В Україну прибули боєприпаси, на які словаки зібрали понад 4 млн євро, - ЗМІ

В Україну прибула партія боєприпасів, на яку 70 тисяч громадян Словаччини пожертвували кошти. Небайдужим словакам вдалося зібрати понад 4 мільйони євро.

Про це повідомляє TV Joj, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповів представник кампанії "Боєприпаси для України" Федір Блащак, на зібрані кошти вдалося закупити 122 тонни боєприпасів.

"122 тонни боєприпасів і їх відвезли шість вантажівок", - сказав Блащак.

Зазначається, що боєприпаси, на які збирали гроші словаки, відвезли на логістичний склад, звідки передали Україні.

Весь процес - від оголошення про про те, що боєприпаси закуповуються на зібрані кошти, до повідомлення про те, що вони вже в Україні – зайняв чотири-п'ять місяців.

Комусь це може здатися довгим – чотири-п'ять місяців, але для поставок військової техніки та боєприпасів це рекордний термін", - сказав Блащак.

Читайте також: Україна масштабує виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів, - Міноборони

Він пояснив, що кожна одиниця боєприпасів мала пройти перевірку, це вимагало складних адміністративних процедур.

Блащак додав, що решту 500 тисяч євро, які зібрали для допомоги Україні, використають на закупівлю пострілів до гранатометів. Їх мають доставити до кінця року.

Нагадаємо, що після того, як влада Словаччини відмовилася підтримати ініціативу Чехії зі збору коштів та пошуку боєприпасів для Києва словаки взялися самотужки збирати гроші на боєприпаси для України.

Читайте також: У Словаччині будуть виготовляти боєприпаси 155-мм калібру для України, - Шмигаль