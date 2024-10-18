Зеленский: "План победы" – это информационное идеологическое пространство против предложений РФ или ее союзников
"План победы" является "информационным идеологическим пространством", которое Украина и союзники должны заполнять предложениями по завершению войны.
Об этом в интервью Единым новостям заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Этот "План победы", чтобы исключительно усилить Украину [перед вторым Саммитом мира], это же не просто так всё происходит. Все это - информационное идеологическое пространство. Если Украина или союзники его не наполняют, то все будет тотально заполнено предложениями РФ или ее союзников", - сказал он.
Зеленский убежден, что любая дипломатическая пассивность в этом направлении приведет к тому, что Россия объединит страны вокруг своих идей, которые Москва, "как пулемет выстреливает через те или иные страны".
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Це тези, побажання, заклики, наміри, але не план від слова "зовсім".
щось не бачу і його..
Можете спростувати - вперед! В усіх інших випадках - ІГНОР.
може розкажете, всетаки, про свій?
Ні?
Ну то подивіться.
манкурти,.. та інші, мягко кажучи,
поїдачі лотоса,
живуть з надією,
що залишаться жити..
цікаво, який у них план виживання..?
Тобто це потужний поржній пук, який ще дорослі дяді мають наповнити "пропозиціями".
Зеленський хоч сам зрозумів що ляпнув ?
Exactly.
А західні партнери мають йому "наповнити" все це змістом.