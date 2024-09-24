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Парламент Швейцарії визнав Голодомор актом геноциду

Швейцарія визнала Голодомор геноцидом

Парламент Швейцарії визнав Голодомор 1932-1933 років актом геноциду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

В ухваленій заяві нижня палата парламенту – Національна рада Швейцарії – визнає систематичні дії, спрямовані на масове та цілеспрямоване вбивство голодом з наміром знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу, актом геноциду.

Заяву схвалили 123 голосами, проти були 58 депутатів і 7 утрималися.

Згідно з текстом, чотири мільйони українців, близько двох мільйонів казахів і сотні тисяч росіян загинули під час голоду в Україні в 1932 і 1933 роках.

"Національна рада визнає актом геноциду явно систематичні дії, що призводять до масового і цілеспрямованого голоду і вчиняються з наміром знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку повністю або частково", – йдеться в документі.

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Нагадуємо, Голодомор визнали геноцидом українського народу парламенти близько трьох десятків країн світу, а також Європейський парламент і Парламентська асамблея Ради Європи.

Автор: 

голодомор (402) Швейцарія (863)


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Щось я не второпав які казахи та росіяни ...
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24.09.2024 16:32 Відповісти
В 1932-1933 в Кацапії ніякого голоду не було.
В Казахстані в ті роки Голодомор був.
В Кацапії ознаки штучного голоду в 1032 році були тільки в Республіці німців Поволжя, але там вони торкнулись тільки кантонів з німецьким населенням і сіл з українськими переселенцями.
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24.09.2024 16:53 Відповісти
в 1932 році
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24.09.2024 16:54 Відповісти
Згідно з текстом, чотири мільйони українців, близько двох мільйонів казахів і сотні тисяч росіян загинули під час голоду в Україні в 1932 і 1933 роках. ...Тут якось з контекстом не те ...тобто можна зрозуміти неосвідченій людині що вони загинули в Україні ...
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24.09.2024 17:36 Відповісти
Може переклад кульгає...
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24.09.2024 18:05 Відповісти
І ще ... не зрозумів про які кантони річ ...
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24.09.2024 17:39 Відповісти
ті кацапи що вибули в Казахстані або поряд
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24.09.2024 22:02 Відповісти
Дякуємо!
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24.09.2024 19:55 Відповісти
Швейцарія соромиться' свого нейтралітету - витягла з шухляд все рівно добру тему , як предтечу сьогоднішньому імперіалістичгнозагарбницькму рашизму
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24.09.2024 22:04 Відповісти
 
 