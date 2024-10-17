Орбан заявил, что "План победы" его пугает, и призвал Шольца и Макрона начать переговоры с Россией
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "План победы", который президент Владимир Зеленский представил 16 октября в украинском парламенте, его пугает.
"То, что он очертил вчера в украинском парламенте, более чем пугает. Я один из тех, кто призывает Европейский Союз изменить свою текущую стратегию", - написал Орбан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
ЕС, по его словам, "вступил в эту войну с плохо организованной, плохо выполненной стратегией, построенной на основании некачественных расчетов".
Венгерский премьер считает, что ЕС должен изменить стратегию войны на мирную стратегию, а для этого блок должен добиваться прекращения огня в Украине и переговоров.
Он призвал канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона как можно быстрее "начать переговоры с россиянами от имени всего Евросоюза, чтобы мы могли найти выход из этой ситуации".
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План нашего гнома
Півроку на форумі, і вже такий обізнаний...
Короче: проси вибачення у пані. За свою брехню.
Я ваши слова воспринимаю как поступок настоящего мужчины
Вы сделали для меня сегодня так много....
Вы даже не представляете - как важно для меня то, что вы сделали...
"Мені потрібен дешевий газ та нафта від свого роботодавця, щоб утриматись при владі!" Та й гроші від кремлівських шурів не завадять....
Хотілося б сподіватися......
А народ як завжди - більшість сприймає реальність лише через телевізор.
Іван Франко у статті "І ми в Європі" описує, як шкільний інспектор угорець, запрошений на обід до місцевого священника, обурився тим, що його донька розмовляє українською мовою: "Я не можу їсти обіду разом з таким мадярським горожанином, котрий не навчив своєї дитини по-мадярськи, котрого дитина гавкає варварським жаргоном!"
Народ ЦЕ план перемоги?
Значит хорошие сапоги, надо брать!
За тарифом, 11.8 карбованців?