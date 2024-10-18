Найближчим часом до України прибуде делегація США з відгуком на "План перемоги", - Зеленський

Найближчим часом до України прибуде команда Білого дому з відгуком на "План перемоги".

Про це в інтерв’ю українським журналістам заявив президент України Володимир Зеленський, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо фідбеку я чекаю команду Білого дому в Україні. Найближчим часом вона буде тут з тими чи іншими відповідями. Також у мене була розмова з президентом США. Ми отримали пакет на пів мільярда доларів, а також домовились – це є також частиною плану – що ми будемо отримувати дуже швидко зараз, раз на два-три тижні пакет, який буде посилювати нашу армію", - розповів очільник держави.

Щодо запрошення в НАТО, що є складовою представленого нещодавно "Плану перемоги", то Україна, за словами Зеленського, працює на цим.

Нагадаємо, 16 жовтня, президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування. Таємні додатки доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

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