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Зеленский о мирной инициативе Китая и Бразилии: "Если это объединит мир вокруг одного плана – я за"

Президент Володимир Зеленський

Украина готова рассмотреть планы завершения войны от других стран, особенно если вокруг какого-то конкретного плана удастся объединить мир.

Об этом в интервью Единым новостям заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Глава государства отметил, что готов рассмотреть мирные инициативы от других стран.

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"Неплохая возможность в ноябре есть - заседание G20. Там есть все эти страны. Мы однажды предложили нашу формулу в Индонезии на заседании "Двадцатки", - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что в ноябре состоится встреча G20 в Бразилии, которая также имеет свое предложение по урегулированию войны в Украине.

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"В ноябре будет "Двадцатка" в Бразилии. Можем взять их предложения. Если это объединит мир вокруг одного плана - я за", - подчеркнул он.

Напомним, Китай и Бразилия предлагают свой мирный план и, как отмечал Пекин, его "активно поддерживают в мире". Основная цель плана, как утверждают стороны, - способствовать диалогу между РФ и Украиной и избежать дальнейшей эскалации. Китай предлагает "12 пунктов" для мирного урегулирования, в частности прекращение огня и уважение суверенитета, а Бразилия акцентирует на создании группы стран-посредников для организации переговоров.

Автор: 

Бразилия (310) Зеленский Владимир (20835) Китай (3037) переговоры (5070)


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Топ комментарии
+9
Тобто фактично він визнав, що готовий здати Україну *****.
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18.10.2024 20:09 Ответить
+6
Зе насправді нічого не робить для перемоги
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18.10.2024 20:14 Ответить
+2
"Китайсько-бразильська https://lb.ua/world/2024/09/12/634424_zelenskiy_vvazhaie.html пропозиція є деструктивною, і це просто політична заява"

Шо, переможний колумбійський план вже не такий безальтернативний?
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18.10.2024 20:14 Ответить
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Було б добре шоб перестали стріляти
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18.10.2024 20:13 Ответить
Тобто фактично він визнав, що готовий здати Україну *****.
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18.10.2024 20:09 Ответить
Ти то захистиш Україну від куйла ...правда??
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18.10.2024 20:12 Ответить
О, зелебобіки підтягнулися!
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18.10.2024 20:43 Ответить
Ну так захистиш чи таки забздиш ??гейрой ти наш
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18.10.2024 20:49 Ответить
❗️Солдатів з КНДР вже екіпірують у російську форму, кадрам не більше 72 годин, - SPRAVDI.
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18.10.2024 20:13 Ответить
ну і ?

скільки кацапів вже в чорноземах?
там само будуть і ці косоглазі "ремби"

буйло щомісяця мобілізує по 30 тис. свого мьяса
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18.10.2024 20:22 Ответить
Але ж і наші гинуть. Мені по)(ую, якщо сдохне 30К пупсокорейців, але не все одно якщо разом з цим загине скажімо набагато менше, але все ж-таки 5000 українських воїнів
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18.10.2024 20:32 Ответить
а давай здамося в полон корейцям !

до твого відома - в Півн. Кореї родина отримує 10 кг мьяса на рік !
ти скільки важиш ?
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18.10.2024 20:42 Ответить
Не здавайтеся ні в якому разі....
Ось так перед тим як лягти в ліжко кажіть -я не здамся і лягайте спокійно пати
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18.10.2024 20:53 Ответить
Добре бути оптимістом, але щоб протиставити противагу 12тис. потрібно знайти додатково 4 тис. українських військових. І ще не відомо, скільки взагалі корейський пупс планує відправити своїх військових.
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18.10.2024 20:42 Ответить
Зе насправді нічого не робить для перемоги
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18.10.2024 20:14 Ответить
"Китайсько-бразильська https://lb.ua/world/2024/09/12/634424_zelenskiy_vvazhaie.html пропозиція є деструктивною, і це просто політична заява"

Шо, переможний колумбійський план вже не такий безальтернативний?
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18.10.2024 20:14 Ответить
Сусідня новина про умови для перемовин такі як запрошення до НАТО і купа зброї, а кєтайський план - перестати постачання зброї і між рядками так товсто натякають, що ***** НАТО.

Майстер взаємовиключаючих параграфів, властєлін всєя всєлєнной і просто клован!
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18.10.2024 20:23 Ответить
Вначале казалось какой то прикол. Похоже на правду. Уже и видео с российских полигонов с корейцами...

> Ким Чен Ын будет очень заинтересован в зарплатах, которые будут получать 10 000 северокорейских солдат. В настоящее время Северная Корея продолжает бороться с экономическими трудностями из-за ухудшения отношений с Китаем. Восстановление после наводнения прошлого лета еще не завершено. Говорят, что боевые солдаты получают в несколько раз больше зарплаты, чем рабочие, отправленные за границу. The New York Times заявила: «Участие в Украине - это возможность для северокорейских офицеров получить опыт ведения современной войны и ознакомиться с новым оружием». Ким Чен Ын пытается заставить около 10 000 северокорейской молодежи стать «пушечным мясом», чтобы собрать средства для своего правления и повысить свои возможности атаковать Южную Корею. Это потрясающе.
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18.10.2024 20:23 Ответить
получить опыт ведения современной войны и ознакомиться с новым оружием

саме так !!!
основна мета пупса

а партнери у цей час щьолкают.... !
про дрони-ФПВ-шки вони взагалі нічого не знають
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18.10.2024 20:46 Ответить
хамас с хезболлой тоже на древних птрк застряли. а могли евреям огромные потери нанести.
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18.10.2024 20:48 Ответить
Он сначала жетско раскритиковал этот план и сказал, что мы на него не согласимся, а теперь он говорит, что он не такой уж и плохой! Он как девочка 13-17 лет, все время меняет свое мнение и истерит постоянно по любому поводу!
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18.10.2024 20:24 Ответить
Чи то воно хоче швидше скасувати воєнний стан, провести вибори, програти на них і втікти з України світ за очі, чи то планує все ж виконати "оманські договорняки" зі "стамбульскими тезами", а вже потім втікти... А дєрьмак дозволить? 🤔
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18.10.2024 20:24 Ответить
Хворий і не вилікований. Одна дорога -- Кирилівська 105.
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18.10.2024 20:36 Ответить
Тобто Блазень за "мирний план китаю" ?
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18.10.2024 22:15 Ответить
 
 