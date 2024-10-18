"План победы" Зеленского – это план поражения. Венгрия в этом не участвует, - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не поддерживает "План победы", предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, и в очередной раз призывает сесть за стол переговоров с Россией.
Об этом он сказал в интервью Kossuth Radio, информирует Цензор.НЕТ.
По его мнению, план не сработает, поэтому необходимо немедленно начать переговоры с Россией, чтобы как можно быстрее вернуться к мирной жизни.
Побежденные теперь хотят перейти к плану победы. Мы сказали, что мы в этом не участвуем. С помощью этого "Плана победы" нельзя победить. С его помощью можно только проиграть. Это план не победы, а поражения. Венгрия не намерена участвовать в реализации подобных военных планов и по-прежнему не будет поставлять вооружение Украине", - заявил Орбан.
Он также отметил, что венгерская сторона не поддерживает этот план, потому что "это не план победы для Венгрии".
Орбан в очередной раз обвинил ЕС в том, что тот действует как воюющая сторона в российско-украинской войне, но Венгрия считает, что конец конфликта в Украине нельзя положить путем военных действий.
"Мы должны сесть за стол переговоров", - добавил венгерский премьер-министр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вмовляли київ, пропустити їх до балатону.
если орбан считает себя кому-то шо-то должным то пусть садится хоть за стол, хоть на стул, хоть с пиками точеными, хоть с херами дрочеными.
кто, в конце-концов мы такие, шоб ему препятствовать? мы ж ему вроде ниче не должны?
а, як що орбану, пофарбуватись у біле та наколоти губи та завести сторінку на порнхабі?
що скажете?
Це можна трактувати як преме зізнання в тому що поразка русні = поразка мудярщини. Тобто мудяри - союзник русні.
Не розумію скільки ще можна терпіти це лайно в ЄС і тим більше в НАТО.
Да он уже прямо говорит , что если победит Украина , то мадьяры потеряют дешевые газ и нефть и огромный кусок территории от Украины ... ( наверняка ему это все пообещали ).
Ты забыл?))
Сто відсотків це перетворення України з унітарної держави на конфедеративну з правом кожної одиниці конфедерації мати свій парламент, кабмін і право на самовизнечення. Не сумніваюся що ця криса мріє про свій шмат сиру від цього «плану перемоги» ху...ла😡😡😡😡