Фицо после встречи с Си Цзиньпином заявил, что Словакия готова присоединиться к "мирной инициативе" КНР и Бразилии относительно войны в Украине
Словакия готова присоединиться к так называемой "мирной инициативе" Китая и Бразилии относительно войны в Украине.
Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо после встречи с лидером Китая Си Цзиньпином 1 ноября в Пекине, пишет TASR, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы разделяем одинаковую точку зрения (с Китаем. - Ред.) о невозможности немедленного прекращения боевых действий, пока Украина продолжает получать военную и финансовую помощь от Запада. Как премьер-министр, я поддерживаю все миротворческие планы для Украины, независимо от того, кто их авторы", - сказал Фицо.
Премьер Словакии считает, что "мирный план" Китая и Бразилии якобы может стать залогом обеспечения мира для Украины.
Фицо добавил, что планирует обсудить этот план с бразильской стороной во время своего декабрьского визита в Бразилию.
Также политик заявил, что Словакия планирует присоединиться к инициативе "Друзья мира", которую основывают Китай и Бразилия с призывом как можно быстрее начать переговоры для прекращения войны в Украине.
Мирное предложение Китая и Бразилии
23 мая 2024 года правительства Бразилии и Китая заключили соглашение об урегулировании войны между Россией и Украиной, выступая за политические переговоры для достижения мира. Страны также просили поддержки международного сообщества.
В своем плане Китай и Бразилия предлагали нерасширение площади ведения боевых действий, недопущение эскалации и "не нагнетание ситуации любой стороной".
В документе отмечается, что обе страны поддерживают международную мирную конференцию, "проведенную в надлежащее время, признанное как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, а также честным обсуждением всех мирных планов".
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение урегулирования войны России против Украины, которое выдвинули Китай и Бразилия. Глава государства назвал этот "мирный план" деструктивным и заранее согласованным с Кремлем.
Почесать свое фицо...
Сразу **.....ся с крыльца
Джерело: https://censor.net/ua/n3518014
Вот ето и есть истинная цель переговоров ***** и его **************. Прекратить поставки вооружения Украине. А идиоты думают что Китай, Орбан, Фицо и Трамп хотят мира.
У Фіцо та Орбана є одна спільна риса: корумпована система державних закупівель, у якій державні гроші надходять лише до їхніх союзників.
Таким чином вони сформували систему лояльних до них олігархів. Як в Росії.
Ну артист...недобитый 🤕💩
"Вітюша Орбан ще в травні взяв у товариша Сі кредит у ярд зелені, Фіцо почухав яйоли і теж направив стопи туди ж - наповніть корзину."
Може і це також.
Тут
(в даній новині, під якою написав свій допис дописувач "Helpless World")
Бідон, от то ти на керувався зі своїм друганом Абамом
що всякі хФіци тобі умови впихають
про мадяра взагалі мовчу
ще трохи, і в гамериці буде форінт і крона ходити замість доларів
До чого тут США ?!
Тут
(в даній новині, під якою написав свій допис дописувач "Андрюха71")
(транзит газу з московії, через Україну .)
і України
(відбиття Україною, військової агресії московії проти України.)
1. "Уряд України розіслав дипломатам лист, у якому закликає їх не підтримувати мирний план Китаю, - Politico"
26 вересня 2024
Джерело:
2."Зеленський: Договір про транзит газу з рф ніхто продовжувати не буде - на цьому крапка"
27 серпня 2024
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3899391-zelenskij-dogovir-pro-tranzit-gazu-z-rf-nihto-prodovzuvati-ne-bude-na-comu-krapka.html
3. "Bloomberg: Угорщина, Словаччина близькі до угоди з Азербайджаном щодо транзиту через Україну
Західні сусіди хочуть імпортувати через Україну до 14 млрд кубометрів азербайджансько-російського газу"
31 жовтня 2024
https://biz.liga.net/ua/all/tek/novosti/bloomberg-uhorshchyna-slovachchyna-blyzki-do-uhody-z-azerbaidzhanom-pro-tranzyt-cherez-ukrainu
4. Фіцо після зустрічі з Сі Цзіньпіном заявив, що Словаччина готова долучитися до "мирної ініціативи" КНР і Бразилії щодо війни в Україні
1 листопада 2024
Джерело:
Виходячи з новин в 4 пунктах, відповідно до логіки, то цікаво:
Чи буде продовжено
(після 1 січня 2025 року, дати закінчення контракту на транзит московитського газу через територію України)
транзит газу московитського, в Словаччину і Угорщину ?
Якщо так
(буде продовжено транзит після 1 січня 2025 року)
, то виходячи з інформації викладена в пункті 2., заява "Договір про транзит газу з рф ніхто продовжувати не буде - на цьому крапка"
(27 серпня 2024
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3899391-zelenskij-dogovir-pro-tranzit-gazu-z-rf-nihto-prodovzuvati-ne-bude-na-comu-krapka.html)
, це було популістичне висловлювання, для підняття рейтингу всередині України ?
Якщо ні, то чому фіцо робить таку заяву ?
Чи широкому загалу
(тобто в ЗМІ нема інформації)
не відомо, а фіцо точно знаючи, те невідоме для широкого загалу, таки спішить робити свою заяву про підтримку "мирної ініціативи" КНР
(проти якої виступає Уряд України, судячи по інформації в новині, яка представлена в пункті 1. цього допису.)
, бо має 100%-ну впевненість, що транзит продовжиться, тобто зі сторони України, щось вже підписано, є документ якийсь, чи Уряд України вже виступає за
(тобто підтримує через місяць після інформації, наведеній в новині в пункті 1. цього допису )
"мирну ініціативу" КНР ?
Може бути і таке, що фіцо хоче типу "натиснути" на Україну, тим що от збирається підтримати "мирні ініціативи" КНР
( проти яких офіційно виступає Уряд України
Уряд України розіслав дипломатам лист, у якому закликає їх не підтримувати мирний план Китаю, - Politico"
26 вересня 2024
Джерело: )
, а Україна "вимушена піддатись" на тиск фіцо, щоб "Словаччина не підтримувала "мирну ініціативу" КНР", і таки "вимушено" заключить новий
(бо 5-ти річний контракт, який був заключений у грудні 2019 року, завершується з 1 січня 2025 року)
контракт на транзит московитського
( під виглядом "азербайджанський газ")
газу
(не дивлячись на те, що в ЄС заявили, що
"ЄС готовий до припинення транзиту газу РФ через Україну"
11 вересня 2024
https://www.epravda.com.ua/news/2024/09/11/719226/ )
через територію України.