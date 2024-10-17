Мирний план Китаю та Бразилії на базі статуту ООН вартий уваги, - МЗС Швейцарії

План Китаю та Бразилії щодо мирного врегулювання розпочатої Росією війни проти України у вересні цього року був доповнений відсиланням до Статуту ООН, і гідний розгляду.

Про це заявив глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Будь-який план, спрямований на досягнення миру, здатний зробити конструктивний внесок, якщо він ґрунтується на Статуті ООН, слід вітати та розглядати за наявності цікавих взаємодоповнювальних елементів", – сказав міністр на пресконференції у Лозанні на Другій щорічній конференції з питань протимінної діяльності в Україні.

Кассіс вважає, що в цьому плані все ще є протиріччя, проте, якщо читати його в політичному ключі, то він відчиняє двері до діалогу.

"І в цьому сенсі ми можемо лише підтримувати ініціативу із відкриття дверей. Я не думаю, що зближення ще достатньо просунулося, але я вважаю, що відчинені двері завжди кращі, ніж зачинені", - підсумував глава МЗС Швейцарії.

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Відповідаючи на запитання про можливу дату проведення другого Саміту миру після першого, проведеного в Бюргештоку в червні цього року, Кассіс зазначив, що наприкінці жовтня завершується серія конференцій щодо представленої президентом України Володимиром Зеленським Формули миру. На думку глави МЗС Швейцарії, це завершує так званий Копенгагенський процес, у рамках якого відбувся перший мирний саміт.

З його слів, новиною став "План перемоги", публічно представлений президентом Зеленським у Верховній Раді 16 жовтня, який додатково пояснив у Лозанні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ми планує продовжити вивчення цього питання, щоб зрозуміти, як Швейцарія може допомогти зміцнити цей шлях, який приведе нас до справедливого і міцного миру", - повідомив Кассіс.

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Мирна пропозиція Китаю та Бразилії

23 травня уряди Бразилії та Китаю уклали угоду про врегулювання війни між Росією та Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру. Країни також просили підтримки міжнародної спільноти.

У своєму плані Китай і Бразилія пропонували нерозширення площі ведення бойових дій, недопущення ескалації та "не нагнітання ситуації будь-якою стороною".

У документі зазначається, що обидві країни підтримують міжнародну мирну конференцію, "проведену в належний час, визнаний як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, а також чесним обговоренням всіх мирних планів".

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію врегулювання війни Росії проти України, яку висунули Китай та Бразилія. Глава держави назвав цей "мирний план" деструктивним і заздалегідь узгодженим із Кремлем.