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Новини Війна
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Ми зробимо все можливе для підтримки "Плану перемоги", - Остін

Остін про План перемоги Зеленського

Глава Пентагону Ллойд Остін

Про це він заявив на пресконференції після участі в зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"План Перемоги - це план президента Зеленського, і ми зробимо все можливе, щоб надати допомогу у сфері безпеки, щоб підтримати президента в його спробах досягти своїх цілей. Ми всі хочемо переконатися, що ми продовжимо робити це, пов'язуючи військові цілі зі стратегічними цілями. І цей діалог триває. Ми й далі фокусуватимемося на тому, щоб робити все можливе для підтримки Плану перемоги. Це - наша підтримка президента Зеленського. Не в моїй компетенції публічно оцінювати його план", - зазначив Остін.

Відповідаючи на запитання про використання далекобійної зброї, він наголосив, що "українці з великим ефектом використовували свої можливості удару за допомогою БПЛА великої дальності".

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"Нещодавно ми бачили, що їм вдалося вивести з ладу низку стратегічних точок постачання боєприпасів, і це вплинуло на поле бою. Тут важливо зазначити, що вони здатні виробляти ці БПЛА в Україні. Вони здатні швидко наростити це виробництво, і БПЛА довели свою високу ефективність і точність", - сказав глава Пентагону.

Також він прокоментував ядерні погрози Путіна.

"Я вважаю, що будь-яке брязкання ядерною зброєю - нерозважливе і небезпечне, і ми закликали б Путіна та інших не використовувати таку риторику", - підсумував він.

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Нагадаємо, 16 жовтня, президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування. Таємні додатки доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

Канцлер ФРН Шольц виступив із критикою "Плану перемоги", який президент України Володимир Зеленський презентував на саміту ЄС у Брюсселі.

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Автор: 

Остін Ллойд (521) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+6
Просто *бучий цирк. Коли вже понуться збори на ядерну зброю? як бл*ть корейці зробили то хіба ми не зможемо.
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18.10.2024 16:54 Відповісти
+4
Амери зроблядь все можливе, руками українців, українськими засобами враження.
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18.10.2024 16:53 Відповісти
+3
А все можливе це що?
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18.10.2024 16:51 Відповісти
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А все можливе це що?
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18.10.2024 16:51 Відповісти
От це шоб да но такі нет.
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18.10.2024 16:53 Відповісти
ЗЕ би з цім планом виступати, у сільському клюбі. І він і його отой план тільки такого варті.
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18.10.2024 16:52 Відповісти
Нікого не захищаю, але цей план просили партнери і особливо американці. Зе, що зміг разом з усіма радниками, те і вигадав.
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18.10.2024 17:20 Відповісти
Так буває, коли тупе стадо баранів та вівець, з радістним беканям та меканям, обірають собі на посаду вожака тупого, жадібного, заздрістного, сцікливого, безталаного цапа-крадія.
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18.10.2024 17:49 Відповісти
Це вже не смішно.
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18.10.2024 16:52 Відповісти
Вийде саліван і скаже що вони ну дууууууууже засуджують ескалацію з боку рашки і пообіцяє і далі так само "потужно" підтримувати нас.
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18.10.2024 16:52 Відповісти
Амери зроблядь все можливе, руками українців, українськими засобами враження.
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18.10.2024 16:53 Відповісти
Просто *бучий цирк. Коли вже понуться збори на ядерну зброю? як бл*ть корейці зробили то хіба ми не зможемо.
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18.10.2024 16:54 Відповісти
О-єть!
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18.10.2024 17:10 Відповісти
Допоможіть прибрати віслюка
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18.10.2024 17:20 Відповісти
1 ми зробимо все що буде потрібно
2 ми зробимо все що можемо
3 ми зробимо все можливе
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18.10.2024 17:21 Відповісти
Молодець Остін, нормальний мужик. Якби йому не забороняли політики, то дав би нам усе, що треба.
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18.10.2024 17:23 Відповісти
Томагавки давай !!!
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18.10.2024 17:28 Відповісти
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18.10.2024 23:40 Відповісти
Це ось так ти допомагаєш?

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18.10.2024 18:06 Відповісти
Всё что могли то всё и наобещали

теперь начинаем новое обещание

Мы сделаем все возможное для поддержки "Плана победы", - Остин Источник:
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18.10.2024 18:10 Відповісти
А що ви робите для покарання світового зла? Забоялись третьої світової,яка вже йде? Нехай там якось Україна,а ми з- під ковдри повиглядаєм. Ляже Україна- придумаємо теорію,чому так сталося І взагалі,треба вести бізнес,прибутки знизились на цілих 0,67,%.
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18.10.2024 18:50 Відповісти
П*здун.
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18.10.2024 21:39 Відповісти
 
 