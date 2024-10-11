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Словаччина хоче розширити ремонтну базу для української військової техніки в Міхаловцях, - МЗС

міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що Словаччина хоче розширити операції з ремонту української військової техніки в Міхаловцях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Dennik N.

Бланар зазначив, що це буде спільна робота з Німеччиною, яка фінансуватиме ремонт техніки, а Словаччина надасть приміщення.

Як зазначається, ремонтна майстерня, розташована у військовій частині словацької армії в Міхаловце, запрацювала наприкінці 2022 року. За словами Бланара, зараз Словаччина хоче її розширити в межах допомоги Україні.

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Водночас Бланар повторив, що Словаччина більше не постачатиме Україні військові матеріали за рахунок запасів власної армії.

Варто нагадати, що прем'єр-міністр Роберт Фіцо припинив військову допомогу Україні з державних резервів ще восени минулого року після вступу на посаду. Проте, за словами Бланара, Братислава продовжить постачати гуманітарну допомогу Україні, яка вже понад два роки протистоїть російській агресії. Також Словаччина планує брати участь у розмінуванні України.

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Автор: 

Словаччина (1113) техніка (1846) допомога і підтримка (1165)


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Фіцо вам не Орбан, бере бабки в Шольца, а не *****.
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11.10.2024 20:30 Відповісти
Ви сами зрозуміли що написали українською ?



Реєстрація: 04.10.2024
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11.10.2024 20:51 Відповісти
Нема більше сечі терпіти ці пекельні борошна
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11.10.2024 21:00 Відповісти
Сподіваюсь словаки зробили висновки з попередніх ремонтів де були залучені робітники з росії.
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11.10.2024 23:35 Відповісти
 
 