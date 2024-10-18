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Новини
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Найближчим часом до України прибуде делегація США з відгуком на "План перемоги", - Зеленський

Зеленський анонсував приїзд делегації із США

Найближчим часом до України прибуде команда Білого дому з відгуком на "План перемоги".

Про це в інтерв’ю українським журналістам заявив президент України Володимир Зеленський, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо фідбеку я чекаю команду Білого дому в Україні. Найближчим часом вона буде тут з тими чи іншими відповідями. Також у мене була розмова з президентом США. Ми отримали пакет на пів мільярда доларів, а також домовились – це є також частиною плану – що ми будемо отримувати дуже швидко зараз, раз на два-три тижні пакет, який буде посилювати нашу армію", - розповів очільник держави.

Щодо запрошення в НАТО, що є складовою представленого нещодавно "Плану перемоги", то Україна, за словами Зеленського, працює на цим.

Нагадаємо, 16 жовтня, президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування. Таємні додатки доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

Читайте також: Ми зробимо все можливе для підтримки "Плану перемоги", - Остін

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) США (23355) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+9
Ця клоунада ніколи не скінчиться
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18.10.2024 17:35 Відповісти
+8
Зелена ку**** на**** з влади!
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18.10.2024 17:34 Відповісти
+8
Достатньо побачити неголену пику Зуйла в "військових штанцях і маєчці", почути його "гнусаву волинку" щоб відчути розпач і впасти в депресію. Маючи такого "прєзідєнта" ми втрачаємо країну. І це розуміють всі. Навіть ті кому фуражкою одну звивину в мозку надавило...
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18.10.2024 17:48 Відповісти
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Зелена ку**** на**** з влади!
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18.10.2024 17:34 Відповісти
Про це можна десь прочитати в американському сегменті інтернету?
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18.10.2024 17:35 Відповісти
Можна. Коли накуритися "плану перемоги".
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18.10.2024 17:44 Відповісти
Ця клоунада ніколи не скінчиться
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18.10.2024 17:35 Відповісти
Тобто делегацією США обстрілювати цілі на засрашкі?
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18.10.2024 17:43 Відповісти
После отъезда делегации из США виновата во всём будет делегация из США.
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18.10.2024 17:46 Відповісти
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18.10.2024 17:47 Відповісти
освобождай кресло просроченный узурпатор
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18.10.2024 17:46 Відповісти
Достатньо побачити неголену пику Зуйла в "військових штанцях і маєчці", почути його "гнусаву волинку" щоб відчути розпач і впасти в депресію. Маючи такого "прєзідєнта" ми втрачаємо країну. І це розуміють всі. Навіть ті кому фуражкою одну звивину в мозку надавило...
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18.10.2024 17:48 Відповісти
А 73% нравится. Хоть поржали.
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18.10.2024 20:36 Відповісти
Якби 73% населення підтримували Зуйло, то "Київ за три дні" відбувся б по повній програмі - з переможним парадом ********** на Хрещатику. Не використовуйте пропагандистські штампи **********. До речі, Маріуполь голосував за Зуйло. З 360 тисяч ***** там вбив за різними оцінками від 80 тисяч до 110... Як бачите на війні гинуть не тільки захисники, а й *****філи та зуйлофіли. При чому останні гинуть масово - дурість не рятує від окупантів...
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18.10.2024 21:03 Відповісти
Будуть бить, возможно, - ногами.
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18.10.2024 17:52 Відповісти
Привезуть охочих 😄
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18.10.2024 18:24 Відповісти
та ні скорішь подивитися який план ти шмалишь...
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18.10.2024 17:59 Відповісти
Випишуть люлєи
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18.10.2024 18:01 Відповісти
Нє палі кантору😊
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18.10.2024 18:22 Відповісти
Та вже салліванов відгукнув що ната ні ні
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18.10.2024 18:03 Відповісти
Значить в плані надання допомоги нічого не зміниться. Поплескають по плечу Зеленського, висловлять підтримку , можливо занепокоєння,та й поїдуть. Щоб озвучити важливі позитивні рішення не потрібно летіти за океан
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18.10.2024 18:08 Відповісти
Особисто я не розумію "План перемоги" без перемоги. Це має бути так, що Зе запланував щоб НАТО, окремо США, Англія, Франція і Німеччина дали нам ракети, навчили наших військових щними бити по кацапах, щоб НАТО виставили в Україні якісь ракетні частини, щоб збивали кацапські літаки і ракети, побудували декілька своїх баз і ввели санкціх проти московитів і їх сателітів і звичайно негайно прийняли Україну в НАТО. А де тут доманнє завдання Потужного? Хіба що тирити з бюджету і обіцяти наріду ядерну бомбу, мільярд дронів, потужну армію для захисту Європи.
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18.10.2024 18:09 Відповісти
Пане Зе, вам ніхто нічого не дасть для реальної перемоги, доки Ермак вами фуевертить. А кінцева кровава жертва ваших принципів - нарід України.
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18.10.2024 18:31 Відповісти
Ви серйозно? Прибуде делегація? Для чергового похлопування по плечу? Путін знає Кощєєву голку західних політиків-їх продажність та страх шантажу. Рильце у кожного в пушку. Тому можуть не їхати,пшик- візит не потрібен.
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18.10.2024 18:41 Відповісти
тобі вже все відгукнули і не раз.... уважно дивись,коли читаєш,що тобі пишуть
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18.10.2024 19:33 Відповісти
 
 