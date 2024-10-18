Ми зробимо все можливе для підтримки "Плану перемоги", - Остін
Глава Пентагону Ллойд Остін
Про це він заявив на пресконференції після участі в зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"План Перемоги - це план президента Зеленського, і ми зробимо все можливе, щоб надати допомогу у сфері безпеки, щоб підтримати президента в його спробах досягти своїх цілей. Ми всі хочемо переконатися, що ми продовжимо робити це, пов'язуючи військові цілі зі стратегічними цілями. І цей діалог триває. Ми й далі фокусуватимемося на тому, щоб робити все можливе для підтримки Плану перемоги. Це - наша підтримка президента Зеленського. Не в моїй компетенції публічно оцінювати його план", - зазначив Остін.
Відповідаючи на запитання про використання далекобійної зброї, він наголосив, що "українці з великим ефектом використовували свої можливості удару за допомогою БПЛА великої дальності".
"Нещодавно ми бачили, що їм вдалося вивести з ладу низку стратегічних точок постачання боєприпасів, і це вплинуло на поле бою. Тут важливо зазначити, що вони здатні виробляти ці БПЛА в Україні. Вони здатні швидко наростити це виробництво, і БПЛА довели свою високу ефективність і точність", - сказав глава Пентагону.
Також він прокоментував ядерні погрози Путіна.
"Я вважаю, що будь-яке брязкання ядерною зброєю - нерозважливе і небезпечне, і ми закликали б Путіна та інших не використовувати таку риторику", - підсумував він.
Нагадаємо, 16 жовтня, президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.
За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування. Таємні додатки доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.
Канцлер ФРН Шольц виступив із критикою "Плану перемоги", який президент України Володимир Зеленський презентував на саміту ЄС у Брюсселі.
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2 ми зробимо все що можемо
3 ми зробимо все можливе
теперь начинаем новое обещание
Мы сделаем все возможное для поддержки "Плана победы", - Остин Источник: