Мы сделаем все возможное для поддержки "Плана победы", - Остин

Глава Пентагона Ллойд Остин

Об этом он заявил на пресс-конференции после участия во встрече министров обороны стран-членов НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"План Победы - это план президента Зеленского, и мы сделаем все возможное, чтобы оказать помощь в сфере безопасности, чтобы поддержать президента в его попытках достичь своих целей. Мы все хотим убедиться, что мы продолжим делать это, связывая военные цели со стратегическими целями. И этот диалог продолжается. Мы и дальше будем фокусироваться на том, чтобы делать все возможное для поддержки Плана победы. Это - наша поддержка президента Зеленского. Не в моей компетенции публично оценивать его план", - отметил Остин.

Отвечая на вопрос об использовании дальнобойного оружия, он подчеркнул, что "украинцы с большим эффектом использовали свои возможности удара с помощью БПЛА большой дальности".

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"Недавно мы видели, что им удалось вывести из строя ряд стратегических точек поставки боеприпасов, и это повлияло на поле боя. Здесь важно отметить, что они способны производить эти БПЛА в Украине. Они способны быстро нарастить это производство, и БПЛА доказали свою высокую эффективность и точность", - сказал глава Пентагона.

Также он прокомментировал ядерные угрозы Путина.

"Я считаю, что любое бряцание ядерным оружием - безрассудное и опасное, и мы призвали бы Путина и других не использовать такую риторику", - подытожил он.

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Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания. Тайные приложения доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.

Канцлер ФРГ Шольц выступил с критикой "Плана победы", который президент Украины Владимир Зеленский представил на саммите ЕС в Брюсселе.

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