Зеленський: "План перемоги" – це інформаційний ідеологічний простір проти пропозицій РФ або її союзників
"План перемоги" є "інформаційним ідеологічним простором", який Україна та союзники мають заповнювати пропозиціями щодо завершення війни.
Про це в інтерв'ю Єдиним новинам заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Цей "План перемоги", щоб виключно посилити Україну [перед другим Самітом миру], це ж не просто так все відбувається. Все це – інформаційний ідеологічний простір. Якщо Україна або союзники його не наповнюють, то все буде тотально заповнене пропозиціями РФ або її союзників", – сказав він.
Зеленський переконаний, що будь-яка дипломатична пасивність у цьому напрямі призведе до того, що Росія об'єднає країни навколо своїх ідей, які Москва, "як кулемет вистрілює через ті чи інші країни".
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Це тези, побажання, заклики, наміри, але не план від слова "зовсім".
щось не бачу і його..
Можете спростувати - вперед! В усіх інших випадках - ІГНОР.
може розкажете, всетаки, про свій?
Ні?
Ну то подивіться.
манкурти,.. та інші, мягко кажучи,
поїдачі лотоса,
живуть з надією,
що залишаться жити..
цікаво, який у них план виживання..?
Тобто це потужний поржній пук, який ще дорослі дяді мають наповнити "пропозиціями".
Зеленський хоч сам зрозумів що ляпнув ?
Exactly.
А західні партнери мають йому "наповнити" все це змістом.