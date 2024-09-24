Парламент Швейцарии признал Голодомор актом геноцида

Парламент Швейцарии признал Голодомор 1932-1933 годов актом геноцида.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

В принятом заявлении нижняя палата парламента - Национальный совет Швейцарии - признает систематические действия, направленные на массовое и целенаправленное убийство голодом с намерением уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу, актом геноцида.

Заявление одобрили 123 голосами, против были 58 депутатов и 7 воздержались.

Согласно тексту, четыре миллиона украинцев, около двух миллионов казахов и сотни тысяч русских погибли во время голода в Украине в 1932 и 1933 годах.

"Национальный совет признает актом геноцида явно систематические действия, приводящие к массовому и целенаправленному голоду и совершаемые с намерением уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую полностью или частично", - говорится в документе.

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Напоминаем, Голодомор признали геноцидом украинского народа парламенты около трех десятков стран мира, а также Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы.