Посол Швейцарії Бауманн про "мирну ініціативу" КНР та Бразилії: Ми заяви не підписували, були спостерігачами

Позиція Швейцарії щодо мирного врегулювання не змінилася. Нічого не повинно вирішуватися про Україну без України.

Про це заявив посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я дійсно радий, що можу пояснити нашу позицію. Я думаю, що тут виникло певне непорозуміння. Перш за все, Швейцарія не приєдналася й не підписала жодних комюніке після зустрічі, яку провели Китай і Бразилія минулого тижня на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. По-друге, ми були на зустрічі, але як спостерігачі. І третій важливий пункт: Швейцарія не змінила своєї позиції", - зазначив дипломат.

Бауманн заявив, що позиція Швейцарії "залишається абсолютно чіткою: будь-яке рішення у відповідь на повномасштабну військову агресію Росії проти України має повністю поважати міжнародне право, Статут Організації Об'єднаних Націй і, зокрема, територіальну цілісність і суверенітет України".

Водночас, за словами посла, Швейцарія вважає, що варто розглядати всі мирні плани, які поважають згадані основоположні принципи.

"І саме це ми бачили в підсумковому комюніке Першого глобального саміту миру в Україні, що відбувся у Швейцарії в червні. Цей саміт був побудований на попередніх дискусіях на основі української Формули миру й інших мирних пропозицій, які відповідають міжнародному праву та Статуту ООН. ... Саме відповідно до цієї позиції Міністерство закордонних справ Швейцарії вирішило брати участь як спостерігач у зустрічі, ініційованій китайською та бразильською сторонами", - додав Бауманн.

Дипломат зазначив, що позиція Швейцарії не змінилася і нічого не повинно вирішуватися про Україну без України.

Нагадаємо, раніше МЗС Швейцарії повідомило, що підтримують так звану "мирну ініціативу" Китаю та Бразилії щодо війни в Україні, попри те, що в ній немає посилання на Статут ООН та прямої згадки про територіальну цілісність України.

У Міністерстві закордонних справ України розкритикували підтримку Швейцарією китайсько-бразильської "мирної ініціативи".

Мирна пропозиція Китаю та Бразилії

23 травня уряди Бразилії та Китаю уклали угоду про врегулювання війни між Росією та Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру. Країни також просили підтримки міжнародної спільноти.

У своєму плані Китай і Бразилія пропонували нерозширення площі ведення бойових дій, недопущення ескалації та "не нагнітання ситуації будь-якою стороною".

У документі зазначається, що обидві країни підтримують міжнародну мирну конференцію, "проведену в належний час, визнаний як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, а також чесним обговоренням всіх мирних планів".

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію врегулювання війни Росії проти України, яку висунули Китай та Бразилія. Глава держави назвав цей "мирний план" деструктивним і заздалегідь узгодженим із Кремлем.

