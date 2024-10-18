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Зеленский: "План победы" – это информационное идеологическое пространство против предложений РФ или ее союзников

Президент Володимир Зеленський

"План победы" является "информационным идеологическим пространством", которое Украина и союзники должны заполнять предложениями по завершению войны.

Об этом в интервью Единым новостям заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Этот "План победы", чтобы исключительно усилить Украину [перед вторым Саммитом мира], это же не просто так всё происходит. Все это - информационное идеологическое пространство. Если Украина или союзники его не наполняют, то все будет тотально заполнено предложениями РФ или ее союзников", - сказал он.

Читайте также: В ближайшее время в Украину прибудет делегация США с откликом на "План победы", - Зеленский

Зеленский убежден, что любая дипломатическая пассивность в этом направлении приведет к тому, что Россия объединит страны вокруг своих идей, которые Москва, "как пулемет выстреливает через те или иные страны".

Автор: 

Зеленский Владимир (20835) План победы (85)


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Топ комментарии
+11
Ну ось! Речі названі своїми іменами. "План перемоги" ім. Зєлєнского - звичайний піар, чи скоріше пропаганда.
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18.10.2024 19:01 Ответить
+5
Дебіл! "" НЕ є "інформаційним ідеологічним простором", а "інформаційним ідеологічним набором хотєлок"!
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18.10.2024 19:01 Ответить
+5
План перемоги - це інформаціинии шум - носиться з ним
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18.10.2024 19:03 Ответить
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Ну ось! Речі названі своїми іменами. "План перемоги" ім. Зєлєнского - звичайний піар, чи скоріше пропаганда.
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18.10.2024 19:01 Ответить
Всмерися ФСБешник. Що ти никаєш на цюму сайті.
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18.10.2024 19:29 Ответить
******** бы Вова назад в своё шапито и не мучал страну!
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18.10.2024 19:58 Ответить
Васілій, на відміну від тебе семимісячного я тут з квітня 2015 року. І читачів у мене теж трохи є на відміну від твого нуля. До речі, той нуль вказує на те, що ти з ботоферми. Дай вгадаю, з якої. З подоляківської? Нє? 😁
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18.10.2024 20:47 Ответить
Дебіл! "" НЕ є "інформаційним ідеологічним простором", а "інформаційним ідеологічним набором хотєлок"!
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18.10.2024 19:01 Ответить
Ага. хуцпа галімая...
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18.10.2024 19:16 Ответить
Надо как Израиль "у нас (этого самого) НЕТ, но....если надо...."
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18.10.2024 19:01 Ответить
Коли вже наступний "потужний" план, бо цей вже задовбав і в Україні, імв світі!😁
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18.10.2024 19:02 Ответить
Ага, це вже просто ''інформаційний простір''? Скоро дійде до того що скаже що це ''фігня на постному маслі''.
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18.10.2024 19:03 Ответить
Так він це і сказав.
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18.10.2024 19:09 Ответить
План перемоги - це інформаціинии шум - носиться з ним
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18.10.2024 19:03 Ответить
цікаво, який у хронічних критиків чужих планів, їх план перемоги..?
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18.10.2024 19:11 Ответить
Якщо в тому, що озвучив ЗЕ! у ВРУ ви побачили якийсь план, то мені шкода часу вчителів, які вас навчали...
Це тези, побажання, заклики, наміри, але не план від слова "зовсім".
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18.10.2024 19:47 Ответить
де ваш план?

щось не бачу і його..
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18.10.2024 19:51 Ответить
Я щось казав про свій план? Я лише сказав, що озвучене ЗЕ! не є планом. І навіть написав чим це може бути.
Можете спростувати - вперед! В усіх інших випадках - ІГНОР.
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18.10.2024 19:59 Ответить
знову не бачу ніяких планів..
може розкажете, всетаки, про свій?
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18.10.2024 20:06 Ответить
Чим більш неадекватним він буде виглядати, тим більшим буде рейтинг Трампа - тіпа, от бачите, кого Гаріс підтримує! і кому це вигідно?...
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18.10.2024 19:18 Ответить
Хтось колись бачив як виглядає реальна пафосна пусто-порожність?
Ні?
Ну то подивіться.
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18.10.2024 19:07 Ответить
хло та рф прийшли в Україну знищити українців, та все українське..

манкурти,.. та інші, мягко кажучи,
поїдачі лотоса,
живуть з надією,
що залишаться жити..

цікаво, який у них план виживання..?
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18.10.2024 19:09 Ответить
Ф16 недавно сбил су34
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18.10.2024 19:18 Ответить
Норвегия 6 шт дает
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18.10.2024 19:20 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/10/18/7480332/ В Покровске устанавливают "зубы дракона" и советуют выезжать
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18.10.2024 19:24 Ответить
план перемоги повторив кінець епохи бідності
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18.10.2024 19:41 Ответить
"План перемоги" є "інформаційним ідеологічним простором", який Україна та союзники мають заповнювати пропозиціями щодо завершення війни....

Тобто це потужний поржній пук, який ще дорослі дяді мають наповнити "пропозиціями".
Зеленський хоч сам зрозумів що ляпнув ?
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18.10.2024 19:45 Ответить
>> Тобто це потужний порожній пук, який ще дорослі дяді мають наповнити "пропозиціями".

Exactly.
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18.10.2024 20:03 Ответить
Тобто потужний каже "Мені треба зброя", а партнери йому дають "пропозиції", з яких потужний ще вибиратиме.
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18.10.2024 20:06 Ответить
Все ще сумніше. Зеленський каже - мені треба ну не те щоб перемогти, а хоч би не всратися на порозі та стати неабияким небритим героєм.
А західні партнери мають йому "наповнити" все це змістом.
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18.10.2024 20:09 Ответить
"" є "інформаційним ідеологічним простором", котрий написаний на ще гіршому папері, як "будапештська брехня" для України і підписана світовими аферистами ,для знищення ,в майбутньому, України
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18.10.2024 20:05 Ответить
Очередное выступление "балаган 95".
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18.10.2024 20:20 Ответить
Туман туманом , туман яром, туман долиною
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18.10.2024 20:32 Ответить
Схоже на те, що всі ці плани, саміти, інше, малюють недалекі, поганоосвічені люди, з кругозіром радянської старшини надстроковика, а озвучує це графоманське марення, провінційний актор аматор, який погано розуміє зміст написаного, голосом, схожим на каркання ворони на купі сміття.
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18.10.2024 21:32 Ответить
 
 