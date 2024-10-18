Зеленский о мирной инициативе Китая и Бразилии: "Если это объединит мир вокруг одного плана – я за"

Украина готова рассмотреть планы завершения войны от других стран, особенно если вокруг какого-то конкретного плана удастся объединить мир.

Об этом в интервью Единым новостям заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Глава государства отметил, что готов рассмотреть мирные инициативы от других стран.

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"Неплохая возможность в ноябре есть - заседание G20. Там есть все эти страны. Мы однажды предложили нашу формулу в Индонезии на заседании "Двадцатки", - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что в ноябре состоится встреча G20 в Бразилии, которая также имеет свое предложение по урегулированию войны в Украине.

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"В ноябре будет "Двадцатка" в Бразилии. Можем взять их предложения. Если это объединит мир вокруг одного плана - я за", - подчеркнул он.

Напомним, Китай и Бразилия предлагают свой мирный план и, как отмечал Пекин, его "активно поддерживают в мире". Основная цель плана, как утверждают стороны, - способствовать диалогу между РФ и Украиной и избежать дальнейшей эскалации. Китай предлагает "12 пунктов" для мирного урегулирования, в частности прекращение огня и уважение суверенитета, а Бразилия акцентирует на создании группы стран-посредников для организации переговоров.