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Парламент Швейцарии признал Голодомор актом геноцида

Швейцарія визнала Голодомор геноцидом

Парламент Швейцарии признал Голодомор 1932-1933 годов актом геноцида.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

В принятом заявлении нижняя палата парламента - Национальный совет Швейцарии - признает систематические действия, направленные на массовое и целенаправленное убийство голодом с намерением уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу, актом геноцида.

Заявление одобрили 123 голосами, против были 58 депутатов и 7 воздержались.

Согласно тексту, четыре миллиона украинцев, около двух миллионов казахов и сотни тысяч русских погибли во время голода в Украине в 1932 и 1933 годах.

"Национальный совет признает актом геноцида явно систематические действия, приводящие к массовому и целенаправленному голоду и совершаемые с намерением уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую полностью или частично", - говорится в документе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сенат Испании призвал признать Голодомор геноцидом украинского народа

Напоминаем, Голодомор признали геноцидом украинского народа парламенты около трех десятков стран мира, а также Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы.

Автор: 

Голодомор (1055) Швейцария (613)


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Щось я не второпав які казахи та росіяни ...
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24.09.2024 16:32 Ответить
В 1932-1933 в Кацапії ніякого голоду не було.
В Казахстані в ті роки Голодомор був.
В Кацапії ознаки штучного голоду в 1032 році були тільки в Республіці німців Поволжя, але там вони торкнулись тільки кантонів з німецьким населенням і сіл з українськими переселенцями.
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24.09.2024 16:53 Ответить
в 1932 році
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24.09.2024 16:54 Ответить
Згідно з текстом, чотири мільйони українців, близько двох мільйонів казахів і сотні тисяч росіян загинули під час голоду в Україні в 1932 і 1933 роках. ...Тут якось з контекстом не те ...тобто можна зрозуміти неосвідченій людині що вони загинули в Україні ...
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24.09.2024 17:36 Ответить
Може переклад кульгає...
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24.09.2024 18:05 Ответить
І ще ... не зрозумів про які кантони річ ...
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24.09.2024 17:39 Ответить
ті кацапи що вибули в Казахстані або поряд
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24.09.2024 22:02 Ответить
Дякуємо!
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24.09.2024 19:55 Ответить
Швейцарія соромиться' свого нейтралітету - витягла з шухляд все рівно добру тему , як предтечу сьогоднішньому імперіалістичгнозагарбницькму рашизму
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24.09.2024 22:04 Ответить
 
 