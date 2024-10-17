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План Китая и Бразилии на базе устава ООН заслуживает внимания, - МИД Швейцарии

швейцарія

План Китая и Бразилии по мирному урегулированию начатой Россией войны против Украины в сентябре этого года был дополнен отсылкой к Уставу ООН, и достоин рассмотрения.

Об этом заявил глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Любой план, направленный на достижение мира, способный сделать конструктивный вклад, если он основывается на Уставе ООН, следует приветствовать и рассматривать при наличии интересных взаимодополняющих элементов", - сказал министр на пресс-конференции в Лозанне на Второй ежегодной конференции по вопросам противоминной деятельности в Украине.

Кассис считает, что в этом плане все еще есть противоречия, однако, если читать его в политическом ключе, то он открывает двери к диалогу.

"И в этом смысле мы можем только поддерживать инициативу по открытию дверей. Я не думаю, что сближение еще достаточно продвинулось, но я считаю, что открытые двери всегда лучше, чем закрытые", - подытожил глава МИД Швейцарии.

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Отвечая на вопрос о возможной дате проведения второго Саммита мира после первого, проведенного в Бюргештоке в июне этого года, Кассис отметил, что в конце октября завершается серия конференций по представленной президентом Украины Владимиром Зеленским Формуле мира. По мнению главы МИД Швейцарии, это завершает так называемый Копенгагенский процесс, в рамках которого состоялся первый мирный саммит.

По его словам, новостью стал "План победы", публично представленный президентом Зеленским в Верховной Раде 16 октября, который дополнительно объяснил в Лозанне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы планируем продолжить изучение этого вопроса, чтобы понять, как Швейцария может помочь укрепить этот путь, который приведет нас к справедливому и прочному миру", - сообщил Кассис.

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Мирное предложение Китая и Бразилии

23 мая правительства Бразилии и Китая заключили соглашение об урегулировании войны между Россией и Украиной, выступая за политические переговоры для достижения мира. Страны также просили поддержки международного сообщества.

В своем плане Китай и Бразилия предлагали нерасширение площади ведения боевых действий, недопущение эскалации и "не нагнетание ситуации любой стороной".

В документе отмечается, что обе страны поддерживают международную мирную конференцию, "проведенную в надлежащее время, признанное как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, а также честным обсуждением всех мирных планов".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение урегулирования войны России против Украины, которое выдвинули Китай и Бразилия. Глава государства назвал этот "мирный план" деструктивным и заранее согласованным с Кремлем.

Автор: 

Бразилия (310) Китай (3034) Швейцария (617) Формула мира (78) глобальный саммит мира (273) План победы (85)


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Топ комментарии
+17
У нас свій ПЛАН.

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17.10.2024 18:31
+13
ну то хай у Швейцарії і курять той план.
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17.10.2024 18:30
+13
А Швейцарию как пособника террористов и преступников согласно статуту ООН стоит привлечь к ответственности
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17.10.2024 18:34
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"Огласите пжл весь список"
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17.10.2024 18:27 Ответить
ну то хай у Швейцарії і курять той план.
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17.10.2024 18:30 Ответить
Та воно то так, але далі буде. Там не тільки ці три країни хочуть скормити Україну динозавру..
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17.10.2024 19:26 Ответить
якщо порівнювати з китайським тигром, то цей "дінозавр" просто ящірка під лапою тигра.
А що там хочуть у Швейарії, та то нам взагалі *****.
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17.10.2024 19:40 Ответить
Вам може і поуй, Україні, нажаль, ні.
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17.10.2024 19:45 Ответить
ну от Україні зараз як раз зовсім *****, що там думають у кантоні Берн або Невшатель, або в інших двох десятках кантонів про фронт у Донецькій області, тому що вони там про це взагалі не думають, воно їх зовсім не турбую, тому і ***** не треба.
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17.10.2024 20:02 Ответить
Ти часом не готовий у Зеленьського МЗС очолити?
Якраз слушний момент, нема кому у тому МЗС всіх накуй посилати
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17.10.2024 20:07 Ответить
ти часом не хед-хантер з ОПи? Якщо да, то йди *****.
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17.10.2024 20:11 Ответить
Нє, ну готовий міністр закордонних справ у Зеленьського..
Чи того, може міністром культури підеш ?
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17.10.2024 20:56 Ответить
бачу, що ти таки хед-хантер з ОПи. То тоді все ж таки йди.
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17.10.2024 21:01 Ответить
У нас свій ПЛАН.

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17.10.2024 18:31 Ответить
Money, money, money
Must be funny
In the rich man's world,,,,
---------- ось така куйня, малята.
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17.10.2024 18:42 Ответить
Не придумуй казки. Немає там ніякого мані, як не було у 1938, коли Чехословаччину скормили Гітлеру.
Так і зараз, всі хочуть і далі існувати без будь- яких загроз, робити бізнес і насолоджуватися життям, а для цього скормити Україну карліку- пу.
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17.10.2024 19:32 Ответить
Ви сказали те саме, тільки своїми словами, а мані,) вони були і правили завжди, як у далекому минулому, так і у часі про який ви говорите, так і зараз. це якщо ви не в курсі.
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17.10.2024 19:45 Ответить
Нє, ми нє в курсє, а ну розкажи
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17.10.2024 19:48 Ответить
ви з собою на ви?? -- це насторожує,)
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17.10.2024 19:55 Ответить
Так слухємо байкіи як Гітлер Чемберлену в кармани пальта шекелі засовував, давай, рожай
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17.10.2024 20:00 Ответить
про "давать і рожать") це ви не за адресою,) і я не стану пояснювати вам, очевидні речі, як там - сліпий не побачить, глухий не почує - марна справа,)
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17.10.2024 20:10 Ответить
Та нє, повєдай нам усім, як ти Гітлєру перед тим рейхсмарки на шекелі мінаяв
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17.10.2024 20:54 Ответить
До початку великої війни, тобто ВС, економічна діяльність вже давно носила всесвітній характер, а ділові інтереси різних промислових та фінансових груп були тісно переплетені. Воюючі країни потребували щоб економічні зв'язки не розпалися остаточно, і тому дозволяли обраним країнам зберігати нейтралітет, адже не будь нейтралів, доходи дуже впливових людей по обидва боки фронту опинилися б під загрозою. І до речі, вартість золотого запасу третього рейху, що залишився в банках Швейцарії на момент закінчення ДС війни, перевищує 6,5 млрд. дол., причому більша його частина все ще перебуває в сховищах швейцарських банків. Ви поцікавтеся цим питанням, перш ніж щось казати, і при цьому, не виглядати вибачте, повним ідіотом.
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18.10.2024 10:05 Ответить
Дотчого тице нашкрябав? " космічєскіє кораблі бараздят..."
Ти конкретно про шекелі від Гітлера Чемберлену, а то патякати про все взагалі і нічого конкретного кожен вміє
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18.10.2024 10:30 Ответить
А Швейцарию как пособника террористов и преступников согласно статуту ООН стоит привлечь к ответственности
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17.10.2024 18:34 Ответить
І де були усі ці діалоголюбиві підараси поки ми проводили незчисленну кількість раундів і зустрічей нормандського формату починаючи з 2014? Ото були відкриті двері, а зараз ми відчуваємо наслідки діалоголюбія з ******.
Чи то були погані, нехороші діалоги, а зара ви все зробите в лучшем відє? Тоді засуди **** відсутність діалогу з Гітлером, бо можна ж було зійтися посередині - голокостувати тільки половину євреїв. А Що? Конструктивненько б так подіаложили і Гітлер би вижив, щоб продовжувати діаложити ще років з десять.
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17.10.2024 18:43 Ответить
Статут ООН передбачає територіальну цілісність країн. Чи китайський план вміщує цю вимогу?
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17.10.2024 18:46 Ответить
передбачає, але реалізацію його "шляхом діалогу (переговорів)". Щоправда, самим почати отой "діалог" з ****** вони якось забувають.
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17.10.2024 20:12 Ответить
Ну тоді хай спочатку домовляться з ******.
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17.10.2024 21:25 Ответить
На папері він стоїть чи в реальності - ось питання. Де міністр Швейцарії - може пояснить як статус буде виконуватися в реальності?
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17.10.2024 18:52 Ответить
...якщо читати його в політичному ключі, то він відчиняє двері до діалогу. Джерело:

Якщо читати майн кампф у політичному ключі, Гітлер - найефективніший менеджер **********.
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17.10.2024 18:56 Ответить
Какой у вас план Мистер Фикс.....у нас свой план, чужого не надо.
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17.10.2024 19:00 Ответить
Цікаво чі не жмуть швейцарцям еврейскіе золоті зубі,які досі лежать по банках
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17.10.2024 19:07 Ответить
на відміну від західних імпотентів з їхньою "деескалаією" Ізраіль послідовно усуває загроси своєму існуванню. Яхья Сінвар знищений, з чим ізраїльтян вітаю.
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17.10.2024 19:08 Ответить
О, в полку під@расів пополнєніє
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17.10.2024 19:13 Ответить
Уних ні слова про те,де повинні бути військові злочинці у тому числі ***** з іншими кацапськими гнидами.
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17.10.2024 19:17 Ответить
А де в тому плані статут ООН?
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17.10.2024 19:24 Ответить
О! Хранітьєлі кацапсячих мутних мільярдів знову озаботілісь....
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17.10.2024 19:26 Ответить
Гроші мордору які в швецарських банках дуже і дуже хввилюють швейцарців.
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17.10.2024 19:34 Ответить
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17.10.2024 19:40 Ответить
Ймовірно, американці з європейцями до нього вже також доєдналися, бо натяки від партнерів явно прозорі. Питання лише, чи попруть московити проти волі Китаю.
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17.10.2024 19:46 Ответить
Отже статус оон дозволяє окупацію та анексію чужої території? То напевне оте ооно кацапи вже анексували раз звідти така ''дичина понеслася''!
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17.10.2024 20:08 Ответить
Вот ситуация,вот Китай Бразилия и Раша сидят в БРИКС и ржут : хорошо иметь рабов всё делают , Бразилия - в обмен на кокс, Китай - в обмен на рис, а Раша - у меня нет рабов . В ответ - а 140 миллионов? : - так то крепостные,а рабов нет. БРИКС - нет рабов,нет членства у нас, вот пуйло подумал и напал на Украину
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17.10.2024 22:40 Ответить
А Швейцария подслушала разговор и тоже захотелось хоть несколько рабов
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17.10.2024 22:41 Ответить
нацистські колаборанти в своєму репертуарі. Якийсь геноцид, і щоб без участі швейцарії! та ніколи такого не було...
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17.10.2024 23:45 Ответить
ПРЕЗІДЕНТИ Китаю Бразилії Швейцарії не пріджали до України подивитись на Бучу . Тому хай сидять мовчки
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18.10.2024 02:24 Ответить
 
 