Фицо после встречи с Си Цзиньпином заявил, что Словакия готова присоединиться к "мирной инициативе" КНР и Бразилии относительно войны в Украине

Словакия готова присоединиться к так называемой "мирной инициативе" Китая и Бразилии относительно войны в Украине.

Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо после встречи с лидером Китая Си Цзиньпином 1 ноября в Пекине, пишет TASR, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы разделяем одинаковую точку зрения (с Китаем. - Ред.) о невозможности немедленного прекращения боевых действий, пока Украина продолжает получать военную и финансовую помощь от Запада. Как премьер-министр, я поддерживаю все миротворческие планы для Украины, независимо от того, кто их авторы", - сказал Фицо.

Премьер Словакии считает, что "мирный план" Китая и Бразилии якобы может стать залогом обеспечения мира для Украины.

Фицо добавил, что планирует обсудить этот план с бразильской стороной во время своего декабрьского визита в Бразилию.

Также политик заявил, что Словакия планирует присоединиться к инициативе "Друзья мира", которую основывают Китай и Бразилия с призывом как можно быстрее начать переговоры для прекращения войны в Украине.

Мирное предложение Китая и Бразилии

23 мая 2024 года правительства Бразилии и Китая заключили соглашение об урегулировании войны между Россией и Украиной, выступая за политические переговоры для достижения мира. Страны также просили поддержки международного сообщества.

В своем плане Китай и Бразилия предлагали нерасширение площади ведения боевых действий, недопущение эскалации и "не нагнетание ситуации любой стороной".

В документе отмечается, что обе страны поддерживают международную мирную конференцию, "проведенную в надлежащее время, признанное как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, а также честным обсуждением всех мирных планов".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение урегулирования войны России против Украины, которое выдвинули Китай и Бразилия. Глава государства назвал этот "мирный план" деструктивным и заранее согласованным с Кремлем.

