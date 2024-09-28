Швейцарія підтримує "мирну ініціативу" Китаю та Бразилії щодо завершення війни в Україні, - МЗС країни
Швейцарія заявила про підтримку так званої "мирної ініціативи" Китаю та Бразилії щодо війни в Україні, попри те, що в ній немає посилання на Статут ООН та прямої згадки про територіальну цілісність України.
Відповідну заяву зробив речник Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо, пише Blick, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ця "мирна ініціатива" важлива, оскільки пропонує альтернативу "войовничим промовам", які прозвучали в ООН як з українського, так і з російського боку в ООН цього тижня.
Водночас речник швейцарського МЗС підкреслив важливість посилання на Статут ООН у будь-яких мирних ініціативах щодо України. Бідо зазначив, що про це говорив на виступі в Раді безпеки ООН міністр закордонних справ Китаю Ван Ї.
Видання зазначає, що Швейцарія, яка цьогоріч в червні провела перший Глобальний саміт за українською формулою миру, була однією з небагатьох західних країн, запрошених на зустріч, організовану Китаєм і Бразилією щодо обговорення їхньої "мирної ініціативи" на полях Генеральної асамблеї ООН, 27 вересня.
Нагадаємо, що раніше глава МЗС Китаю Ван Ї заявив, що Китай та Бразилія створять платформу "Друзі миру", щоб врегулювати "українську кризу".
Відомо, що до цієї ініціативи планує долучитися Угорщина.
Мирна пропозиція Китаю та Бразилії
23 травня уряди Бразилії та Китаю уклали угоду про врегулювання війни між Росією та Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру. Країни також просили підтримки міжнародної спільноти.
У своєму плані Китай і Бразилія пропонували нерозширення площі ведення бойових дій, недопущення ескалації та "не нагнітання ситуації будь-якою стороною".
У документі зазначається, що обидві країни підтримують міжнародну мирну конференцію, "проведену в належний час, визнаний як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, а також чесним обговоренням всіх мирних планів".
Своєю чергою президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію врегулювання війни Росії проти України, яку висунули Китай та Бразилія. Глава держави назвав цей "мирний план" деструктивним і заздалегідь узгодженим із Кремлем.
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в китайсько-бразильському плані ми участі НЕ беремо, отже цей план - пусті балачки
Так до чого Мінюст США до Швейцарьських банків?
буде перемир'я і, можливо, нова війна.
бо ця війна бути Україні чи не бути
До того респівська газетка.
Доля дала Україні багато зброї і навіть ядерної, але не дала керівників - патріотів.
У новому шорт відео від Єрмакомарадорні цього ракурсу з самвдоволеною рожею ока Хйла біля вовки вже немає - лише хакі з тушею трохи позаду мелькає ... А спочатку зрання було саме так подано на шорт
На російських сушках ще стоїть авіоніка від Thales та Sagem, але це не значить, що обладнання цих виробників постачається до рф.
Европа ляже перед цим розкормленим драконом і звірем якому владу дав дракон.
Тобто - війна на території України і щоб рашці не потрібо було захищати свої кордони
"недопущення ескалації"
Зважаючи на те, що рашка вже 2,5 роки використовує по всій території України все що є окрім ядерної зброї - це знов - таки - проти України, бо рашці ескалювати вже немає куди.
чи не так, гаспада швейцари ?
схоже на китайсько-бразильсько-швейцарський план ?
Не знаю куди там можуть дивитися моралісти, подивитися можна у минуле, Сербія, Фінляндія, Польша, Японія, Південна Корея, перші кілька країн що спадають на думку, які закінчили війну втратою територій, доречі частина з них тепер українські.
Або спадає на думку Ганнібал Барка який запропонував мешканцям Сагунту покинути місто, і це коли вже місто було приречене, але ті відмовились і Ганнібал їх усіх вирізав.
Як все складеться напевне ніхто не знає, я б сказав 20% перемога, 50% здача територій, коли людей воювати вже не лишиться, 20% кривава баня і різанина тих хто ще лишився, 10% ядерка
А сьогодення тут приблизно таке:
"Збройні сили України (ЗСУ) втрачають убитими або пораненими більше половини новобранців одразу після потрапляння на фронт, повідомляє Financial Times." (с) Чому вірю більше ніж заявам Зеленського з ТВ.
Так, є підрозділи зіркові типу K-2, 3-тя штурмова (де непогано усім крім штурмовиків), але все інше просто м'ясорубка. Особливо коли навчені і професійні воїни рано чи пізно закінчуються і їх замінюють масовкою хліборобів