Парламент Швейцарії визнав Голодомор актом геноциду
Парламент Швейцарії визнав Голодомор 1932-1933 років актом геноциду.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
В ухваленій заяві нижня палата парламенту – Національна рада Швейцарії – визнає систематичні дії, спрямовані на масове та цілеспрямоване вбивство голодом з наміром знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу, актом геноциду.
Заяву схвалили 123 голосами, проти були 58 депутатів і 7 утрималися.
Згідно з текстом, чотири мільйони українців, близько двох мільйонів казахів і сотні тисяч росіян загинули під час голоду в Україні в 1932 і 1933 роках.
"Національна рада визнає актом геноциду явно систематичні дії, що призводять до масового і цілеспрямованого голоду і вчиняються з наміром знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку повністю або частково", – йдеться в документі.
Нагадуємо, Голодомор визнали геноцидом українського народу парламенти близько трьох десятків країн світу, а також Європейський парламент і Парламентська асамблея Ради Європи.
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В Казахстані в ті роки Голодомор був.
В Кацапії ознаки штучного голоду в 1032 році були тільки в Республіці німців Поволжя, але там вони торкнулись тільки кантонів з німецьким населенням і сіл з українськими переселенцями.