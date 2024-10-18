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Зеленський: "План перемоги" – це інформаційний ідеологічний простір проти пропозицій РФ або її союзників

Президент Володимир Зеленський

"План перемоги" є "інформаційним ідеологічним простором", який Україна та союзники мають заповнювати пропозиціями щодо завершення війни.

Про це в інтерв'ю Єдиним новинам заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Цей "План перемоги", щоб виключно посилити Україну [перед другим Самітом миру], це ж не просто так все відбувається. Все це – інформаційний ідеологічний простір. Якщо Україна або союзники його не наповнюють, то все буде тотально заповнене пропозиціями РФ або її союзників", – сказав він.

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Зеленський переконаний, що будь-яка дипломатична пасивність у цьому напрямі призведе до того, що Росія об'єднає країни навколо своїх ідей, які Москва, "як кулемет вистрілює через ті чи інші країни".

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+11
Ну ось! Речі названі своїми іменами. "План перемоги" ім. Зєлєнского - звичайний піар, чи скоріше пропаганда.
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18.10.2024 19:01 Відповісти
+5
Дебіл! "" НЕ є "інформаційним ідеологічним простором", а "інформаційним ідеологічним набором хотєлок"!
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18.10.2024 19:01 Відповісти
+5
План перемоги - це інформаціинии шум - носиться з ним
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18.10.2024 19:03 Відповісти
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Ну ось! Речі названі своїми іменами. "План перемоги" ім. Зєлєнского - звичайний піар, чи скоріше пропаганда.
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18.10.2024 19:01 Відповісти
Всмерися ФСБешник. Що ти никаєш на цюму сайті.
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18.10.2024 19:29 Відповісти
******** бы Вова назад в своё шапито и не мучал страну!
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18.10.2024 19:58 Відповісти
Васілій, на відміну від тебе семимісячного я тут з квітня 2015 року. І читачів у мене теж трохи є на відміну від твого нуля. До речі, той нуль вказує на те, що ти з ботоферми. Дай вгадаю, з якої. З подоляківської? Нє? 😁
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18.10.2024 20:47 Відповісти
Дебіл! "" НЕ є "інформаційним ідеологічним простором", а "інформаційним ідеологічним набором хотєлок"!
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18.10.2024 19:01 Відповісти
Ага. хуцпа галімая...
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18.10.2024 19:16 Відповісти
Надо как Израиль "у нас (этого самого) НЕТ, но....если надо...."
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18.10.2024 19:01 Відповісти
Коли вже наступний "потужний" план, бо цей вже задовбав і в Україні, імв світі!😁
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18.10.2024 19:02 Відповісти
Ага, це вже просто ''інформаційний простір''? Скоро дійде до того що скаже що це ''фігня на постному маслі''.
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18.10.2024 19:03 Відповісти
Так він це і сказав.
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18.10.2024 19:09 Відповісти
План перемоги - це інформаціинии шум - носиться з ним
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18.10.2024 19:03 Відповісти
цікаво, який у хронічних критиків чужих планів, їх план перемоги..?
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18.10.2024 19:11 Відповісти
Якщо в тому, що озвучив ЗЕ! у ВРУ ви побачили якийсь план, то мені шкода часу вчителів, які вас навчали...
Це тези, побажання, заклики, наміри, але не план від слова "зовсім".
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18.10.2024 19:47 Відповісти
де ваш план?

щось не бачу і його..
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18.10.2024 19:51 Відповісти
Я щось казав про свій план? Я лише сказав, що озвучене ЗЕ! не є планом. І навіть написав чим це може бути.
Можете спростувати - вперед! В усіх інших випадках - ІГНОР.
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18.10.2024 19:59 Відповісти
знову не бачу ніяких планів..
може розкажете, всетаки, про свій?
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18.10.2024 20:06 Відповісти
Чим більш неадекватним він буде виглядати, тим більшим буде рейтинг Трампа - тіпа, от бачите, кого Гаріс підтримує! і кому це вигідно?...
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18.10.2024 19:18 Відповісти
Хтось колись бачив як виглядає реальна пафосна пусто-порожність?
Ні?
Ну то подивіться.
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18.10.2024 19:07 Відповісти
хло та рф прийшли в Україну знищити українців, та все українське..

манкурти,.. та інші, мягко кажучи,
поїдачі лотоса,
живуть з надією,
що залишаться жити..

цікаво, який у них план виживання..?
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18.10.2024 19:09 Відповісти
Ф16 недавно сбил су34
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18.10.2024 19:18 Відповісти
Норвегия 6 шт дает
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18.10.2024 19:20 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/10/18/7480332/ В Покровске устанавливают "зубы дракона" и советуют выезжать
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18.10.2024 19:24 Відповісти
план перемоги повторив кінець епохи бідності
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18.10.2024 19:41 Відповісти
"План перемоги" є "інформаційним ідеологічним простором", який Україна та союзники мають заповнювати пропозиціями щодо завершення війни....

Тобто це потужний поржній пук, який ще дорослі дяді мають наповнити "пропозиціями".
Зеленський хоч сам зрозумів що ляпнув ?
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18.10.2024 19:45 Відповісти
>> Тобто це потужний порожній пук, який ще дорослі дяді мають наповнити "пропозиціями".

Exactly.
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18.10.2024 20:03 Відповісти
Тобто потужний каже "Мені треба зброя", а партнери йому дають "пропозиції", з яких потужний ще вибиратиме.
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18.10.2024 20:06 Відповісти
Все ще сумніше. Зеленський каже - мені треба ну не те щоб перемогти, а хоч би не всратися на порозі та стати неабияким небритим героєм.
А західні партнери мають йому "наповнити" все це змістом.
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18.10.2024 20:09 Відповісти
"" є "інформаційним ідеологічним простором", котрий написаний на ще гіршому папері, як "будапештська брехня" для України і підписана світовими аферистами ,для знищення ,в майбутньому, України
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18.10.2024 20:05 Відповісти
Очередное выступление "балаган 95".
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18.10.2024 20:20 Відповісти
Туман туманом , туман яром, туман долиною
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18.10.2024 20:32 Відповісти
Схоже на те, що всі ці плани, саміти, інше, малюють недалекі, поганоосвічені люди, з кругозіром радянської старшини надстроковика, а озвучує це графоманське марення, провінційний актор аматор, який погано розуміє зміст написаного, голосом, схожим на каркання ворони на купі сміття.
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18.10.2024 21:32 Відповісти
 
 