Швейцарія підтримує "мирну ініціативу" Китаю та Бразилії щодо завершення війни в Україні, - МЗС країни

Швейцарія заявила про підтримку так званої "мирної ініціативи" Китаю та Бразилії щодо війни в Україні, попри те, що в ній немає посилання на Статут ООН та прямої згадки про територіальну цілісність України.

Відповідну заяву зробив речник Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо, пише Blick, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ця "мирна ініціатива" важлива, оскільки пропонує альтернативу "войовничим промовам", які прозвучали в ООН як з українського, так і з російського боку в ООН цього тижня.

Водночас речник швейцарського МЗС підкреслив важливість посилання на Статут ООН у будь-яких мирних ініціативах щодо України. Бідо зазначив, що про це говорив на виступі в Раді безпеки ООН міністр закордонних справ Китаю Ван Ї.

Видання зазначає, що Швейцарія, яка цьогоріч в червні провела перший Глобальний саміт за українською формулою миру, була однією з небагатьох західних країн, запрошених на зустріч, організовану Китаєм і Бразилією щодо обговорення їхньої "мирної ініціативи" на полях Генеральної асамблеї ООН, 27 вересня.

Нагадаємо, що раніше глава МЗС Китаю Ван Ї заявив, що Китай та Бразилія створять платформу "Друзі миру", щоб врегулювати "українську кризу".

Відомо, що до цієї ініціативи планує долучитися Угорщина.

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Мирна пропозиція Китаю та Бразилії

23 травня уряди Бразилії та Китаю уклали угоду про врегулювання війни між Росією та Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру. Країни також просили підтримки міжнародної спільноти.

У своєму плані Китай і Бразилія пропонували нерозширення площі ведення бойових дій, недопущення ескалації та "не нагнітання ситуації будь-якою стороною".

У документі зазначається, що обидві країни підтримують міжнародну мирну конференцію, "проведену в належний час, визнаний як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, а також чесним обговоренням всіх мирних планів".

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію врегулювання війни Росії проти України, яку висунули Китай та Бразилія. Глава держави назвав цей "мирний план" деструктивним і заздалегідь узгодженим із Кремлем.

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