"План победы" Зеленского – это план поражения. Венгрия в этом не участвует, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не поддерживает "План победы", предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, и в очередной раз призывает сесть за стол переговоров с Россией.

Об этом он сказал в интервью Kossuth Radio, информирует Цензор.НЕТ.

По его мнению, план не сработает, поэтому необходимо немедленно начать переговоры с Россией, чтобы как можно быстрее вернуться к мирной жизни.

Побежденные теперь хотят перейти к плану победы. Мы сказали, что мы в этом не участвуем. С помощью этого "Плана победы" нельзя победить. С его помощью можно только проиграть. Это план не победы, а поражения. Венгрия не намерена участвовать в реализации подобных военных планов и по-прежнему не будет поставлять вооружение Украине", - заявил Орбан.

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Он также отметил, что венгерская сторона не поддерживает этот план, потому что "это не план победы для Венгрии".

Орбан в очередной раз обвинил ЕС в том, что тот действует как воюющая сторона в российско-украинской войне, но Венгрия считает, что конец конфликта в Украине нельзя положить путем военных действий.

"Мы должны сесть за стол переговоров", - добавил венгерский премьер-министр.

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