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геноцид (307) голодомор (400) Іспанія (881)

Сенат Іспанії закликав визнати Голодомор геноцидом українського народу

В Сенаті Іспанії закликали визнати Голодомор актом геноциду

Комітет закордонних справ Сенату Іспанії схвалив постанову, яка закликає визнати Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Зазначається, що за ухвалення постанови проголосували 29 членів комітету, двоє утрималися, проти не голосував ніхто.

Комітет у своїй постанові також закликав уряд Іспанії рішуче і чітко засудити вторгнення Росії в Україну, вимагати негайного припинення цієї військової агресії, підтримувати надання матеріальних ресурсів, включаючи військові ресурси, логістичну підтримку, вишкіл та тренування, які Іспанія може надати в координації з нашими європейськими та міжнародними партнерами для легітимного захисту суверенітету та територіальної цілісності України.

Постанова також вимагає визнати та засудити насильницьке переміщення та депортацію українських неповнолітніх, співпрацюючи з іншими міжнародними партнерами з метою їхнього повернення в Україну.

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Крім того, сенатори закликали уряд визнати та засудити геноцид українського народу з боку Радянського Союзу впродовж минулих десятиліть, а саме Голодомор.

"Вторгнення в Україну – це атака на цінності свободи, прогресу і миру, на яких ґрунтуються європейські демократії. Іспанія повинна сприяти ініціативам, спрямованим на припинення конфлікту", - підкреслила авторка ініціативи, сенаторка Тереза-Марія Бельмонте.

Нагадаємо в травні комітет у закордонних справах Конгресу депутатів (нижньої палати парламенту) Іспанії переважною більшістю голосів підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

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Ти ба! Не пройшло і 100 років!
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04.06.2024 22:33 Відповісти
Проснулись матадоры, пикадоры, тореадоры, быколовы, быко**бы, кидатели помидоров и ворюги карманники, мелочники !
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04.06.2024 22:55 Відповісти
Дякуємо духовним нащадкам Дон Кіхота і Колумба за підтримку.
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05.06.2024 00:27 Відповісти
Не Сенат закликав, а лише один з його комітетів. Може б уже припинити перекручувати і брехати?
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06.06.2024 17:40 Відповісти
 
 