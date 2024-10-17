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Орбан заявил, что "План победы" его пугает, и призвал Шольца и Макрона начать переговоры с Россией

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "План победы", который президент Владимир Зеленский представил 16 октября в украинском парламенте, его пугает.

"То, что он очертил вчера в украинском парламенте, более чем пугает. Я один из тех, кто призывает Европейский Союз изменить свою текущую стратегию", - написал Орбан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

ЕС, по его словам, "вступил в эту войну с плохо организованной, плохо выполненной стратегией, построенной на основании некачественных расчетов".

Читайте также: Зеленский о контакте с Орбаном: Мы поздоровались - это уже неплохо

Венгерский премьер считает, что ЕС должен изменить стратегию войны на мирную стратегию, а для этого блок должен добиваться прекращения огня в Украине и переговоров.

Он призвал канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона как можно быстрее "начать переговоры с россиянами от имени всего Евросоюза, чтобы мы могли найти выход из этой ситуации".

Автор: 

Виктор Орбан (477) План победы (85)


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Топ комментарии
+26
Переклад:
"Мені потрібен дешевий газ та нафта від свого роботодавця, щоб утриматись при владі!" Та й гроші від кремлівських шурів не завадять....
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17.10.2024 20:45
+24
Олександр Духнович: "У них (мадярів) всі народи - бидло, скоти, тільки один мадяр був людиною, хто не мадяр, той і не людина. Вони, на побутовому рівні, у спілкуванні з українцями постійно намагалися показати свою вищість, підкреслити простакуватість, неосвіченість закарпатців, обзивали їх "дикунами-рушняками", "дурними русинами", "смердючими рутенами", "свинями".
Іван Франко у статті "І ми в Європі" описує, як шкільний інспектор угорець, запрошений на обід до місцевого священника, обурився тим, що його донька розмовляє українською мовою: "Я не можу їсти обіду разом з таким мадярським горожанином, котрий не навчив своєї дитини по-мадярськи, котрого дитина гавкає варварським жаргоном!"
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17.10.2024 20:47
+21
Не ссы , Витек!
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17.10.2024 20:41
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Не ссы , Витек!
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17.10.2024 20:41 Ответить
Да,не ссы , Витек! Нас этот план тоже пугает...
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17.10.2024 20:49 Ответить
👍
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17.10.2024 21:45 Ответить
Меня так радует, что хоть кого - то может напугать
План нашего гнома
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17.10.2024 20:42 Ответить
Тиж сама і голосувала за президента 73%виборців віддали свої голоси я не прихильник зеленського але вибір людей поважаю а твій плешивий герой бабусь кацапстана не тільки мале та щей людожер
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17.10.2024 20:50 Ответить
Не знаю за що ви там поважаете виборців зеленського, особисто я зневажаю всих тих, хто його обрав, і ригав я на їх право вибору.
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17.10.2024 21:01 Ответить
а звідки ти взяв, що пані Галина голосувала за ЄрЗе, і що ***** - її кумир?
Півроку на форумі, і вже такий обізнаний...

Короче: проси вибачення у пані. За свою брехню.
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17.10.2024 21:29 Ответить
Це ви правильно зауважили!!!
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17.10.2024 21:34 Ответить
Дякую!
Я ваши слова воспринимаю как поступок настоящего мужчины
Вы сделали для меня сегодня так много....
Вы даже не представляете - как важно для меня то, что вы сделали...
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17.10.2024 23:44 Ответить
Шо там з орбаном ?лякливий якийсь став ...може кремль сказав, гроші вертати ..?
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17.10.2024 20:43 Ответить
Вже другии день нетримання - дрище далі чим бачить
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17.10.2024 20:44 Ответить
Переклад:
"Мені потрібен дешевий газ та нафта від свого роботодавця, щоб утриматись при владі!" Та й гроші від кремлівських шурів не завадять....
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17.10.2024 20:45 Ответить
цікаво, скільки ще угорці будуть жити з цим переляканим дідом?
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17.10.2024 20:46 Ответить
Рівно стільки, скільки він їх задовільнятиме, як лідер. Він же владою не сам себе проголосив. Нє? Просто він виражає думки і сподівання більшості з них.
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17.10.2024 20:57 Ответить
важко не погодитись. Просто цікаво щодо наявності у угорців граблів...
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17.10.2024 21:03 Ответить
Мадьяр прийде, порядок наведе

Хотілося б сподіватися......
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17.10.2024 22:17 Ответить
В нього монополія на ЗМІ. Опозиція маргинализована... Білорусь на мінімалках...
А народ як завжди - більшість сприймає реальність лише через телевізор.
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17.10.2024 22:29 Ответить
Олександр Духнович: "У них (мадярів) всі народи - бидло, скоти, тільки один мадяр був людиною, хто не мадяр, той і не людина. Вони, на побутовому рівні, у спілкуванні з українцями постійно намагалися показати свою вищість, підкреслити простакуватість, неосвіченість закарпатців, обзивали їх "дикунами-рушняками", "дурними русинами", "смердючими рутенами", "свинями".
Іван Франко у статті "І ми в Європі" описує, як шкільний інспектор угорець, запрошений на обід до місцевого священника, обурився тим, що його донька розмовляє українською мовою: "Я не можу їсти обіду разом з таким мадярським горожанином, котрий не навчив своєї дитини по-мадярськи, котрого дитина гавкає варварським жаргоном!"
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17.10.2024 20:47 Ответить
9 ?
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17.10.2024 21:26 Ответить
Мене теж лякає ця хрінь ,яку зачитав Зєльоний наркоман…
Народ ЦЕ план перемоги?
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17.10.2024 20:48 Ответить
Едя ти сцикло виїхало до польщі і гавкаєш само хто алік ***** чи просто кацапсяче гімно
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17.10.2024 20:54 Ответить
А ти як кацап дійсно злякався ? Не задавай дебільних питань
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17.10.2024 21:00 Ответить
Мене теж лякають люди, як говорять повну нісенітницю, та ще й заставляють мене в неї вірити....
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17.10.2024 20:48 Ответить
А мене дратують отакі придурки
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17.10.2024 20:56 Ответить
Таке буває..."Акція Україна без Кучми": в одній колоні одні йдуть з гаслом "Кучму геть!", бо Кучма за НАТО, а інші - "Кучму геть!", бо Кучма проти НАТО...
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17.10.2024 20:56 Ответить
Звичайно мудака слова Україна і перемога сказані поряд лякають
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17.10.2024 20:51 Ответить
Чорбан, якщо налякався то залізь в бункер та не відсвічуй своєю прокацапською позицією!
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17.10.2024 20:51 Ответить
Орбан, а ти у ху.. ла питав, може він теж у бункері сере в чемодан, від "потужного" плану боневтіка? 😁
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17.10.2024 20:52 Ответить
Орбана буде лякати все, що хоч теоретично може привести до поразки Москви. Боїться, шкура, за свою шкуру. 100-відсотково якийсь папірець підписував у КГБ-ФСБ.
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17.10.2024 20:52 Ответить
По темі- Угорщині нічого робити ні в ЄС, ні в НАТО.
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17.10.2024 20:52 Ответить
Хоч не всрався зі страху?
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17.10.2024 20:53 Ответить
це чітка відповідь тим долбодятлам-цн, які тут надсміхалися над Планом, оскільки вони на тому ж боці що і )(уйлоорбан.
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17.10.2024 20:54 Ответить
Хорошие сапоги! Надо брать!(С)))
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17.10.2024 20:54 Ответить
100% - якщо Орбан критикує - це щось хороше, навіть не дивлячись на легкі сумніви - бо це щось хороше - від нашого зеленого генія, який за 2 тижні до війни закінчив розмінування і ввідвід військ з Чонгару.
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17.10.2024 20:57 Ответить
Треба розуміти, шо "План поразки", якби такий був, його б не лякав? 🤔
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17.10.2024 20:55 Ответить
Звісно його лякає план перемоги, він же путінський агент.
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17.10.2024 20:55 Ответить
Може ціну 🤡 набиває ..? переляк показує ...шоб ми думали шо план правильний ?!!! я не кажу за план ...той шо до ОПи постачають ...там точно завжди в масть ...
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17.10.2024 21:00 Ответить
******, закрий вафельницу, бо словацького друга ***** недострелили, бо худіший, а в тебе свинорил точно не промахнуться.
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17.10.2024 21:01 Ответить
Яке лякливе лайно ..
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17.10.2024 21:02 Ответить
Так вже повелося, що те що найменше, те більше джявкає і більше смердить ...
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17.10.2024 21:04 Ответить
Зате "дружні"нам Угорщина і Словачина без проблем отримують рашиську нафту і газ українськими нафто газопроводами даючи ворогу щорічно заробляти понад 12 мільярдів доларів і де реакція "найвеличнішого" ? чи може Захід винний що українське керівництво дає ворогу заробляти і "дружні" режими не образити.
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17.10.2024 21:06 Ответить
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17.10.2024 21:07 Ответить
Зуйло х Йермаком створили план в якому перемогти - виготовити і віддати найкращу зброю, за все заплатити і за все нести відповідальність - має Захід. Переможцем Зуйло призначить себе. А якщо на Заході цього не зроблять то Зуйло здасть Україну ***** і тоді Заходу наступить капець. Там, зрозуміло, від такого нахабства і паразитизма "неголеного клоуна в польовій формі за тисячі кілометрів від фронту" (визначення Трампа) офігили. Єдиний вихід з цього трешу це негайно прибрати "зелених довгоносиків" які вже шостий рік "виїдають" бюджет країни...
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17.10.2024 21:08 Ответить
Лякає ? Так це ж чудово ! Гарного розриву серця, тварюко.
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17.10.2024 21:16 Ответить
Байдуже що там з орбаном.
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17.10.2024 21:17 Ответить
Від цього плану "каво на ха-ха прабіло, а каво на ізмєну"
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17.10.2024 21:19 Ответить
Яка **** ти Орбан.
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17.10.2024 21:25 Ответить
Він під ху...лом, а не навпаки, значить *****
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18.10.2024 00:13 Ответить
Отже, хороший план, треба брати.
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17.10.2024 21:38 Ответить
Віті треба вийти
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17.10.2024 21:58 Ответить
Орбан заявив, що "План перемоги" його лякає...

Значит хорошие сапоги, надо брать!
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17.10.2024 22:15 Ответить
І скільки ж воно заробила, ця діарея куйла - "пу#ін"?
За тарифом, 11.8 карбованців?
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17.10.2024 22:46 Ответить
Замість ЕС вставте Х..... І буде все точно і вірно. Хунвейбіни х....завжди такий принцип використовують.
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18.10.2024 00:03 Ответить
Як доказ показавши штани
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18.10.2024 00:11 Ответить
Орбан лучше молчи , в тряпочку. СЛАВА УКРАИНЕ!
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18.10.2024 07:06 Ответить
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18.10.2024 09:01 Ответить
 
 