинова'
08.10.2024 01:01 Відповісти
Дякуємо словакам
08.10.2024 01:09 Відповісти
Словаки збирали - хто скіки міг. Зате в Україні крупа більшу суму тримала у діванчику та фоткалась з ними. Це Україна - і така більшість - і у владі і по розуму.
08.10.2024 03:30 Відповісти
Отакий у нас менталітет... Головне - "похизуваться"... Колись покійний дід Кирило любив казать - "Жиди в халупах живуть - та курей їдять...." Якби не "понтувалася" - може-б і жила тихенько і "жирно"... У мене у сусідньому під"їзді такий живе... Ходить, в основному, пішки. "Розпальцовки" не видно... Зате "добрий шмат грошви" має та купу бізнесу контролює...
08.10.2024 10:50 Відповісти
Так, хтось хизується міліонами, а хтось стріляється після здачі Вугледару.
08.10.2024 16:36 Відповісти
Як то цікаво світ побудований:
"еліта" України ( особливо та що служить в Монако), висмоктує з Ненькі де тільки можна, а іноземці збирають кошти. Дійсно не знаєш де зайдеш, де загубиш.
08.10.2024 11:47 Відповісти
Молодцы Словаки! СЛАВА УКРАИНЕ!
08.10.2024 13:32 Відповісти
 
 