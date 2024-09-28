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Швейцарія підтримує "мирну ініціативу" Китаю та Бразилії щодо завершення війни в Україні, - МЗС країни

Швейцарія підтримує

Швейцарія заявила про підтримку так званої "мирної ініціативи" Китаю та Бразилії щодо війни в Україні, попри те, що в ній немає посилання на Статут ООН та прямої згадки про територіальну цілісність України.

Відповідну заяву зробив речник  Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо, пише Blick, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ця "мирна ініціатива" важлива, оскільки пропонує альтернативу "войовничим промовам", які прозвучали в ООН як з українського, так і з російського боку в ООН цього тижня.

Водночас речник швейцарського МЗС підкреслив важливість посилання на Статут ООН у будь-яких мирних ініціативах щодо України. Бідо зазначив, що про це говорив на виступі в Раді безпеки ООН міністр закордонних справ Китаю Ван Ї.

Видання зазначає, що Швейцарія, яка цьогоріч в червні провела перший Глобальний саміт за українською формулою миру, була однією з небагатьох західних країн, запрошених на зустріч, організовану Китаєм і Бразилією щодо обговорення їхньої "мирної ініціативи" на полях Генеральної асамблеї ООН, 27 вересня.

Нагадаємо, що раніше глава МЗС Китаю Ван Ї заявив, що Китай та Бразилія створять платформу "Друзі миру", щоб врегулювати "українську кризу".

Відомо, що до цієї ініціативи планує долучитися Угорщина.

Читайте також: Уряд України розіслав дипломатам лист, у якому закликає їх не підтримувати мирний план Китаю, - Politico

Мирна пропозиція Китаю та Бразилії

23 травня уряди Бразилії та Китаю уклали угоду про врегулювання війни між Росією та Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру. Країни також просили підтримки міжнародної спільноти.

У своєму плані Китай і Бразилія пропонували нерозширення площі ведення бойових дій, недопущення ескалації та "не нагнітання ситуації будь-якою стороною".

У документі зазначається, що обидві країни підтримують міжнародну мирну конференцію, "проведену в належний час, визнаний як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, а також чесним обговоренням всіх мирних планів".

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію врегулювання війни Росії проти України, яку висунули Китай та Бразилія. Глава держави назвав цей "мирний план" деструктивним і заздалегідь узгодженим із Кремлем.

Читайте також: Китай та Бразилія створять платформу "Друзі миру", щоб врегулювати "українську кризу", - Ван Ї

Автор: 

Бразилія (279) Китай (4621) Швейцарія (864) підтримка (610)


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Топ коментарі
+17
За часів Гітлера зберігали гроші рейха і тримали " нейтралитет", і зараз зберігають чималі грошики рашистів, і знову "за мир". Кожна тварюка хоче на наших спинах і крові в'їхати до раю.
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28.09.2024 18:59
+10
Швейцарцы уже забыли что все их банки на коротком поводке Минюста США?
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28.09.2024 18:57
+9
Як тут не підтримати Китай коли
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28.09.2024 19:00
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Швейцарцы уже забыли что все их банки на коротком поводке Минюста США?
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28.09.2024 18:57 Відповісти
Так мабуть за нього вже смикають .
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28.09.2024 19:12 Відповісти
нічого про Україну без України - ця формула Пороха була, є і буде

в китайсько-бразильському плані ми участі НЕ беремо, отже цей план - пусті балачки
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28.09.2024 19:33 Відповісти
Коли формула доповниться " ні копійки Україні", тоді розкажете в чому будете брати участь.
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28.09.2024 19:56 Відповісти
Поясни, що це означає і до чого банкам Мінюст?
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28.09.2024 19:33 Відповісти
гуляй, якщо не зрозумів роль мінюста США в фінансовій системі Швейцарії
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28.09.2024 19:35 Відповісти
Не троли, ти що, Санчо-Пансою у вехнього троля працюєш?
Так до чого Мінюст США до Швейцарьських банків?
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28.09.2024 19:38 Відповісти
тре писати багато буков, ото скажу коротко - гуляй !
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28.09.2024 19:42 Відповісти
Тоб то тебе, троля, як тролити проінструктували, а розуміти , про що ти вкиди робиш так і не навчили
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28.09.2024 20:17 Відповісти
Яке відношення Мін'юст США мае до банків Швейцарії?
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28.09.2024 20:11 Відповісти
Краще б вони свій ''нейтралітет'' підтримували!
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28.09.2024 18:57 Відповісти
без повернення окупованих територій, відшкодувань збитків та суду над злочинцями миру з рашкою не буде ні зараз, ні через сто, ні через тисячу років...

буде перемир'я і, можливо, нова війна.
бо ця війна бути Україні чи не бути
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28.09.2024 19:30 Відповісти
Доки презідент Швейцаріі , Бразилії і Китаю не приїдуть до України подивиться що коїться - усі їх пропозиції нафер
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28.09.2024 18:58 Відповісти
Клоуна аже й так знає весь світ, шо нового вони побачать .
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28.09.2024 19:13 Відповісти
До чого тот клован? На нього ракети не летять
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28.09.2024 19:46 Відповісти
Ну так и давите своей инициативой на Сосию. Украина тут причем. Украина только обороняется.
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28.09.2024 18:58 Відповісти
За часів Гітлера зберігали гроші рейха і тримали " нейтралитет", і зараз зберігають чималі грошики рашистів, і знову "за мир". Кожна тварюка хоче на наших спинах і крові в'їхати до раю.
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28.09.2024 18:59 Відповісти
Як тут не підтримати Китай коли
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28.09.2024 19:00 Відповісти
Захід вже колись мав докази що у Хусейна є ЗМП. Пробіркою потрясли перед ООН.
До того респівська газетка.
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28.09.2024 20:13 Відповісти
Швейцария 100 лет назад поддерживала мирную инициативу Третьего Рейха. Теперь поддержтивает инициативу кремлевской красной чумы. Швейцарии главное чтобы все платили исправно и желательно золотыми коронками.
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28.09.2024 19:00 Відповісти
Ось вам і дивна Швейцарія, яка не хотіла давати зброю Україні. Кацапські гроші в банках Швейцарії вартують більше ніж доля України.
Доля дала Україні багато зброї і навіть ядерної, але не дала керівників - патріотів.
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28.09.2024 19:04 Відповісти
Кацапьські гроші це копійки у балансах Швейцарських Банків. Навпаки у UBS - повна залежнІсть від правового регулювання у США.
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28.09.2024 19:35 Відповісти
Це казочки для дурнів...
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28.09.2024 20:14 Відповісти
каци не тримають гроші в банках, вони за них скуповують бізнеси та нерухомість в Європі, напряму чи через офшорні зони.
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28.09.2024 21:07 Відповісти
В швейцарських банках куйло зберігає сотні млрд баксів.Практика ведення переговорів Швейцарії з рашистом від імені окупованої Грузії вказує на те.що це є країна,прорашистська повія.котра немає іншої мети.як досягнення куйлом своїх інтересів в Україні.Швейцарія - прорашистська шельма ,
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28.09.2024 19:05 Відповісти
Ні, вона прошвейцарська. Просто їм нема діла до якихось східноєвропейських аборигенів що ріжуть друг дружку. А от чистий дохід...
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28.09.2024 20:16 Відповісти
ні,повія завжди залежить від грошей і клієнта і сутинера.В даному випадку,по відношенні до Швейцарії, світовий рашист терорист і вбивця українського народу і не тільки два в одному.Якщо Швейцарія не виконуватиме забаганок кремлівського сутинера,котрий тримає в її банках сотні млрд.вічно зелених , не кажучи про золото.дорогоцінні камені і т.д
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28.09.2024 20:59 Відповісти
Швейцарія це світовий банк. Золоте правило банкірів, гроші є гроші. Вони не пахнуть. Там тримають гроші не лише кацапи. Там тримають гроші всі кому треба надійний банк.
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28.09.2024 23:09 Відповісти
гроші є гроші. Вони не пахнуть. Там тримають гроші не лише кацапи.,,,, мова іде саме про рашистські гроші,котрими спонсурується війна в Україні і вбивство українського народу.Ці гроші не тільки смердять рашистом.але й вимазані кровю українського народу.Гроші інших вкладників для України і її народу не пахнуть ,позаяк вони не фінансують війну рашиста.Золоте правило- ніхто даром без грошей ,не буде починати війну,наймати повію і купляти хліб, як для солдатів, так і для шлюх,
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29.09.2024 09:41 Відповісти
а там ще послиця Лярва Венедиктова - секс тренер Єрмака, тримае не знищеними справи на Байдена ?
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28.09.2024 19:05 Відповісти


У новому шорт відео від Єрмакомарадорні цього ракурсу з самвдоволеною рожею ока Хйла біля вовки вже немає - лише хакі з тушею трохи позаду мелькає ... А спочатку зрання було саме так подано на шорт
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28.09.2024 19:12 Відповісти
Одна справжня секс- тренер Козира послиця в Болгарії, а Венедіктова -це політично-юридична тренер над палавінкой Козира ( просто у цій справі прямого слова СЕКС усі стісняюцца)
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28.09.2024 19:19 Відповісти
https://youtube.com/shorts/i0s7OI0XOec?si=0II7zpI4PQ-c4Kew - доказ як ФРІДОМ вирізили той ракурс котрий був раніше
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28.09.2024 19:25 Відповісти
нагадаю, що у шахедах, які прилетіли у сумську лікарню стоїть модуль "Комета", в якому окрім китайських комплектуючих є і швейцарські комплектуючі від від швейцарської U-Blox.
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28.09.2024 19:07 Відповісти
ЛШ - ліцеміри швейцарські.
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28.09.2024 19:13 Відповісти
І американські, французькі і багато інших. Поки дурні вірять в різницю маячню про патріотизм, релігію і решту казочок, розумні на цьому заробляють.
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28.09.2024 20:17 Відповісти
розумний Юда заробляв теж. Через де-який час ,ідучи біля села, в якому проживав "розумник" люди побачили цього "розумника" із шнурком на шиї,на осиці,листя котрої з тих пір, навіть у безвітренну погоду тріпоче , вказуючи , що на ньому причепився на шнурочок "розумник" ,за "свій зарібок "
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28.09.2024 21:08 Відповісти
А Юда державою не був. І елітою теж.
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28.09.2024 23:07 Відповісти
Юда був зрадник.котрий "розумно " заробляв собі на хліб ,продаючи людське життя.....зарібок роду Юдиного сьогоднішнього.Ви оправдуєте і не даремно...
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29.09.2024 09:32 Відповісти
заради справедливості треба зауважити, що ні в шахедах, ні в КАБах франузьких комплектуючих нема. У КАБах американські є - від Intel, Texas Instruments, Maxim Integrated, American Microsemicondactor та CTS Corporations. В шахєдах у модулі «Комета» є чотири чипи зі США: від компаній https://forbes.ua/news/tsmc-samsung-ta-intel-boryutsya-za-pershist-u-stvorenni-peredovikh-chipiv-rinok-otsinyuyut-u-500-mlrd-ft-11122023-17794 Intel та Linear Technology Corporation.
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28.09.2024 22:57 Відповісти
В танках є. Французьке обладнання.
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28.09.2024 23:06 Відповісти
було точно - Thales. Приціли. Зараз нема. Зараз кацапи навіть свою "Сосну-У" не юзають.
На російських сушках ще стоїть авіоніка від Thales та Sagem, але це не значить, що обладнання цих виробників постачається до рф.
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28.09.2024 23:29 Відповісти
а що у відповідь наше мзс, з сибігою на чолі, черговим шавкою єрмачини?
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28.09.2024 19:09 Відповісти
швейцарці завжди диряви
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28.09.2024 19:11 Відповісти
і шоколад їхній - гів...о !
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28.09.2024 19:36 Відповісти
Шоколад в них чудовий.
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28.09.2024 20:19 Відповісти
Все більше держав мають нестепне бажання здати Україну залишив її без підтримки ,скоро вся
Европа ляже перед цим розкормленим драконом і звірем якому владу дав дракон.
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28.09.2024 19:15 Відповісти
Бабло любить тишину.
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28.09.2024 19:17 Відповісти
"нерозширення площі ведення бойових дій"
Тобто - війна на території України і щоб рашці не потрібо було захищати свої кордони

"недопущення ескалації"
Зважаючи на те, що рашка вже 2,5 роки використовує по всій території України все що є окрім ядерної зброї - це знов - таки - проти України, бо рашці ескалювати вже немає куди.
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28.09.2024 19:20 Відповісти
отже - зупинка наступу рашки на Донбасі

чи не так, гаспада швейцари ?
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28.09.2024 19:39 Відповісти
Чому зупинка? Площа ж не розширюється...
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28.09.2024 20:05 Відповісти
Так кацап, ви потєряєтє ВСЬО
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28.09.2024 19:57 Відповісти
За что боролись, на то и напоролись. На щось подібне варто було очікувати, коли не визнаються ані факт агресії, ані факти окупації і воєнних злочинів. Така собі "криза".
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28.09.2024 19:36 Відповісти
"горе переможеним" - древньоримска "формула миру"

схоже на китайсько-бразильсько-швейцарський план ?
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28.09.2024 19:41 Відповісти
Пук
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28.09.2024 19:36 Відповісти
Добре бути нейтральною країною, коли твої сусіди не кацапи
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28.09.2024 19:51 Відповісти
можна бути нейтральною країною.але з націленими МБР на мацкваабад
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28.09.2024 21:09 Відповісти
Клуб ,,Друзів путіна" розширюється......,
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28.09.2024 19:53 Відповісти
Ще одні 3,14#@ри
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28.09.2024 21:09 Відповісти
А що Швейцарії робити, якщо" План Перемоги" повний булшіт.
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28.09.2024 21:53 Відповісти
Скільки тут моралістів Подивимося зимою як схуднуть апетити у тих для кого війна тільки в телевізорі і вона трішечки їх зачепить.
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28.09.2024 22:21 Відповісти
бажання (моралістів)подивитися в майбутнє.,не означає його бачити очима нинішнього свого бажання ,Життя може показати й де що зовсім протилежне і не очікуване...
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29.09.2024 09:46 Відповісти
Про що Ви? Я про прогнози влади, а їм то краще відомо, що вони нічого не зробили для ефективної підготовки до зими.
Не знаю куди там можуть дивитися моралісти, подивитися можна у минуле, Сербія, Фінляндія, Польша, Японія, Південна Корея, перші кілька країн що спадають на думку, які закінчили війну втратою територій, доречі частина з них тепер українські.
Або спадає на думку Ганнібал Барка який запропонував мешканцям Сагунту покинути місто, і це коли вже місто було приречене, але ті відмовились і Ганнібал їх усіх вирізав.
Як все складеться напевне ніхто не знає, я б сказав 20% перемога, 50% здача територій, коли людей воювати вже не лишиться, 20% кривава баня і різанина тих хто ще лишився, 10% ядерка
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29.09.2024 12:32 Відповісти
Можна і так для подібних Вам моралістів-прогнозистів ,(((Як все складеться напевне ніхто не знає, АЛЕ ПІСЛЯ ЦЬОГО СТРАШИЛКА МОРАЛІСТА...Коли не знаєш, то для чого прогнозуєш ніби знаєш???МИНУЛЕ В МОГИЛІ, МАЙБУТНЄ НЕ В ТВОЇХ РУКАХ .МАЄШ СЬОГОДЕННЯ
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29.09.2024 12:45 Відповісти
Коли це ми стали на Ти? Приїдь сюди і тринди, що там в твоїх руках
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29.09.2024 12:50 Відповісти
на "ТИ" - не стосується особисто кого б то не було..Істина ця прописана давним давно і стосується кожної людської душі.Прошу вибачення і подумайте, чому ж тоді "Отче наш" у зверненні нашому до Бога-Отця.прописаний на Ти???.
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29.09.2024 13:59 Відповісти
Ладно, сорі, боюся я Вас/тебе погано розумію.
А сьогодення тут приблизно таке:
"Збройні сили України (ЗСУ) втрачають убитими або пораненими більше половини новобранців одразу після потрапляння на фронт, повідомляє Financial Times." (с) Чому вірю більше ніж заявам Зеленського з ТВ.
Так, є підрозділи зіркові типу K-2, 3-тя штурмова (де непогано усім крім штурмовиків), але все інше просто м'ясорубка. Особливо коли навчені і професійні воїни рано чи пізно закінчуються і їх замінюють масовкою хліборобів
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29.09.2024 14:41 Відповісти
війна, котру розпочав рашист в Україні ,є зматеріалізована діяльність невидимої суті антихриста на землі ,котра не проявляється до тих пір,поки він не починає вбивати(забирати людське життя ,яке є власністью Бога і нікому не дано право його безкарно відбирати)Кров людська від вбивства є не що інше.якими рашистський антихрист підписується під своїми злочинами,а руйнація є його видимі печатки , котрими він "проштамповує " свої зматералізовані пекельні злочини.Це сьогодні діється в пошматованій окровавленій і поруйнованій Україні.Нехай береже Бог український народ і захисників ,своїми невидимим руками від смерті ,котру сіє рашистський антхрист в Україні і нашле на його голову чашу людського прокляття.яка наповнена до краю...
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29.09.2024 15:41 Відповісти
Альпийские жадные гномусы привыкли прятать кровавое золотишко
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28.09.2024 22:25 Відповісти
Норм венедиктова напрацювала
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29.09.2024 20:53 Відповісти
 
 