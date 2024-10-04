Посол Швейцарии Бауманн о "мирной инициативе" КНР и Бразилии: Мы заявления не подписывали, были наблюдателями

Позиция Швейцарии относительно мирного урегулирования не изменилась. Ничего не должно решаться об Украине без Украины.

Об этом заявил посол Швейцарии в Украине Феликс Бауманн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я действительно рад, что могу объяснить нашу позицию. Я думаю, что здесь возникло определенное недоразумение. Прежде всего, Швейцария не присоединилась и не подписала никаких коммюнике после встречи, которую провели Китай и Бразилия на прошлой неделе на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Во-вторых, мы были на встрече, но в качестве наблюдателей. И третий важный пункт: Швейцария не изменила своей позиции", - отметил дипломат.

Бауманн заявил, что позиция Швейцарии "остается абсолютно четкой: любое решение в ответ на полномасштабную военную агрессию России против Украины должно полностью уважать международное право, Устав Организации Объединенных Наций и, в частности, территориальную целостность и суверенитет Украины".

В то же время, по словам посла, Швейцария считает, что следует рассматривать все мирные планы, которые уважают упомянутые основополагающие принципы.

"И именно это мы видели в итоговом коммюнике Первого глобального саммита мира в Украине, который состоялся в Швейцарии в июне. Этот саммит был построен на предыдущих дискуссиях на основе украинской Формулы мира и других мирных предложений, которые соответствуют международному праву и Уставу ООН. ... Именно в соответствии с этой позицией Министерство иностранных дел Швейцарии решило участвовать в качестве наблюдателя во встрече, инициированной китайской и бразильской сторонами", - добавил Бауманн.

Дипломат отметил, что позиция Швейцарии не изменилась и ничего не должно решаться об Украине без Украины.

Напомним, ранее МИД Швейцарии сообщил, что поддерживают так называемую "мирную инициативу" Китая и Бразилии относительно войны в Украине, несмотря на то, что в ней нет ссылки на Устав ООН и прямого упоминания о территориальной целостности Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали поддержку Швейцарией китайско-бразильской "мирной инициативы".

Мирное предложение Китая и Бразилии

23 мая правительства Бразилии и Китая заключили соглашение об урегулировании войны между Россией и Украиной, выступая за политические переговоры для достижения мира. Страны также просили поддержки международного сообщества.

В своем плане Китай и Бразилия предлагали нерасширение площади ведения боевых действий, недопущение эскалации и "не нагнетание ситуации любой стороной".

В документе отмечается, что обе страны поддерживают международную мирную конференцию, "проведенную в надлежащее время, признанное как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, а также честным обсуждением всех мирных планов".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение урегулирования войны России против Украины, которое выдвинули Китай и Бразилия. Глава государства назвал этот "мирный план" деструктивным и заранее согласованным с Кремлем.

