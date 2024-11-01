РУС
Фицо после встречи с Си Цзиньпином заявил, что Словакия готова присоединиться к "мирной инициативе" КНР и Бразилии относительно войны в Украине

Фіцо заявив, що Словаччина готова долучитися до «мирної ініціативи» Китаю і Бразилії

Словакия готова присоединиться к так называемой "мирной инициативе" Китая и Бразилии относительно войны в Украине.

Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо после встречи с лидером Китая Си Цзиньпином 1 ноября в Пекине, пишет TASR, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы разделяем одинаковую точку зрения (с Китаем. - Ред.) о невозможности немедленного прекращения боевых действий, пока Украина продолжает получать военную и финансовую помощь от Запада. Как премьер-министр, я поддерживаю все миротворческие планы для Украины, независимо от того, кто их авторы", - сказал Фицо.

Премьер Словакии считает, что "мирный план" Китая и Бразилии якобы может стать залогом обеспечения мира для Украины.

Фицо добавил, что планирует обсудить этот план с бразильской стороной во время своего декабрьского визита в Бразилию.

Также политик заявил, что Словакия планирует присоединиться к инициативе "Друзья мира", которую основывают Китай и Бразилия с призывом как можно быстрее начать переговоры для прекращения войны в Украине.

Мирное предложение Китая и Бразилии

23 мая 2024 года правительства Бразилии и Китая заключили соглашение об урегулировании войны между Россией и Украиной, выступая за политические переговоры для достижения мира. Страны также просили поддержки международного сообщества.

В своем плане Китай и Бразилия предлагали нерасширение площади ведения боевых действий, недопущение эскалации и "не нагнетание ситуации любой стороной".

В документе отмечается, что обе страны поддерживают международную мирную конференцию, "проведенную в надлежащее время, признанное как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, а также честным обсуждением всех мирных планов".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение урегулирования войны России против Украины, которое выдвинули Китай и Бразилия. Глава государства назвал этот "мирный план" деструктивным и заранее согласованным с Кремлем.

+6
Вышел заяц на крыльцо
Почесать свое фицо...
01.11.2024 21:55
+6
Передайте ему что Украина готова его отправить на переговоры к Кобзону.
01.11.2024 22:12
+5
Ми поділяємо однакову точку зору (з Китаєм, - ред.) щодо неможливості негайного припинення бойових дій, поки Україна продовжує отримувати військову та фінансову допомогу від Заходу.
Вот ето и есть истинная цель переговоров ***** и его **************. Прекратить поставки вооружения Украине. А идиоты думают что Китай, Орбан, Фицо и Трамп хотят мира.
01.11.2024 22:19
Вышел заяц на крыльцо
Почесать свое фицо...
01.11.2024 21:55
Глянул заяц нет Фица
Сразу **.....ся с крыльца
01.11.2024 22:20
А шо, наш хрипатий шлєпєр не такий же? Вони ж одинакові, як брати однояйцеві!
Кто бы, билять, сомневался в тебе, прос.титутка х-ловская
01.11.2024 21:56
"Фіцо після зустрічі з Сі Цзіньпіном заявив, що..." кардінал і галантєрєйщік - ето сіла!
Джерело: https://censor.net/ua/n3518014
01.11.2024 21:58
За чисельністю населення виходить що до китайського дядюшкі Сі приїхав якийсь голова невеличкої сільради.
01.11.2024 22:02
Ну ото так буває, коли підсліпкуваті інтілігєнти на пенсії виходять на лінію вогню... А же ж міг же ж!
01.11.2024 22:04
Наслідки поранення прогресують.
показать весь комментарий
01.11.2024 22:07
Полный првал внешней политики... Полнейший. Зелядент и его рупор Кулеба сосредоточились на обсирании коллективного Запада (даже несмотря на его помощь), а вот такой финт профукать могли даже не школьники, а полностью профнепригодные и случайные фигуры. quaerens quem beneficia
01.11.2024 22:11
Але ж вибрали цю банду українці і дали їй штурвал "поруліть" - бо думали ж буде прикольно і хоч поржуть. Он - уже поржали в окупації, коли гребуть в раша-армію і гонять вбивати нас.
01.11.2024 22:20
Передайте ему что Украина готова его отправить на переговоры к Кобзону.
01.11.2024 22:12
Треба толкового письменника тільки знайти 🤭
01.11.2024 22:35
Так вроде уже был хороший писатель. Почти уже выписал билет для Фицо. Да Фицо падло живучее оказалось. Нужно павтарить
01.11.2024 22:44
Я ж це і мав на увазі😃
01.11.2024 22:55
Але уфіцо морда обличчя якась перелякана...можливо сі сказав шо .як ми прийдемо в ЄС ...то тебе бити не будемо ,за те шо нам "Чонгар" до ЄС розмінував ...
01.11.2024 22:15
Ми поділяємо однакову точку зору (з Китаєм, - ред.) щодо неможливості негайного припинення бойових дій, поки Україна продовжує отримувати військову та фінансову допомогу від Заходу.
Вот ето и есть истинная цель переговоров ***** и его **************. Прекратить поставки вооружения Украине. А идиоты думают что Китай, Орбан, Фицо и Трамп хотят мира.
01.11.2024 22:19
Поетому сколько не пытаюсь обяснять дуракам которые желают переговоров с ****** ради мира, что не будет никакого мира, а будет только капитуляция и полное уничтожение Украины со всеми последствиями проигравшего. Потому что ***** и его прихвостни таки добьются чтобы Украине прекратили помощь оружием и финансовую. И у Украины отберут даже то что уже поставили особенно Хаймарсы, Петриоты и F-16 чтобы не достались рашистам. И тогда рашистская авиация получив полное господство в воздухе сможет безнаказанно сравнивать с землей не только Харьков и Днепр а и Киев и Львов и любые другие города. И поверьте, как бы вы не старались ***** угодить, ***** будет мстить всем, как зверь которого Украина так опустила перед всем миром уничтожив всю его армию.
показать весь комментарий
01.11.2024 23:01
Він не той, що ви подумали. Але двадцять баксів завжди двадцять баксів. А на 9 травня можна ще одну двадцятку збити.
01.11.2024 22:21
Чмо.
01.11.2024 22:22
Фіцо - один із найбільш проросійських політиків у ЄС.

У Фіцо та Орбана є одна спільна риса: корумпована система державних закупівель, у якій державні гроші надходять лише до їхніх союзників.
Таким чином вони сформували систему лояльних до них олігархів. Як в Росії.
01.11.2024 22:22
Вже різні орбани з фіцами їбуть той імпотентний захід. Капець цивілізації. Диктатури знищать всіх.
01.11.2024 22:23
01.11.2024 22:23 Ответить
При чому тут "Захід", якщо дана заява фіцо, це скоріше удар по Україні, який фіцо робить зухвало, не боячись того, що Україна не подовжить контракт на транзит московитського газу
(5-тирічний контракт, який був заключений з московією в грудні 2019 року, і завершується 1 січня 2025 року)
, який
(газ московії)
московія хоче постачати в Словаччину і Угорщину
(під легендою "азербайджанський газ")
?

Тут скоріше, виникає питання, чи може бути таке, що від імені України, вже підписано щось, стосовно транзиту

(5-тирічний контракт, який був заключений з московією в грудні 2019 року, і завершується 1 січня 2025 року)

московитського газу

( не дивлячись на те, що в ЄС заявили, що "ЄС готовий до припинення транзиту газу РФ через Україну"
11 вересня 2024
https://www.epravda.com.ua/news/2024/09/11/719226/
)

через Україну

(під виглядом "азербайджанський газ")

, тому фіцо і зробив так сміливо заяву, суть якої

(заяви фіцо)

, це перечення прагненню України, щоб інші країни не підтримували "мирну ініціативу" КНР

("Уряд України розіслав дипломатам лист, у якому закликає їх не підтримувати мирний план Китаю, - Politico"

26 вересня 2024
Джерело: )

?


Може бути і таке, що фіцо хоче типу "натиснути" на Україну, тим що от збирається підтримати "мирні ініціативи" КНР

( проти яких офіційно виступає Уряд України
Уряд України розіслав дипломатам лист, у якому закликає їх не підтримувати мирний план Китаю, - Politico"

26 вересня 2024
Джерело: )

, а Україна "вимушена піддатись" на тиск фіцо, щоб "Словаччина не підтримувала "мирну ініціативу" КНР", і таки "вимушено" заключить новий

(бо 5-ти річний контракт, який був заключений у грудні 2019 року, завершується з 1 січня 2025 року)

контракт на транзит московитського

( під виглядом "азербайджанський газ")

газу

(не дивлячись на те, що в ЄС заявили, що
"ЄС готовий до припинення транзиту газу РФ через Україну"
11 вересня 2024
https://www.epravda.com.ua/news/2024/09/11/719226/ )

через територію України.
02.11.2024 00:40
Китай, Бразилия, Украина... опять Китай, Запад... Все страны перечислил, вот только про рашку ни слова. Такая абстрактная война, сама по себе взялась как будто ниоткуда. Типа как ковид, с которым все боролись, а откуда он взялся, никто не знал. 😃
Ну артист...недобитый 🤕💩
Ну артист...недобитый 🤕💩
01.11.2024 22:24
Вітюша Орбан ще в травні взяв у товариша Сі кредит у ярд зелені, Фіцо почухав яйоли і теж направив стопи туди ж - наповніть корзину.
01.11.2024 22:25
Walter 626b3ed4" написав:

"Вітюша Орбан ще в травні взяв у товариша Сі кредит у ярд зелені, Фіцо почухав яйоли і теж направив стопи туди ж - наповніть корзину."

==========

Може і це також.

Хоча є ще момент, транзит московитського газу через територію України
(під виглядом "азербайджанський газ")
. І от тут

( транзит московитського газу, через територію України, після 1 січня 2025 року, тобто дати закінчення дії 5-річного контракту, який
(контракт на транзит московитського газу)
був заключений в грудні 2019 року..)

, виникає питання, чи може бути таке, що від імені України, вже підписано щось, стосовно транзиту московитського газу

( не дивлячись на те, що в ЄС заявили, що "ЄС готовий до припинення транзиту газу РФ через Україну"
11 вересня 2024
https://www.epravda.com.ua/news/2024/09/11/719226/
)

через Україну

(під виглядом "азербайджанський газ")

, тому фіцо і зробив так сміливо заяву, суть якої

(заяви фіцо)

, це перечення прагненню України, щоб інші країни не підтримували "мирну ініціативу" КНР

("Уряд України розіслав дипломатам лист, у якому закликає їх не підтримувати мирний план Китаю, - Politico"

26 вересня 2024
Джерело: )

?


Може бути і таке, що фіцо хоче типу "натиснути" на Україну, тим що от збирається підтримати "мирні ініціативи" КНР

( проти яких офіційно виступає Уряд України
Уряд України розіслав дипломатам лист, у якому закликає їх не підтримувати мирний план Китаю, - Politico"

26 вересня 2024
Джерело: )

, а Україна "вимушена піддатись" на тиск фіцо, щоб "Словаччина не підтримувала "мирну ініціативу" КНР", і таки "вимушено" заключить новий

(бо 5-ти річний контракт, який був заключений у грудні 2019 року, завершується з 1 січня 2025 року)

контракт на транзит московитського

( під виглядом "азербайджанський газ")

газу

(не дивлячись на те, що в ЄС заявили, що
"ЄС готовий до припинення транзиту газу РФ через Україну"
11 вересня 2024
https://www.epravda.com.ua/news/2024/09/11/719226/ )

через територію України.
02.11.2024 00:43
До чого тут "Захід" який нібито "паралізований" ?!

Тут
(в даній новині, під якою написав свій допис дописувач "Helpless World")
скоріше, щось схоже на те, що може бути таке, що від імені України, підписано щось стосовно транзиту московитського газу
(не дивлячись на те, що в ЄС заявили, що
"ЄС готовий до припинення транзиту газу РФ через Україну"
11 вересня 2024
https://www.epravda.com.ua/news/2024/09/11/719226/
)
через Україну
(під виглядом "азербайджанський газ")
, тому фіцо і зробив так сміливо заяву, суть якої
(заяви фіцо)
, це перечення прагненню України, щоб інші країни не підтримували "мирну ініціативу" КНР

("Уряд України розіслав дипломатам лист, у якому закликає їх не підтримувати мирний план Китаю, - Politico"

26 вересня 2024
Джерело: )

Може бути і таке, що фіцо хоче типу "натиснути" на Україну, тим що от збирається підтримати "мирні ініціативи" КНР

( проти яких офіційно виступає Уряд України
Уряд України розіслав дипломатам лист, у якому закликає їх не підтримувати мирний план Китаю, - Politico"

26 вересня 2024
Джерело: )

, а Україна "вимушена піддатись" на тиск фіцо, щоб "Словаччина не підтримувала "мирну ініціативу" КНР", і таки "вимушено" заключить новий

(бо 5-ти річний контракт, який був заключений у грудні 2019 року, завершується з 1 січня 2025 року)

контракт на транзит московитського

( під виглядом "азербайджанський газ")

газу

(не дивлячись на те, що в ЄС заявили, що
"ЄС готовий до припинення транзиту газу РФ через Україну"
11 вересня 2024
https://www.epravda.com.ua/news/2024/09/11/719226/ )

через територію України.
02.11.2024 00:36
да, містер
Бідон, от то ти на керувався зі своїм друганом Абамом
що всякі хФіци тобі умови впихають
про мадяра взагалі мовчу
ще трохи, і в гамериці буде форінт і крона ходити замість доларів
01.11.2024 23:24
Що за набір слів дивних, від дописувача "Андрюха71" ?

До чого тут США ?!

Тут
(в даній новині, під якою написав свій допис дописувач "Андрюха71")
скоріше, щось схоже на те, що може бути таке, що від імені України, підписано щось стосовно транзиту московитського газу
(не дивлячись на те, що в ЄС заявили, що
"ЄС готовий до припинення транзиту газу РФ через Україну"
11 вересня 2024
https://www.epravda.com.ua/news/2024/09/11/719226/
)
через Україну
(під виглядом "азербайджанський газ")
, тому фіцо і зробив так сміливо заяву, суть якої
(заяви фіцо)
, це перечення прагненню України, щоб інші країни не підтримували "мирну ініціативу" КНР

("Уряд України розіслав дипломатам лист, у якому закликає їх не підтримувати мирний план Китаю, - Politico"

26 вересня 2024
Джерело: )

.

Може бути і таке, що фіцо хоче типу "натиснути" на Україну, тим що от збирається підтримати "мирні ініціативи" КНР

( проти яких офіційно виступає Уряд України
"Уряд України розіслав дипломатам лист, у якому закликає їх не підтримувати мирний план Китаю, - Politico"

26 вересня 2024
Джерело: )

, а Україна "вимушена піддатись" на тиск фіцо, щоб "Словаччина не підтримувала "мирну ініціативу" КНР", і таки "вимушено" заключить новий

(бо 5-ти річний контракт, який був заключений у грудні 2019 року, завершується з 1 січня 2025 року)

контракт на транзит московитського

( під виглядом "азербайджанський газ")

газу

(не дивлячись на те, що в ЄС заявили, що
"ЄС готовий до припинення транзиту газу РФ через Україну"
11 вересня 2024
https://www.epravda.com.ua/news/2024/09/11/719226/ )

через територію України.
02.11.2024 00:57
Такий от набір новин, які відносяться до Словаччини
(транзит газу з московії, через Україну .)
і України
(відбиття Україною, військової агресії московії проти України.)
:

1. "Уряд України розіслав дипломатам лист, у якому закликає їх не підтримувати мирний план Китаю, - Politico"

26 вересня 2024
Джерело:

2."Зеленський: Договір про транзит газу з рф ніхто продовжувати не буде - на цьому крапка"

27 серпня 2024
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3899391-zelenskij-dogovir-pro-tranzit-gazu-z-rf-nihto-prodovzuvati-ne-bude-na-comu-krapka.html

3. "Bloomberg: Угорщина, Словаччина близькі до угоди з Азербайджаном щодо транзиту через Україну

Західні сусіди хочуть імпортувати через Україну до 14 млрд кубометрів азербайджансько-російського газу"

31 жовтня 2024
https://biz.liga.net/ua/all/tek/novosti/bloomberg-uhorshchyna-slovachchyna-blyzki-do-uhody-z-azerbaidzhanom-pro-tranzyt-cherez-ukrainu

4. Фіцо після зустрічі з Сі Цзіньпіном заявив, що Словаччина готова долучитися до "мирної ініціативи" КНР і Бразилії щодо війни в Україні

1 листопада 2024
Джерело:

Виходячи з новин в 4 пунктах, відповідно до логіки, то цікаво:

Чи буде продовжено
(після 1 січня 2025 року, дати закінчення контракту на транзит московитського газу через територію України)
транзит газу московитського, в Словаччину і Угорщину ?

Якщо так
(буде продовжено транзит після 1 січня 2025 року)
, то виходячи з інформації викладена в пункті 2., заява "Договір про транзит газу з рф ніхто продовжувати не буде - на цьому крапка"

(27 серпня 2024
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3899391-zelenskij-dogovir-pro-tranzit-gazu-z-rf-nihto-prodovzuvati-ne-bude-na-comu-krapka.html)

, це було популістичне висловлювання, для підняття рейтингу всередині України ?

Якщо ні, то чому фіцо робить таку заяву ?

Чи широкому загалу
(тобто в ЗМІ нема інформації)
не відомо, а фіцо точно знаючи, те невідоме для широкого загалу, таки спішить робити свою заяву про підтримку "мирної ініціативи" КНР
(проти якої виступає Уряд України, судячи по інформації в новині, яка представлена в пункті 1. цього допису.)
, бо має 100%-ну впевненість, що транзит продовжиться, тобто зі сторони України, щось вже підписано, є документ якийсь, чи Уряд України вже виступає за
(тобто підтримує через місяць після інформації, наведеній в новині в пункті 1. цього допису )
"мирну ініціативу" КНР ?

Може бути і таке, що фіцо хоче типу "натиснути" на Україну, тим що от збирається підтримати "мирні ініціативи" КНР

( проти яких офіційно виступає Уряд України
Уряд України розіслав дипломатам лист, у якому закликає їх не підтримувати мирний план Китаю, - Politico"

26 вересня 2024
Джерело: )

, а Україна "вимушена піддатись" на тиск фіцо, щоб "Словаччина не підтримувала "мирну ініціативу" КНР", і таки "вимушено" заключить новий

(бо 5-ти річний контракт, який був заключений у грудні 2019 року, завершується з 1 січня 2025 року)

контракт на транзит московитського

( під виглядом "азербайджанський газ")

газу

(не дивлячись на те, що в ЄС заявили, що
"ЄС готовий до припинення транзиту газу РФ через Україну"
11 вересня 2024
https://www.epravda.com.ua/news/2024/09/11/719226/ )

через територію України.
02.11.2024 00:52
 
 