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Новости Война
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Мы сделаем все возможное для поддержки "Плана победы", - Остин

Остін про План перемоги Зеленського

Глава Пентагона Ллойд Остин

Об этом он заявил на пресс-конференции после участия во встрече министров обороны стран-членов НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"План Победы - это план президента Зеленского, и мы сделаем все возможное, чтобы оказать помощь в сфере безопасности, чтобы поддержать президента в его попытках достичь своих целей. Мы все хотим убедиться, что мы продолжим делать это, связывая военные цели со стратегическими целями. И этот диалог продолжается. Мы и дальше будем фокусироваться на том, чтобы делать все возможное для поддержки Плана победы. Это - наша поддержка президента Зеленского. Не в моей компетенции публично оценивать его план", - отметил Остин.

Отвечая на вопрос об использовании дальнобойного оружия, он подчеркнул, что "украинцы с большим эффектом использовали свои возможности удара с помощью БПЛА большой дальности".

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"Недавно мы видели, что им удалось вывести из строя ряд стратегических точек поставки боеприпасов, и это повлияло на поле боя. Здесь важно отметить, что они способны производить эти БПЛА в Украине. Они способны быстро нарастить это производство, и БПЛА доказали свою высокую эффективность и точность", - сказал глава Пентагона.

Также он прокомментировал ядерные угрозы Путина.

"Я считаю, что любое бряцание ядерным оружием - безрассудное и опасное, и мы призвали бы Путина и других не использовать такую риторику", - подытожил он.

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Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания. Тайные приложения доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.

Канцлер ФРГ Шольц выступил с критикой "Плана победы", который президент Украины Владимир Зеленский представил на саммите ЕС в Брюсселе.

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Автор: 

Остин Ллойд (420) План победы (85)


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Топ комментарии
+6
Просто *бучий цирк. Коли вже понуться збори на ядерну зброю? як бл*ть корейці зробили то хіба ми не зможемо.
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18.10.2024 16:54 Ответить
+4
Амери зроблядь все можливе, руками українців, українськими засобами враження.
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18.10.2024 16:53 Ответить
+3
А все можливе це що?
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18.10.2024 16:51 Ответить
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А все можливе це що?
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18.10.2024 16:51 Ответить
От це шоб да но такі нет.
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18.10.2024 16:53 Ответить
ЗЕ би з цім планом виступати, у сільському клюбі. І він і його отой план тільки такого варті.
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18.10.2024 16:52 Ответить
Нікого не захищаю, але цей план просили партнери і особливо американці. Зе, що зміг разом з усіма радниками, те і вигадав.
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18.10.2024 17:20 Ответить
Так буває, коли тупе стадо баранів та вівець, з радістним беканям та меканям, обірають собі на посаду вожака тупого, жадібного, заздрістного, сцікливого, безталаного цапа-крадія.
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18.10.2024 17:49 Ответить
Це вже не смішно.
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18.10.2024 16:52 Ответить
Вийде саліван і скаже що вони ну дууууууууже засуджують ескалацію з боку рашки і пообіцяє і далі так само "потужно" підтримувати нас.
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18.10.2024 16:52 Ответить
Амери зроблядь все можливе, руками українців, українськими засобами враження.
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18.10.2024 16:53 Ответить
Просто *бучий цирк. Коли вже понуться збори на ядерну зброю? як бл*ть корейці зробили то хіба ми не зможемо.
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18.10.2024 16:54 Ответить
О-єть!
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18.10.2024 17:10 Ответить
Допоможіть прибрати віслюка
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18.10.2024 17:20 Ответить
1 ми зробимо все що буде потрібно
2 ми зробимо все що можемо
3 ми зробимо все можливе
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18.10.2024 17:21 Ответить
Молодець Остін, нормальний мужик. Якби йому не забороняли політики, то дав би нам усе, що треба.
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18.10.2024 17:23 Ответить
Томагавки давай !!!
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18.10.2024 17:28 Ответить
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18.10.2024 23:40 Ответить
Це ось так ти допомагаєш?

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18.10.2024 18:06 Ответить
Всё что могли то всё и наобещали

теперь начинаем новое обещание

Мы сделаем все возможное для поддержки "Плана победы", - Остин Источник:
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18.10.2024 18:10 Ответить
А що ви робите для покарання світового зла? Забоялись третьої світової,яка вже йде? Нехай там якось Україна,а ми з- під ковдри повиглядаєм. Ляже Україна- придумаємо теорію,чому так сталося І взагалі,треба вести бізнес,прибутки знизились на цілих 0,67,%.
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18.10.2024 18:50 Ответить
П*здун.
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18.10.2024 21:39 Ответить
 
 