План Китая и Бразилии на базе устава ООН заслуживает внимания, - МИД Швейцарии
План Китая и Бразилии по мирному урегулированию начатой Россией войны против Украины в сентябре этого года был дополнен отсылкой к Уставу ООН, и достоин рассмотрения.
Об этом заявил глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Любой план, направленный на достижение мира, способный сделать конструктивный вклад, если он основывается на Уставе ООН, следует приветствовать и рассматривать при наличии интересных взаимодополняющих элементов", - сказал министр на пресс-конференции в Лозанне на Второй ежегодной конференции по вопросам противоминной деятельности в Украине.
Кассис считает, что в этом плане все еще есть противоречия, однако, если читать его в политическом ключе, то он открывает двери к диалогу.
"И в этом смысле мы можем только поддерживать инициативу по открытию дверей. Я не думаю, что сближение еще достаточно продвинулось, но я считаю, что открытые двери всегда лучше, чем закрытые", - подытожил глава МИД Швейцарии.
Отвечая на вопрос о возможной дате проведения второго Саммита мира после первого, проведенного в Бюргештоке в июне этого года, Кассис отметил, что в конце октября завершается серия конференций по представленной президентом Украины Владимиром Зеленским Формуле мира. По мнению главы МИД Швейцарии, это завершает так называемый Копенгагенский процесс, в рамках которого состоялся первый мирный саммит.
По его словам, новостью стал "План победы", публично представленный президентом Зеленским в Верховной Раде 16 октября, который дополнительно объяснил в Лозанне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Мы планируем продолжить изучение этого вопроса, чтобы понять, как Швейцария может помочь укрепить этот путь, который приведет нас к справедливому и прочному миру", - сообщил Кассис.
Мирное предложение Китая и Бразилии
23 мая правительства Бразилии и Китая заключили соглашение об урегулировании войны между Россией и Украиной, выступая за политические переговоры для достижения мира. Страны также просили поддержки международного сообщества.
В своем плане Китай и Бразилия предлагали нерасширение площади ведения боевых действий, недопущение эскалации и "не нагнетание ситуации любой стороной".
В документе отмечается, что обе страны поддерживают международную мирную конференцию, "проведенную в надлежащее время, признанное как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, а также честным обсуждением всех мирных планов".
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение урегулирования войны России против Украины, которое выдвинули Китай и Бразилия. Глава государства назвал этот "мирный план" деструктивным и заранее согласованным с Кремлем.
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А що там хочуть у Швейарії, та то нам взагалі *****.
Якраз слушний момент, нема кому у тому МЗС всіх накуй посилати
Чи того, може міністром культури підеш ?
Must be funny
In the rich man's world,,,,
---------- ось така куйня, малята.
Так і зараз, всі хочуть і далі існувати без будь- яких загроз, робити бізнес і насолоджуватися життям, а для цього скормити Україну карліку- пу.
Ти конкретно про шекелі від Гітлера Чемберлену, а то патякати про все взагалі і нічого конкретного кожен вміє
Чи то були погані, нехороші діалоги, а зара ви все зробите в лучшем відє? Тоді засуди **** відсутність діалогу з Гітлером, бо можна ж було зійтися посередині - голокостувати тільки половину євреїв. А Що? Конструктивненько б так подіаложили і Гітлер би вижив, щоб продовжувати діаложити ще років з десять.
Якщо читати майн кампф у політичному ключі, Гітлер - найефективніший менеджер **********.