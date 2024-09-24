Парламент Швейцарії визнав Голодомор актом геноциду

Парламент Швейцарії визнав Голодомор 1932-1933 років актом геноциду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

В ухваленій заяві нижня палата парламенту – Національна рада Швейцарії – визнає систематичні дії, спрямовані на масове та цілеспрямоване вбивство голодом з наміром знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу, актом геноциду.

Заяву схвалили 123 голосами, проти були 58 депутатів і 7 утрималися.

Згідно з текстом, чотири мільйони українців, близько двох мільйонів казахів і сотні тисяч росіян загинули під час голоду в Україні в 1932 і 1933 роках.

"Національна рада визнає актом геноциду явно систематичні дії, що призводять до масового і цілеспрямованого голоду і вчиняються з наміром знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку повністю або частково", – йдеться в документі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сенат Іспанії закликав визнати Голодомор геноцидом українського народу

Нагадуємо, Голодомор визнали геноцидом українського народу парламенти близько трьох десятків країн світу, а також Європейський парламент і Парламентська асамблея Ради Європи.