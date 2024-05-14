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Комітет парламенту Іспанії визнав Голодомор геноцидом і закликав уряд допомагати Україні зброєю

Голодомор

Комітет у закордонних справах Конгресу депутатів (нижньої палати парламенту) Іспанії на засіданні 14 травня переважною більшістю голосів підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Під час голосування за ухвалення резолюції висловились 29 членів парламентського комітету, проти проголосували чотири і ще один – утримався.

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У резолюції, представленій депутатом від ультраправої партії Vox, професором Карлосом Флоресом, описується спланований сталінським режимом голод 1930-х років у тодішній Радянській Україні.

Там також перелічені парламенти країн, які вже ухвалили рішення про визнання Голодомору геноцидом українського народу.

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Резолюція закликає уряд Іспанії визнати Голодомор 1932-1933 років в Україні актом геноциду, публічно вшанувати пам'ять жертв тих подій і "продовжувати рішуче підтримувати в межах ЄС економічну, гуманітарну та військову допомогу Україні для захисту її демократії та територіальної цілісності від авторитарного російського режиму".

Голодомор – штучно створений сталінським репресивним режимом голод 1932-1933 років. У результаті тих подій через відсутність їжі загинули, за різними оцінками, від чотирьох до шести мільйонів українців, переважно у сільській місцевості.

Автор: 

геноцид (307) голодомор (402) Іспанія (900)


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Комітету парламенту Іспанії респект...
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14.05.2024 23:41 Відповісти
Цікаво, а той найвеличніший під@р, що кривляв своє хлєбало, коли з його ротового отаєрстія доносилось "сєньйор голодомор" нічого не хоче сказати?
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14.05.2024 23:42 Відповісти
Він Кадирову все сказав , не має більше слів
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15.05.2024 00:26 Відповісти
Велика подяка Іспанії за визнання Голодомору геноцидом українців!
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14.05.2024 23:48 Відповісти
Ще б Ізраїль визнав …
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15.05.2024 00:27 Відповісти
 
 