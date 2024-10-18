Ми зробимо все можливе для підтримки "Плану перемоги", - Остін

Глава Пентагону Ллойд Остін

Про це він заявив на пресконференції після участі в зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"План Перемоги - це план президента Зеленського, і ми зробимо все можливе, щоб надати допомогу у сфері безпеки, щоб підтримати президента в його спробах досягти своїх цілей. Ми всі хочемо переконатися, що ми продовжимо робити це, пов'язуючи військові цілі зі стратегічними цілями. І цей діалог триває. Ми й далі фокусуватимемося на тому, щоб робити все можливе для підтримки Плану перемоги. Це - наша підтримка президента Зеленського. Не в моїй компетенції публічно оцінювати його план", - зазначив Остін.

Відповідаючи на запитання про використання далекобійної зброї, він наголосив, що "українці з великим ефектом використовували свої можливості удару за допомогою БПЛА великої дальності".

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"Нещодавно ми бачили, що їм вдалося вивести з ладу низку стратегічних точок постачання боєприпасів, і це вплинуло на поле бою. Тут важливо зазначити, що вони здатні виробляти ці БПЛА в Україні. Вони здатні швидко наростити це виробництво, і БПЛА довели свою високу ефективність і точність", - сказав глава Пентагону.

Також він прокоментував ядерні погрози Путіна.

"Я вважаю, що будь-яке брязкання ядерною зброєю - нерозважливе і небезпечне, і ми закликали б Путіна та інших не використовувати таку риторику", - підсумував він.

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Нагадаємо, 16 жовтня, президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування. Таємні додатки доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

Канцлер ФРН Шольц виступив із критикою "Плану перемоги", який президент України Володимир Зеленський презентував на саміту ЄС у Брюсселі.

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