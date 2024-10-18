Зеленский о мирной инициативе Китая и Бразилии: "Если это объединит мир вокруг одного плана – я за"
Украина готова рассмотреть планы завершения войны от других стран, особенно если вокруг какого-то конкретного плана удастся объединить мир.
Об этом в интервью Единым новостям заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Глава государства отметил, что готов рассмотреть мирные инициативы от других стран.
"Неплохая возможность в ноябре есть - заседание G20. Там есть все эти страны. Мы однажды предложили нашу формулу в Индонезии на заседании "Двадцатки", - сказал Зеленский.
Президент напомнил, что в ноябре состоится встреча G20 в Бразилии, которая также имеет свое предложение по урегулированию войны в Украине.
"В ноябре будет "Двадцатка" в Бразилии. Можем взять их предложения. Если это объединит мир вокруг одного плана - я за", - подчеркнул он.
Напомним, Китай и Бразилия предлагают свой мирный план и, как отмечал Пекин, его "активно поддерживают в мире". Основная цель плана, как утверждают стороны, - способствовать диалогу между РФ и Украиной и избежать дальнейшей эскалации. Китай предлагает "12 пунктов" для мирного урегулирования, в частности прекращение огня и уважение суверенитета, а Бразилия акцентирует на создании группы стран-посредников для организации переговоров.
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скільки кацапів вже в чорноземах?
там само будуть і ці косоглазі "ремби"
буйло щомісяця мобілізує по 30 тис. свого мьяса
до твого відома - в Півн. Кореї родина отримує 10 кг мьяса на рік !
ти скільки важиш ?
Ось так перед тим як лягти в ліжко кажіть -я не здамся і лягайте спокійно пати
Шо, переможний колумбійський план вже не такий безальтернативний?
Майстер взаємовиключаючих параграфів, властєлін всєя всєлєнной і просто клован!
> Ким Чен Ын будет очень заинтересован в зарплатах, которые будут получать 10 000 северокорейских солдат. В настоящее время Северная Корея продолжает бороться с экономическими трудностями из-за ухудшения отношений с Китаем. Восстановление после наводнения прошлого лета еще не завершено. Говорят, что боевые солдаты получают в несколько раз больше зарплаты, чем рабочие, отправленные за границу. The New York Times заявила: «Участие в Украине - это возможность для северокорейских офицеров получить опыт ведения современной войны и ознакомиться с новым оружием». Ким Чен Ын пытается заставить около 10 000 северокорейской молодежи стать «пушечным мясом», чтобы собрать средства для своего правления и повысить свои возможности атаковать Южную Корею. Это потрясающе.
саме так !!!
основна мета пупса
а партнери у цей час щьолкают.... !
про дрони-ФПВ-шки вони взагалі нічого не знають