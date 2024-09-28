Швейцария поддерживает "мирную инициативу" Китая и Бразилии относительно завершения войны в Украине, - МИД страны

Швейцария заявила о поддержке так называемой "мирной инициативы" Китая и Бразилии относительно войны в Украине, несмотря на то, что в ней нет ссылки на Устав ООН и прямого упоминания о территориальной целостности Украины.

Соответствующее заявление сделал представитель Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Николя Бидо, пишет Blick, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, эта "мирная инициатива" важна, поскольку предлагает альтернативу "воинственным речам", которые прозвучали в ООН как с украинской, так и с российской стороны в ООН на этой неделе.

В то же время спикер швейцарского МИД подчеркнул важность ссылки на Устав ООН в любых мирных инициативах относительно Украины. Бидо отметил, что об этом говорил на выступлении в Совете безопасности ООН министр иностранных дел Китая Ван И.

Издание отмечает, что Швейцария, которая в этом году в июне провела первый Глобальный саммит относительно украинской Формулы мира, была одной из немногих западных стран, приглашенных на встречу, организованную Китаем и Бразилией по обсуждению их "мирной инициативы" на полях Генеральной ассамблеи ООН, 27 сентября.

Напомним, что ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что Китай и Бразилия создадут платформу "Друзья мира", чтобы урегулировать "украинский кризис".

Известно, что к этой инициативе планирует присоединиться Венгрия.

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Мирное предложение Китая и Бразилии

23 мая правительства Бразилии и Китая заключили соглашение об урегулировании войны между Россией и Украиной, выступая за политические переговоры для достижения мира. Страны также просили поддержки международного сообщества.

В своем плане Китай и Бразилия предлагали нерасширение площади ведения боевых действий, недопущение эскалации и "не нагнетание ситуации любой стороной".

В документе отмечается, что обе страны поддерживают международную мирную конференцию, "проведенную в надлежащее время, признанное как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, а также честным обсуждением всех мирных планов".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение урегулирования войны России против Украины, которое выдвинули Китай и Бразилия. Глава государства назвал этот "мирный план" деструктивным и заранее согласованным с Кремлем.

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