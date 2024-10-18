Зеленський: "План перемоги" – це інформаційний ідеологічний простір проти пропозицій РФ або її союзників

"План перемоги" є "інформаційним ідеологічним простором", який Україна та союзники мають заповнювати пропозиціями щодо завершення війни.

Про це в інтерв'ю Єдиним новинам заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Цей "План перемоги", щоб виключно посилити Україну [перед другим Самітом миру], це ж не просто так все відбувається. Все це – інформаційний ідеологічний простір. Якщо Україна або союзники його не наповнюють, то все буде тотально заповнене пропозиціями РФ або її союзників", – сказав він.

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Зеленський переконаний, що будь-яка дипломатична пасивність у цьому напрямі призведе до того, що Росія об'єднає країни навколо своїх ідей, які Москва, "як кулемет вистрілює через ті чи інші країни".