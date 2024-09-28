Швейцария поддерживает "мирную инициативу" Китая и Бразилии относительно завершения войны в Украине, - МИД страны
Швейцария заявила о поддержке так называемой "мирной инициативы" Китая и Бразилии относительно войны в Украине, несмотря на то, что в ней нет ссылки на Устав ООН и прямого упоминания о территориальной целостности Украины.
Соответствующее заявление сделал представитель Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Николя Бидо, пишет Blick, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, эта "мирная инициатива" важна, поскольку предлагает альтернативу "воинственным речам", которые прозвучали в ООН как с украинской, так и с российской стороны в ООН на этой неделе.
В то же время спикер швейцарского МИД подчеркнул важность ссылки на Устав ООН в любых мирных инициативах относительно Украины. Бидо отметил, что об этом говорил на выступлении в Совете безопасности ООН министр иностранных дел Китая Ван И.
Издание отмечает, что Швейцария, которая в этом году в июне провела первый Глобальный саммит относительно украинской Формулы мира, была одной из немногих западных стран, приглашенных на встречу, организованную Китаем и Бразилией по обсуждению их "мирной инициативы" на полях Генеральной ассамблеи ООН, 27 сентября.
Напомним, что ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что Китай и Бразилия создадут платформу "Друзья мира", чтобы урегулировать "украинский кризис".
Известно, что к этой инициативе планирует присоединиться Венгрия.
Мирное предложение Китая и Бразилии
23 мая правительства Бразилии и Китая заключили соглашение об урегулировании войны между Россией и Украиной, выступая за политические переговоры для достижения мира. Страны также просили поддержки международного сообщества.
В своем плане Китай и Бразилия предлагали нерасширение площади ведения боевых действий, недопущение эскалации и "не нагнетание ситуации любой стороной".
В документе отмечается, что обе страны поддерживают международную мирную конференцию, "проведенную в надлежащее время, признанное как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, а также честным обсуждением всех мирных планов".
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение урегулирования войны России против Украины, которое выдвинули Китай и Бразилия. Глава государства назвал этот "мирный план" деструктивным и заранее согласованным с Кремлем.
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в китайсько-бразильському плані ми участі НЕ беремо, отже цей план - пусті балачки
Так до чого Мінюст США до Швейцарьських банків?
буде перемир'я і, можливо, нова війна.
бо ця війна бути Україні чи не бути
До того респівська газетка.
Доля дала Україні багато зброї і навіть ядерної, але не дала керівників - патріотів.
У новому шорт відео від Єрмакомарадорні цього ракурсу з самвдоволеною рожею ока Хйла біля вовки вже немає - лише хакі з тушею трохи позаду мелькає ... А спочатку зрання було саме так подано на шорт
На російських сушках ще стоїть авіоніка від Thales та Sagem, але це не значить, що обладнання цих виробників постачається до рф.
Европа ляже перед цим розкормленим драконом і звірем якому владу дав дракон.
Тобто - війна на території України і щоб рашці не потрібо було захищати свої кордони
"недопущення ескалації"
Зважаючи на те, що рашка вже 2,5 роки використовує по всій території України все що є окрім ядерної зброї - це знов - таки - проти України, бо рашці ескалювати вже немає куди.
чи не так, гаспада швейцари ?
схоже на китайсько-бразильсько-швейцарський план ?
Не знаю куди там можуть дивитися моралісти, подивитися можна у минуле, Сербія, Фінляндія, Польша, Японія, Південна Корея, перші кілька країн що спадають на думку, які закінчили війну втратою територій, доречі частина з них тепер українські.
Або спадає на думку Ганнібал Барка який запропонував мешканцям Сагунту покинути місто, і це коли вже місто було приречене, але ті відмовились і Ганнібал їх усіх вирізав.
Як все складеться напевне ніхто не знає, я б сказав 20% перемога, 50% здача територій, коли людей воювати вже не лишиться, 20% кривава баня і різанина тих хто ще лишився, 10% ядерка
А сьогодення тут приблизно таке:
"Збройні сили України (ЗСУ) втрачають убитими або пораненими більше половини новобранців одразу після потрапляння на фронт, повідомляє Financial Times." (с) Чому вірю більше ніж заявам Зеленського з ТВ.
Так, є підрозділи зіркові типу K-2, 3-тя штурмова (де непогано усім крім штурмовиків), але все інше просто м'ясорубка. Особливо коли навчені і професійні воїни рано чи пізно закінчуються і їх замінюють масовкою хліборобів