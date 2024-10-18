Зеленский: "План победы" – это информационное идеологическое пространство против предложений РФ или ее союзников

"План победы" является "информационным идеологическим пространством", которое Украина и союзники должны заполнять предложениями по завершению войны.

Об этом в интервью Единым новостям заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Этот "План победы", чтобы исключительно усилить Украину [перед вторым Саммитом мира], это же не просто так всё происходит. Все это - информационное идеологическое пространство. Если Украина или союзники его не наполняют, то все будет тотально заполнено предложениями РФ или ее союзников", - сказал он.

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Зеленский убежден, что любая дипломатическая пассивность в этом направлении приведет к тому, что Россия объединит страны вокруг своих идей, которые Москва, "как пулемет выстреливает через те или иные страны".